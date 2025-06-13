Sessizliğin sesi 'Ahhhh'

Meltem Sezen KILIÇ - Deniz ZEKA

Yazar, yıllarca kimseye konuşmadı. Mektuplar, fotoğraflar, yarım kalmış cümleler bir kutuda durdu. Ta ki bir gün, onları edebî bir metne dönüştürmeye karar verene kadar. Kitabın editörü Kübra Yeter’le bu sessizliğin nasıl çözüldüğünü, bu kadar mahrem bir anlatıyı çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu ve yazarın neden "şimdi"yi seçtiğini konuştuk.

Kitap nasıl ortaya çıktı? Bu anıları gün yüzüne çıkarmaya ne zaman ve nasıl karar verildi?

Kitabın hikâyesi aslında 2009'a dayanıyor. Aygün hanımın yıllarca sakladığı bu sırrı güvenebileceği birine anlatmak istemesiyle biz de böyle bir hikâyenin varlığından haberdar olduk. Mayıs 2009’da Deniz Gezmiş’in de çocukluk arkadaşı olan Aydın Çubukçu’yu görüyor ve sırrını ona açabileceğini düşünüyor. Bir cesaret Aydın abinin yanına gidiyor. İçinde yıllarca sakladığı ve koruduğu bu sırrı ona açıyor. Sohbetleri saatlerce sürüyor, konu konuyu açıyor ama başta Aydın abiye böyle bir dosyanın varlığından söz etmiyor. İlk görüşmeden çıktığında sırrını doğru kişiye anlatmanın mutluluğunu yaşıyor Aygün hanım. Sonraki buluşmaların birinde de ona anlattığı ve yazıp bitirdiği anılarını teslim ediyor. Fakat kafasında kesinlikle bu dosyanın kitap olma fikri yok. Aydın abi, o zaman henüz KHK ile kapatılmamış olan Evrensel Basım Yayın’ın genel yayın yönetmeni Cavit Nacitarhan’a durumu anlatıyor. Cavit abi de olaya mesafeli yaklaşıyor ama yine de dosyayı okuyor. Aygün hanım dosyanın kesinlikle kitaplaşmaması taraftarıyken Cavit abinin bu dosyanın önemine dair söyledikleri, gün yüzüne çıkmasının anlamını anlatması üzerine uzun bir süre sonra Aygün hanım da ikna oluyor ve kabul ediyor.

Kübra Yeter

Editör olarak bu kadar kişisel bir metni çalışmak nasıl bir deneyimdi?

Böylesi mahrem anılarla örülü bir metinle çalışmak hem zorlayıcı hem de öğretici bir deneyimdi. Anlatılanların derinliği ve içinde barındırdığı hüzün zaman zaman beni de duygusal olarak içine çekti; özellikle ilk okumada bazı bölümlerin ağırlığına kapıldığım durumlar bile oldu. Ancak bir editör olarak, metne dışarıdan ve mesafeli bakmam gerektiğini biliyordum. Metne kapıldığımı fark ettiğim anlarda hadi, baştan, dedim çokça. Duygusal yoğunlukla mesleki sorumluluk arasında kalmak, bu süreçte en çok zorlandığım noktaydı diyebilirim. Birçok dengeyi gözeterek ve dikkat ederek çalışmaya çalıştım. Kitabın içinde olduğu kadar benim de kendimle bir çatışmam başladı. Bu çatışma hâli kitabın ruhuna da yakındı; belki de bu yüzden süreç, sadece teknik değil, insani bir deneyime dönüştü. Dosyayı Cavit Nacitarhan nihayete erdirmişti. İşi aldıktan sonra onun gibi disiplinli biriyle aynı yolda olmak çok kıymetliydi. Beni o duygusallıktan çıkaran da onun disiplinli yaklaşımları, işi ele alış biçimiydi diyebilirim.

Bu anlatılar bugüne kadar neden gizli kaldı?

Bu suskunluk hâlinin kişisel olduğunu düşünmüyorum. Korunmadan ziyade koruma içgüdüsü diyebiliriz. Kimseye zarar gelmesin diye alınmış bir karar. Aynı zamanda Aygün hanımın bir ABD subayının da içinde olduğu sorgulamada gördüğü işkence unutulmamalı. O izler bugün hâlâ bedeninde. Bedeninin yanı sıra ruhunda bıraktığı o derin izlerin ağırlığını dışarıdan biri olarak kestirmek zor.

Bu kadar kişisel, mahrem sayılabilecek mektuplar, duygular ve hatıralar arasında dolaşırken editör olarak kendinizi nerede konumlandırdınız?

Zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettim. Ortaokul lise zamanlarımda Deniz Gezmiş’i tanıdıkça onun hayatına dair çokça şey öğrenmek istiyordum. Gülüyor, eğleniyor muydu, hiç âşık olmuş muydu? Bu metin bana kısıtlı notlarla da olsa o soruların cevabını getirdi. Diğer yandan ürkek, kırılgan ama aynı zamanda inatçı ve güçlü bir iradeye sahip bir kadınla tanıştım. Kendisiyle yaptığı yüzleşme fazlasıyla sertti ve ancak derin bir acı yaşamış biri, yaşadıklarını içselleştirmiş, önünü arkasını düşünmüş biri bu yüzleşmeyi yapabilirdi. Onunla tanışmak benim için kıymetliydi. Bir yandan kadın erkek meselesini o zamandan günümüze çok kıyasladım. Yer yer mücadelenin bize neler kattığını da düşündüm. Kitap kişisel bir hikâye olsa da şimdiye ve politik bir yaşama çokça şey söylüyor. Hâl böyle olunca metni bir kendim için, bir de editör gözüyle okudum. O duygudan kopmak için merakımı gidermem gerekiyordu. Ön okuma biraz bunun içindi. Metni okuyup bitirdikten sonra tamam şimdi çalışmaya başlayabiliriz dedim.

Kitap tarihsel değil ama genç kuşaklar için yakın tarihle duygusal bir bağ kurabilmeleri için bir “belge” niteliği taşıyor mu?

Öğrencilerin, gençlerin inandıkları uğruna adanmışlıklarını görebileceğimiz çokça anekdot var. Bir eylemin örgütlenmesinden kendi aralarındaki tartışmalara kadar… Mesela Shangri-La isminin 6. Filo’yla ilgisi, o dönem yapılan açlık grevleri veya o dönem bir gencin polis tarafından gözaltına alınması ve sorguya Amerikan askerinin girmesi… Bugünden o dönemi yargılamak için değil ama örgütlü bir yaşam içinde kadın mücadelesinin bize neler kazandırdığını da çekip çıkarabiliriz bu satırlardan. Duygusal anlamda da eksik kalan bir parçayı tamamladığını düşünüyorum.

Bu anlatı hem kişisel hem toplumsal düzeyde hangi boşluğu dolduruyor?

Bu soruya bir söyleşide yaşadığımız anekdotla cevap vermek isterim. Söyleşi bittikten sonra dinleyenler arasından bir metal işçisi söz alıp mealen şunları söyledi: “Biz yıllarca Deniz Gezmiş’in mücadelesini dinliyor okuyorduk, onun nasıl bir devrimci olduğu, hayatını devrime nasıl adadığını düşünüyorduk ama onun da bir insan olduğunu unutuyorduk. Meğer o da sevmiş, onun da bir sevdası varmış. Bu hikâye bizdeki Deniz Gezmiş’i ete kemiğe büründürdü. Bizim eksik yanımız buymuş.” Hayatlarının baharında yaşamdan koparılan bu gençleri anarken onları popüler bir figür hâline getiriyoruz ve mekanikleştiriyoruz. Önemli olan onları tüm insani yanlarıyla sahiplenmek, bilmek ve tanımak.

Bu kitap yalnızca bir aşkın değil, bir suskunluğun, bir özlemin, anlatısı. Bütün bunlar sizi nasıl etkiledi?

Bir kadın olarak bu kelimelerin anlamının ne demek olduğunu biliyorum. Özlemin de pişmanlığın da insanın içinde yaratacağı tahribata tanığım. Yüzleşme ve hesaplaşma bölümlerini okurken bunu düşündüm. Ne kadar tanıdık ve bildik duygular ve kadınlar olarak ne kadar ortak acımız, hüznümüz ve mutluluğumuz var dedim. Kelime olarak değil ama bir ünlemle bitirdiğimi söyleyebilirim: Ah! İçinde barınan tüm anlam ve duygusuyla birlikte.