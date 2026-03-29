Sevdiğimiz insanları neden ısırmak istiyoruz?

Dilara Devranoğlu - Uzman Moleküler Biyolog/Diyetisyen - @dilaradevranoglu

Bu komik ifade, psikoloji literatüründe cuteness aggression yani sevimlilik saldırganlığı olarak adlandırılır. Beynimiz, salt gülümsemenin yetmediği kadar güçlü bir duygusal yükle karşılaştığında, bu yoğunluğu dengelemek için zıt bir ifade üretir. Bu durum, literatürde duyguların iki biçimli (dimorf) ifadesi olarak tanımlanır. Saldırganlıktan değil aşırı yoğun sevgiden doğan bu dürtü, yanak sıkmak, hafifçe ısırmak, dişlerimizi kenetlemek gibi kontrollü biçimde ortaya çıkar. Partnerimizi ısırmak istememizin ardında da, beynimizin o kişiye karşı hissettiği devasa aşk ve sevgi yoğunluğunu dengeleme çabası yatar. Memeli atalarımızdan bize miras kalan "oyuncu ısırma" içgüdüleri de bunda rol oynar. Hayvanlar âleminde güvendiğin birini hafifçe ısırmak, aidiyetin göstergesidir. İnsanlarda da sevdiğimiz kişiyi ısırma isteği, karşımızdakine zarar verme niyeti taşımadan ona "Seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgi içime sığmıyor!" mesajını veren bir deşarj yöntemi. Aynı mekanizma mutluluktan ağladığımızda ya da sinirden güldüğümüzde de benzer şekilde çalışıyor. Yani beynimiz, duygusal sistemin taşmasını engellemek için bir denge kuruyor. Peki, nasıl oluyor da içimizdeki bu saf sevgi seli, dışarıya böylesine "vahşi" bir dürtü olarak taşıyor?

DUYGULARIN "KISA DEVRE" YAPMASI

2015 yılında Yale Üniversitesi’nden Oriana Aragón ve meslektaşları, insanların sevimli şeyleri sıkma, ezme veya ısırma dürtüsünü ölçülebilir bir ifade olarak tanımlamışlar ve cuteness aggression kavramını literatüre kazandırmışlar.

Biz nasıl ki aşırı mutluluk anlarında sevinç gözyaşlarına boğuluyor veya yoğun bir kaygı hissettiğimizde sinirsel bir kahkaha atıyorsak, sevimlilik karşısında gösterdiğimiz bu "sahte saldırganlık" da aynı ailenin bir üyesi. Duygularımız belirli bir yoğunluk eşiğini aştığında, ifade sistemimiz yön değiştirerek zıt bir moda geçer; bu da beynimizdeki duygusal taşmanın dengelenmesi veya bu karmaşık hislerin dış dünyaya iletilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Aragón’un ekibi, bu zıt ifadelerin insanların aşırı güçlü duygulardan kurtulup toparlanmalarına yardımcı olan düzenleyici bir işlevi olduğunu keşfetmiştir.

BEYNİMİZİN İÇİNDE NELER OLUYOR?

Bilim insanı Glocker ve ekibinin 2009 yılında yaptığı bir çalışma, "bebek şeması" (Kindchenschema) olarak bilinen aşırı sevimli yüz hatlarının, beynin "nükleus akkumbens" adlı bölgesini güçlü bir şekilde aktive ettiğini göstermiş. Beynimizin bu bölgesi; lezzetli yiyecekler, bağımlılık yapan maddeler veya ödüllendirici diğer uyaranlar karşısında dopamin salgılayan, zevk ve motivasyon merkezimiz. Sevimli bir bebek gördüğümüzde, nükleus akkumbens ile birlikte duygusal tespit ve uyarılma merkezi olan amigdala da devreye girer. Bu iki bölgenin aynı anda ateşlenmesi, beynimizin sevimli hedefi hem son derece ödüllendirici hem de duygusal olarak son derece kışkırtıcı bir uyaran olarak algıladığını gösterir.

Katherine Stavropoulos ve Laura Alba’nın 2018 tarihli çalışmasında, beyindeki bu mekanizma daha da netleştirilmiş. Bu araştırmaya göre, insanlar aşırı sevimli yavruların fotoğraflarına baktıklarında beyinlerinde iki önemli elektriksel dalga yükselir: Duygusal önemi algılayan dalga ve beyindeki ödül hissini yansıtan ödül pozitifliği dalgası. Sevimlilik saldırganlığını en yoğun hisseden kişilerde, bu ödül sinyallerinin çok daha şiddetli olduğu görülmüş. O anda beyin o kadar büyük bir dopamin ve (özellikle ebeveynlik bağlarıyla ilişkili olan) oksitosin bombardımanına tutulur ki, bir tür "öforik ajitasyon" (aşırı coşkulu bir huzursuzluk) yaşar.

Böylesi bir sevinç patlaması karşısında, amigdala ve hipotalamus gibi bölgelerimizde gerçek bir öfke veya tehdit devresi asla çalışmaz. Ön lobumuz (frontal korteks) durumun ne kadar sevimli olduğunu değerlendirirken, "onu gerçekten çok sert sıkmamalısın" uyarısıyla gerçek bir fiziksel zararın önüne geçer. Gözlemlediğimiz o sıkılmış dişler, yüzdeki tuhaf sırıtış ve gerginlik, beynin mutluluk sarhoşluğunu dizginlemek için başvurduğu bir frene basma yöntemidir.

Peki, neden evrimsel sürecimiz boyunca yavrularımıza veya sevimli canlılara karşı böylesine tuhaf, saldırganlığa benzeyen bir tepki geliştirdik? Etolog Konrad Lorenz’in 1943 yılında tanımladığı "bebek şeması"na göre, bebeklerin kafalarının vücutlarına göre büyük olması, iri gözleri ve sakar hareketleri yetişkinlerde doğuştan gelen koruma ve bakım verme içgüdülerini tetikler. Atalarımız bu sevimli özellikleri çekici bulduğu için yavrularını korumuş ve soylarının devamını sağlamıştır. Ancak bu kusursuz görünen sistemin evrimsel handikapı aşırı sevimlilik karşısında büyülenip donup kalmaktır! Eğer bir anne veya baba, yavrusunun tatlılığı karşısında tamamen paralize olur, aşırı pozitif duygular içinde kaybolup eylemsiz kalırsa; o bebeği beslemek, tehlikelerden korumak gibi hayati görevleri yerine getiremeyebilir. Bilim insanlarına göre sevimlilik saldırganlığı, ebeveynin bakım verme sistemindeki bu "aşırı yüklenmeyi" boşaltan bir tahliye vanası olarak evrimleşmiştir. Sevimlilik alarmı çaldığında ortaya çıkan o anlık "saldırganlık" hissi, ebeveyni sarsarak gerçekliğe döndürür ve "Bebeğimi o kadar çok seviyorum ki onu sıkacağım! diye düşündükten sonra, tamam, şimdi odaklan ve onun bakımını yap" mesajı vererek, kişinin işlevsel kalmasını sağlar.

Bununla birlikte, sevimlilik saldırganlığı bize karşımızdaki canlının ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan gizli bir evrimsel alarmdır. Bir bebeğe "Seni yiyeceğim!" dediğinizde, beyniniz anında bu şiddetli fanteziyi gerçeklikle kıyaslar ve "Tabii ki bunu yapmayacağım, çünkü sen çok küçüksün ve benim son derece nazik olmam gerekiyor" mesajını pekiştirir. Yapılan bir deneyde, aşırı sevimli görseller gören kişilerin, daha sonra yaptıkları motor beceri testlerinde çok daha dikkatli ve nazik hareket ettikleri saptanmıştır. Yani o kısa süreli vahşi düşünce, eylemlerimizi bebeğe karşı ekstra şefkatli olmamız için yeniden kalibre etmektedir.

BALONCUKLU NAYLON DENEYİ

Araştırmacılar, insanların bu "sıkma ve mıncıklama" arzularını ölçmek için laboratuvar ortamında oldukça yaratıcı bir deney de tasarlamışlardır: Baloncuklu naylon deneyi olarak bilinen bu çalışmada katılımcılara sevimli yavru hayvanların, komik durumların ve nötr nesnelerin olduğu fotoğraflar izletilirken ellerine patlatmaları için baloncuklu naylon verilmiştir. Aşırı sevimli fotoğraflara bakan kişiler, diğer görsellere bakanlara kıyasla çok daha fazla naylon baloncuğu patlatarak adeta küçük çaplı bir "yıkım" yaratmıştır. Bu deney, dürtünün sadece dilde kalmadığını, sevimli uyaranın artan bir motor aktiviteyle fiziksel bir "sıkma" eylemine dönüştüğünü kanıtlamıştır. Ayrıca fasiyal elektromiyografi (EMG) kullanılarak yapılan ölçümlerde, bu hissi yaşayan kişilerin yüzlerinde aynı anda hem gülümseme kaslarının hem de kaş çatma/çene sıkma kaslarının kasıldığı, yani yüzlerinde tam bir duygusal "karışım" sergiledikleri tespit edilmiştir.

PSİKOPAT MIYIZ, SEVGİ DOLU MU?

Yapılan çalışmalarda ayrıca, pozitif durumlarda sevinç gözyaşı döken kişilerin (örneğin düğünlerde ağlayanların), yavru köpekleri sıkıştırmak isteyen kişilerle genellikle aynı bireyler olduğu gösterilmiş. Yani bu his, tamamen empati düzeyi yüksek ve duyguları çok güçlü yaşayan insanlara has, fazla enerjinin "tahliye edilmesi" işlemi. Araştırmacılar şimdi bu olayın daha klinik boyutlarını tartışıyorlar. Örneğin, pozitif duygu hissetme yetisinin zayıfladığı depresyon hastalarının, sevimlilik saldırganlığını daha az hissedip hissetmediği inceleniyor. Veya doğum sonrası depresyonu yaşayan annelerde, bebeğin sevimlilik etkisinin yarattığı o yüksek ödül hissinin olmamasının, bu dürtüyü azaltabileceği düşünülüyor. Öte yandan, bebeğinin minik parmaklarını "ham yapmak" isteyen sağlıklı bir annenin bu davranışları, bebeğiyle kurduğu güçlü bağın ve yüksek ilginin en güzel kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak; bir bebeği gördüğümüzde içimizin erimesi, bir yavruyu sıkmak istememiz ya da sevdiğimiz insanı ısırma dürtüsü hissetmemiz, aynı biyolojik mimarinin farklı çıktılarıdır. İnsan beyni, bakım verme davranışını garanti altına almak için sevgiyi bile kontrolsüz bırakmaz; onu gerektiğinde agresyonla dengeler. Bu yüzden “o kadar tatlı ki ısırırım” cümlesi, yalnızca bir sevgi ifadesi değil, milyonlarca yıllık evrimin ve sinirbilimin ortak dilidir.