'Sevgi' kavramının anlamını arama yolculuğu

Melek TURGAY

“Merhaba! Benim adım Monika, ama herkes Minimoni der bana. Resim yapmayı, domates soslu makarnayı ve köpeğim Mars’la yürüyüş yapmayı çok severim. Brokoli yemekten, sıkılmaktan ve köpeğinin kakasını toplamayan yetişkinlerden hiç hoşlanmam.”

Sevgili Monika, ya da Minimoni mi demeliydim acaba? Seninle ne çok ortak noktamız varmış. Ben de yürüyüş yapmayı, resim çizmeyi, domates soslu makarnayı çok severim ve evet, yürürken farkında olmadan bir köpeğin kakasına basmayı asla istemem.

'Sevgi Nedir Acaba?' çocuk, yetişkin tüm çocuk kitabı severlerin yakından tanıdığı ve Öpücük Ne Renktir? kitabının yazarı Rocio Bonilla’nın Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan yeni kitabı. Kitabın kapağında gördüğümüz şaşkın çocuk sevgiyi anlamak için köpeği Mars ile birlikte bir yolculuğa çıkıyor. Hayır, bu yolculuk fiziksel olarak bir yerden başka bir yere gidilen bir yolculuk değil. Bir kavramın anlamını arama yolculuğu: 'Sevgi' kavramının…

“Sevgiyi gözle görmek, onu koklamak ve ona dokunmak mümkün değilse… Hatta resmi bile yapılamıyorsa…Ne olduğunu nasıl biliyorlar?”

Monika yetişkinlerin sevgi ile ilgili konuşmalarını hiç anlayamıyor ve onların sevgiyi nasıl bu kadar kolay anlamlandırabildiklerini merak edişini işte bu sözlerle dile getiriyor.

'Sevgi Nedir Acaba?' kitabını okurken ben de Monika gibi sevgiye dair ne biliyorum diye içsel bir yolculuğa çıktım. Benim 'sevgi'den anladığım nedir? Sevgi, başlı başına, yalın ve tek bir duygu mudur yoksa birden çok duyguyu içinde barındırır mı? Sevgiyi göstermek için sadece dile getirmek yeter mi yoksa bunu anlatmanın farklı yolları da var mı? Bunun gibi daha pek çok soru geçti zihnimden. Tüm bunları düşünürken sevginin ne kadar güçlü olduğunu yeniden fark ettim; ve bir de sevginin her yerde olduğunu, büyütmek için emek gerektiğini, sevginin dokunmaktan hoşlandığını, hassas olduğunu, nezaketi sevdiğini ve pek çok duyguyu barındırdığını anladım. Bu kadar dolu ve yaşamımızın her köşesinde olan bu kavram üzerinde sorgularım devam edecek. Rocio Bonillo yine çok anlamlı bir metinle bizi düşünceden düşünceye savurmayı ustalıkla başarıyor.

Peki, sizce sevgi nedir? Sevdiğiniz kişileri, durumları, nesneleri, mevsimleri, renkleri durup bir kez daha düşünmeye ne dersiniz? Hadi, hemen başlayın. Ben kendime uzunca bir liste yaptım bile ve bu küçük düşünme pratiği bana çok iyi geldi. Hatta listeme sevdiklerimi yazdıktan sonra bir sütun daha açıp nedenleri, bana hissettirdikleri üzerinde de düşünmeye başladım.

Son olarak kitapta yazan şu cümleyle yazımı sonlandırmak istiyorum: “Sevginin her türlüsüne, bizi seven ve koruyan evrene…”

SEVGİ NEDİR ACABA?

Rocio Bonilla

Çeviren: Halil Türkden

Günışığı Kitaplığı, 2024