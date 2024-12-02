Sevk alana rapor bedava!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçen Pazartesi Meclise verildi. Perşembe günü Komisyonda görüşüldü. Bu hafta içinde, muhtemelen yarın da Genel Kurula gelecek.

Kanun Teklifi medyada ağırlıklı olarak “GSS prim borçlarına af geliyor” şeklinde yer aldı.

Peki gerçekten öyle mi?

Birincisi, Teklifle sadece 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki sigortalılar için “af” öneriliyor. Yani; işçi, memur, esnaf, isteğe bağlı sigortalılar ve benzeri GSS’liler değil, sadece “Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan” sigortalılar “af” edilecek.

İkincisi, söz konusu “af” 2015 öncesine ait.

CHP Bursa milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ile konuştum. İşin asıl komik tarafını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Komisyonda açıklamış. Kanunda zaten on yıllık zaman aşımı olduğu için bu borçlar kendiliğinden ortadan kalkacakmış. Ama böyle bir düzenleme yapılmazsa ay sonuna kadar bütün GSS prim borçlularına ödeme emri çıkartmak zorunda kalacaklarmış.

SGK müdürlüklerini iş yükünden ve posta masrafından kurtarmak için bu maddeyi önermişler, millete de “af” diye yutturmaya çalışıyorlar.

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Kanun Teklifinde en dikkat çeken düzenlemelerden biri aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları artık paralı olacakmış.

Peki neden öyle olacakmış?

AKP’nin hekim milletvekillerinden Ümmügülşen Öztürk açıklamış. Şimdiye kadar raporlar parasız olduğu için aile hekiminden rapor isteyip de alamayan hasta öfkelenip saldırıyormuş. Şimdi artık paralı olunca saldırmayacakmış!

Allah akıl, fikir, zihin açıklığı versin de o öfkeli hasta “Parasıyla değil mi, niye vermiyorsun?” diye saldırırsa ne olacak, onu anlayamadım.

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Teklifte aile hekimleriyle ilgili bir diğer önemli düzenleme de alternatif tıpla ilgili.

Şimdi, malumunuz, aile hekimleri gün boyunca aile sağlığı merkezlerinde boş boş oturuyor, hatta dükkanın önüne sandalye atıp müşteri bekleyen esnaf gibi can sıkıntısından esneyip duruyorlar ya, artık durum değişecekmiş.

Mesai saatleri bittikten sonra hastalara sülük takıp hacamat çekeceklermiş. Tabii ki o da parasıyla olacakmış. Aldıkları paraları da Sağlık Bakanlığı’yla kırışacaklarmış.

Bu değişikliğin gerekçesi de Komisyon tutanağında var. Meğerse Ümmügülşen Hanımın konusu komşusu sokaklarda, sitelerde, her yerde, bu konuda hiç eğitim almamış hacamatçılara, haccamelere gelişigüzel yaptırıyorlarmış. Şimdi artık eğitimli doktorlara yaptıracaklarmış. Ne varmış bunda, neden karşı çıkılıyormuş?

Bu düzenlemeye en büyük desteği de sözde hekim sendikası Hekimsen’in Risale-i Nurcu Başkanı Adil Kurban vermiş. Meğerse kendisi bu konuda engin bilgi sahibiymiş, daha önce makalesini de yazmış; Çin’de bir vatandaş alternatif tıp sayesinde tam 256 yıl yaşamış!

Önümüzdeki ay 66 yaşımı dolduruyorum. Düşündüm de, üzerine bir 190 yıl daha eklemek hiç fena olmaz. Onun için ben bu maddenin çıkmasını dört gözle bekliyorum. Hemen koşup bu şakirte kayıt yaptıracağım. Bence siz de acele edin. Yalnız öne geçmek yok, kuyruğa girin.

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Kanun Teklifinde GSS ile ilgili en önemli değişiklik 11. maddede yer alıyor.

Mevcut 5510 sayılı Kanuna göre muayene katılım payı 2 TL ve SGK bu miktarı on katına kadar arttırmaya yetkili. İşte o 2 TL şimdi 20 TL’ye çıkarılıyor ve gene on kat artabilecek.

Peki o zaman ne olacak?

Şimdi hani önce hastaneye, sonra da eczaneye gidiyorsunuz; ilaç katılım payının dışında bir de devlet hastanesine gittiyseniz 6 TL, eğitim araştırma hastanesine gittiyseniz 7 TL, üniversite hastanesine gittiyseniz 8 TL, özel hastaneye gittiyseniz 15 TL ödüyorsunuz ya, işte o rakamlar değişecek.

SGK bu miktarları 200 TL’ye kadar yükseltebilecek. Her sene de yeniden değerleme oranı kadar arttıracak.

Durun, hemen telaşlanmayın. Eğer hastaneye gitmeden önce aile hekiminize uğrayıp sevk alırsanız ödemeniz gereken para 100 TL’ye kadar inebilecek. Onun gerekçesini de Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci açıklamış; böylece aile hekimliği sistemini cazibeli hale getireceklermiş.

Yani diyelim aile hekimine gidip 100 TL’ye sağlık raporu aldınız, yanında bir de bir hastaneye sevk alırsanız o parayı geri almış olacaksınız. Hatta iki hastaneye sevk alırsanız kâra bile geçebilirsiniz!

Tersinden de okuyabilirsiniz. “Aile hekimi patron çıldırdı. Sevk alana rapor bedava!”

Üzerine aile hekiminize bir de kupa çektirirseniz 256 yıl yaşamanız garanti.