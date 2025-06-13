Şevki Köse’nin Heykel Sergisi Sığacık’ta açılacak

BirGün EGE

Ahşap oyma sanatı ve açık alanlardaki ağaç heykel çalışmalarıyla bilinen Şevki Köse’nin ‘İçindekiler’ başlıklı heykel sergisi, 19 Haziran 19 Temmuz 2025 tarihleri arasında Seferihisar Sığacık’ta düzenleniyor.

Teos Antik Kenti yakınındaki Club Resort Atlantis tatil köyünün sergi alanında, 19 Haziran saat 19.00’da açılışı yapılacak olan sergide; ağaç, taş, kil gibi doğal malzemeler kullanılarak yapılmış heykeller yer alacak. Serginin tanıtımında, doğayı sanat haline getirirken, sanatı doğal hale getirme gayretine işaret ediliyor.

Heykellerin; hem doğanın güzelliklerini yansıtırken, hem de sanatın doğayla uyumlu bir şekilde var olabileceğini gösterdiği; doğalın içindekine, görünmeyenine, derinine ulaşmaya çalıştığı anlatılıyor. Serginin tanıtımında şu değerlendirme yer alıyor: “Sergide sanatçı, doğal yaşamdan uzaklaştıkça azalan farkındalığımız üzerine biz izleyicileri düşündürürken, bizler de simgesel çağrışımlarla dolu bu eserler aracılığıyla kendimizi daha iyi tanıma, hayata dair yepyeni bakış açıları geliştirme fırsatını yakalıyoruz.” Heykel sergisinden dört gazbeton eser de Atlantis’in kardeş kuruluşu Maya Butik Otel’de sergilenecek. Atlantis Tatil Köyü sergi alanında daha önce de birçok fotoğraf sergisi düzenlenmişti.