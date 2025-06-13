‘Şeyh Bedreddin Destanı’ Narlıdere’de sahnelenecek

BirGün EGE

Nâzım Hikmet’in 1936 yılında kaleme aldığı ‘Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’, bestelenmiş oratoryo formuyla 14 Haziran 2025 tarihinde İzmir Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oratoryo, yarın saat 20.30’da İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Gösteride Geniş Merdiven Orkestrası sahne alacak, anlatıcı olarak ise Latif Tiftikçi görev alacak.

Geniş Merdiven Orkestrası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şeyh Bedreddin Destanı, Nâzım Hikmet’in kaleminden çıkan ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Bu destanın müzik ve sahne eseri olarak bütünüyle bestelenmesi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Destanın 14 bölümü bestelendi. Bir bölüm müzikal geleneğe saygı duruşu niteliğinde Zülfü Livaneli’den alındı. Geniş Merdiven Orkestrası’nın performansı, izleyicilere Şeyh Bedreddin’in isyanının ve mücadelesinin derinliklerini hissettiriyor.”