Seyretmek korkunu çoğaltır, katılmak gücünü fark ettirir

İktidar, yönettiğine iki tür şiddet uygular. İlki, bir kural belirleyip, o kurala herkesin uyacağını varsayıp, uymayanlara zor kullanmak. İkincisi ise, yönettiğini suçlu olarak kabul ederek, herkesi zor yoluyla kendine tabi kılmak. Aksi kanıtlanana kadar herkesin masum sayılması ile masum olduğunu kanıtlayamayan herkesin en baştan suçlu kabul edilmesi durumu.

“Aile reisinin”, eve geç gelen aile üyesine, “bir aksilik mi oldu, geciktin” diye sorması ile “yine ne halt yedin sen” diye saldırması arasındaki fark gibi.

Özellikle iktidar krizlerinde şiddetin türü kaçınılmaz olarak ikincisine doğru evrilir. Örneğin, 12 Eylül Darbesi’ sonrasında darbeciler tüm topluma “hepiniz suçlusunuz ve masum olduğunu siz kanıtlamak zorundasınız” mesajını veren bir şiddet dalgası başlatmışlardı. Neredeyse her evden en az bir kişi gözaltına alınmış, siyasi partilerden kuş sevenler derneklerine kadar tüm “örgütlenmeler” kapatılmış, asker ve polise 90 günü aşan mahkemesiz gözaltı yetkisi verilmişti. Daha yakın tarihli örnek ise 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal aracılığıyla gözaltı, tutuklanma ve işten çıkarılmaların herhangi bir suç kanıtına ihtiyaç duyulmadan yapılmasıydı. Güncel olarak CHP’ye odaklanmış şiddet dalgası bu “yönet(eme)me” tarzının izdüşümü.

Kaba, hukuksuz, gayriinsani şiddet uygulamalarının asıl hedefi tutukladığı insanlardan da çok bu hukuksuz tutuklamalara tanık olan toplumdur. Yürürlükteki yasalara aykırı tutuklamalar, anne babasının cenazesine katılma izni, hastalık nedeniyle ev hapsine çevrilme gibi en basit insani taleplerin reddedilmesinin de ardında aynı mesaj vardır. Bana karşıysan sana insan muamelesi yapmam!

İktidardan gelen kuralsız, orantısız ve gayriinsani şiddet tanıklara korku salar. İnsanca, çok insanca bir korku; ona bile bunu yapan kim bilir bana neler yapar! Hasta olduğu bu denli açık olan ve henüz mahkum olmamış birine bile bu zulmü reva gören benim gibi herhangi bir gücü olmayana hiç acımaz. Gülümser Çalık’ın oğlu Murat Çalık’ın tutulduğu hastane bahçesinde merdivenlere yığılı hali, demir parmaklı pencereye silüeti yansıyan oğluna baktığı an ve Murat Çalık’ın hastane depo kapısından kaçırılarak annesinin yüzünü bir an için bile görmesine izin verilmemesinin ardında bu strateji yatar. Ana oğul, iki kez şiddete maruz bırakılır. Hem dolaysızca yaşarlar zulmü hem de “ibreti âlem için” zulme uğrarlar.

Tanıkların çok büyük çoğunluğu, bu gayri insani şiddet karşısında kapıldıkları korkuyla, zulme uğrayandan yana olmak yerine zulmedenin gölgesine sığınırlar. Zihinlerinde onları rahatlatan düşünce kırıntıları beliriverir; “hastalığı numara olabilir, anne de şov yapıyor, bilerek yemek yemeyip zayıflıyor hasta masta değil…” Bu ve benzeri düşünce kırıntıları zihinlerden fısıltılara dönüşür, zalimin iletişim araçlarınca güçlendirilir, yankılanarak çoğaltılır. Zalimin propagandası tanık olanların yüreklerine su serpecek bir inancı besler; mutlaka bir şey yapmıştır, yoksa niye tutsun devlet içerde?

Korku içinde köşesine çekilen tanıklar zalimden yana gibi görünmeseler de mazlumun yanında hiç olmazlar. Seyrederek beklerler. Seyrederek beklemek, hem kendilerini korumayı sağlar hem de kim kazanırsa hızla ondan yana geçmek için manevra imkânı sağlar. Zalim kazanırsa “kim vurduya gitmeden sağ kalmış olacaklardır, mazlum zalimi devirirse de özgürlük şenliğine rahatça koşabileceklerdir.

Zalimlerin ve zulmün olduğu kadim zamanlardan bu yana süre giden bu “evrensel insanlık hali”, internet ve sosyal medya döneminde seyirci tanıklık davranışını daha kolaylaştırdı ve daha da görünürleştirdi. Siyasi örgütlenmeler toplumun geniş katılımıyla dinamik olarak işleyen ve bireyleri siyasal özneler haline getiren yatay genişlemeler olmaktan çıktı. Siyasal lider ve kadrolarının “yukarıda birbiri ile didiştiği” toplumun ise sadece oy kullanarak tanıklık ettiği bir tür “politik şova” dönüştü.

Siyasal alanın tüm aktörleri de aralarındaki didişmeye toplumun katılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Toplum ne zaman siyasal alana dâhil olmak istese de el birliğiyle önünü kestiler. Biri geçmişten üçü yakın tarihten örnekler verebiliriz. 1991 yılında Zonguldak Maden işçileri aileleriyle birlikte Ankara’ya yürümeye başlamışlardı. Bir kaç bin kişilik yürüyüşçüler iki üç gün içinde 100 bin kişiye ulaşınca sadece hükümeti değil, tüm siyasi partileri korkutunca elbirliğiyle sonlandırılmıştı. Gezi İsyanı, kendisine bir örgüt bulamadığı için ve var olan siyasal örgütler de (ne CHP’si, ne HDP’si) Gezi’yi sahiplenmediği için söndü. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası o zamanın CHP yönetimi, topluma dönerek birbirini yiyen iki ortağı sorumlu göstermek yerine Yenikapı mitingine giderek AKP ile helalleşti. Kılıçdaroğlu, bir heves başladığı Adalet Yürüyüşü’nün sonunda Maltepe’de toplanan yüzbinlere, bir anlamda “tamam yürüdüm bitti, dağılabilirsiniz” dedi.

19 Mart sürecinde ise bu kez CHP yönetimi gençliğin dalgalanarak çoğalan muhalefetinin etkisiyle, durmak ve bazen rica, bazen tehditle çağrıldığı Ankara’ya dönmek yerine zulme karşı çıkmayı yurdun tüm yüzeyine yaymayı seçti. 6 aydır pes etmek şöyle dursun bir santim bile geri adım atmıyor. CHP ve yönetimindeki bu değişimin anlamını ve getirebileceklerini iki grup çok iyi fark etmiş durumda. Biri zalim. Öyle ki CHP durmadıkça bildiği tek şey olan zulmünden geri duramıyor. İkincisi ise sosyalistler. Sosyalistler CHP’ye cesaret ve güç vermek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Meydanlar dolup taşıyor ve kırk yıldır seyretmekten başka bir şey yap(a)mayan korkutulmuş, sindirilmiş, ezilmiş tanık topluma, “haydi” diyor, “haydi seyretmek korkunu çoğaltır katılmak cesaret verir.

Türkiye toplumu, eğer bir toplumsa ve Cumhuriyet, bu toplumun üyelerine “kulluktan birey olma haysiyeti” verebildiyse bizi güzel günler bekliyor demektir. 14 Eylül pazar günü Ankara’da buluşalım.