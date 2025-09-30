Seyretmiyorum

Artık Türk televizyonlarında maç seyretmiyorum. Sıkıldım artık her hafta sonu konu dışı tatavaları dinlemekten. Evimde uydu anteni, dekoder gibi ucuza edindiğim teknoloji de var. Dünyanın her köşesinde organize edilen spor karşılaşmaları bir tuş uzağımda. Çek rahat bir giysi üstüne kurul koltuğa “gel keyfim gel.’’ Ne sinir var ne baş ağrısı, gönlünce takıl dur.

Her geçen gün hafta sonu spor programları, kaâbusa dönüşmeyle artan tansiyonuyla devam ediyor. Hiç alakası olmayan bir geçmişten örnek vererek “Bak iki yıl önce yine aynı zat, buna benzer hatayı yapmıştı” diye başlayan ve uzayıp giden abuk subuk tartışmalar. Ama her kanalda format aynı mı olur? Oluyor işte. Sonra ‘’ehhh ne yapalım burası Türkiye olur böyle işler’’ diye çirkin bir özrün arkasına sığınma. Bu yıl teknoloji harikası diye sunulan üç boyutlu sanal görüntüler çıktı ortaya. Evir çevir, top çizgiyi 3 santimetre geçmiş bak gördün mü? Bu hatalı kararı veren “hakem”in işine son vereceksin diye kestirip atan yorumcular. Kendilerinin bile zaman zaman,“kameranın bu açısından karar vermek çok zor” diye kıvırarak es geçtiklerinde, birileri çıkıp “Bu adama bir daha program yaptırmayacaksın” dediğinde ne cevap vereceklerini merak bile etmiyorum.

Böylesine reyting uğruna tamamen önceden hazırlanmış senaryoları oynayanların verecekleri cevap, benim için tartışmasız geçersiz olacaktır.

Seyretmiyorum. Çünkü tavır koyuyorum. Zaten ekonomik, siyasal ve kültürel kriz yaşayan toplum, sonunda büyük kitleler tarafından tutkuyla izlenen futbol maçlarından soğutulmaya devam ediliyor. Yarın tribünlerde azalan seyirciyle, elinde kalan hediyelik eşyalar ve büyük indirimlerle sunduğun uydu alıcıları elinde patladı mı o zaman aklı başına gelecek “yönetici” diye geçinen zevatın.

Aslında ilk yarının bir analizini yapmak istiyordum. Bakın yine nelerden söz etmek geldi içimden.

2009’a umutla bakalım mı, ne diyorsunuz?