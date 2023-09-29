Sezon Deli Dumrul ile açılıyor

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2023-2024 tiyatro sezonunu 2 Ekim’de yapılacak özel gösterim ile açıyor. Geçen sezon, turneler dâhil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” oyunuyla “merhaba” diyecek.

2 Ekim’de İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde prömiyerini yapacak oyun, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Deli Dumrul’un biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. “Deli Dumrul” ile oyun sayısını dokuza yükseltecek olan İzmir Şehir Tiyatroları, sezon içinde Nâzım Hikmet Ran’ın yazdığı “Yolcu” oyununu da sahnelemeye başlayacak. Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” İzmir seyircisine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuyla yeniden “merhaba” diyor. Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikâyesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl öncesinin Anadolusundan anlatıyor.