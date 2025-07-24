Sezonun fragmanı: S. Donetsk

Beşiktaş, sezon öncesi en ciddi sınavlarından birine çıkacak. Tüpraş Stadı'nda ağırlanacak rakip, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Shakhtar Donetsk. Ukrayna ekibi, savaşın etkileriyle en güçlü döneminde olmasa da son dört sezonda ciddi sorunlar yaşayan siyah-beyazlılar için oldukça zorlu bir rakip.

Shakhtar Donetsk, sahaya genellikle 4-1-4-1 ya da 4-2-3-1 düzeniyle çıkıyor. Geniş oyun yapısından ziyade merkez ağırlıklı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor. Hücum varyasyonlarında Alisson Santana öne çıkarken Marlos, Kevin Kelsy ve genç kanat oyuncuları takımın hızını belirleyen isimler. Hücum organizasyonlarını pas ritmi ve dripling becerisiyle çeşitlendiren Shakhtar, topa sahip olmayı seven bir ekip. Ancak Shakhtar, baskı altına girdiğinde fazlasıyla kırılgan bir görüntü veriyor. Genç oyuncularla kurulu savunma hattı, önde baskı yapan takımlar karşısında kolay hata yapabiliyor. Bloklar arasındaki kopukluklar, rakiplerine geçiş fırsatları sunuyor. Bu açıdan, Beşiktaş gibi geçiş oyununu tercih eden takımlara karşı zorluk yaşamaları olası.

KİLİT NOKTA PRES

Beşiktaş için bu maç, yeni sezon öncesi kimliğini test etme fırsatı. Hazırlık maçlarında kötü sinyaller veren siyah-beyazlılar evinde sezonun ilk maçına çıkacak. Kartal, Shakhtar karşısında da taraftarın gücünü arkasına alarak tempolu bir oyun hedefliyor. Beşiktaş’ın en büyük avantajı, Shakhtar’ın zaaflarına yönelik bir oyun kurgusu geliştirme ihtimali. Yüksek pres, merkezde baskı ve hızlı geçişler, Shakhtar’ın dengesini bozabilir. Ancak bunu başarıyla uygulamak için savunma hattında kusursuz bir organizasyon şart. Ki burada aradığı kurguyu yakalamayan takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in nasıl bir kurgu tercih edeceği kritik olacak. Beşiktaş açısından maçın kırılma anları, orta sahada baskı düzeyine ve topun üçüncü bölgeye ne kadar hızlı taşınabildiğine göre şekillenecek. Yeni transferlerin fiziksel durumu, teknik heyetin hamle zamanlamaları da kilit faktör olacak. Beşiktaş açısından bu maç yeni transferlerin ve fiziksel seviyenin test edildiği ciddi bir sınav olacak. Shakhtar ise her zaman olduğu gibi diri, dinamik ama yaş ortalaması düşük tecrübesi az olan bir takım. Kazanmak için gerekenler belli: disiplin, tempo ve kararlılık.

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BEŞİKTAŞ SEZONU AÇIYOR

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu ve sezonun ilk maçında bugün Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.