Sıcak sabah çorbaları Aydınlıların içini ısıtıyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte başlattığı sıcak çorba ikramına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çorba ikramlarımızı sabahın erken saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası’nda yaşayan pazarcı esnafı, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, "Bu uygulamadan hem pazarcı esnafı hem de buradan geçen vatandaş faydalanıyor. Uygulamadan memnunuz. Vatandaş dağıtılan çorbayı alarak sabah kahvaltısını yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.