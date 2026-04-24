Sığacık dünya sahnesine çıkıyor

BirGün/EGE

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) prestijli “2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı” için Türkiye’yi temsil edecek adaylar açıklandı. Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğünde sürdürülen çalışmaların sonucu olarak, Sığacık Mahallesi Türkiye’nin dört güçlü adayından biri oldu. Çanakkale’den Muğla’ya, Tunceli’den İzmir’e uzanan bu seçkide yer alan Sığacık; sahip olduğu tarihî miras, sürdürülebilir turizm modeli ve güçlü yerel ekonomisiyle uluslararası arenada dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı yerleşimi olan Seferihisar’ın kalbi Sığacık, “yavaş şehir” felsefesini turizmin merkezine koyarak sürdürülebilir kalkınmanın en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 2009 yılından bu yana korunan bu yaklaşım, yerel üretimi destekleyen, doğaya saygılı ve kültürel mirası yaşatan bir model sunuyor.

Milattan önce 1000’lere uzanan geçmişiyle Teos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Sığacık, antik çağlardan günümüze uzanan güçlü bir kültürel miras barındırıyor. Bölgedeki Dionysos Tapınağı ve Osmanlı döneminden kalma Sığacık Kalesi, ziyaretçilere yaşayan bir tarih deneyimi sunuyor. Kaleiçinde sürdürülen pansiyonculuk faaliyetleri, misafirlere tarihî dokunun içinde konaklama imkânı sağlarken, kültürel sürekliliğin korunmasına da katkı sunuyor.

Sığacık Kaleiçi’nde kurulan Üretici Pazarı, bölgenin en güçlü sosyal ve ekonomik değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamamen yerel üreticilerin yer aldığı pazarda; ev yapımı ürünler, doğal gıdalar ve el emeği tasarımlar ziyaretçilerle buluşuyor. Bu model, aracısız satış imkânı sunarak yerel kalkınmayı doğrudan destekliyor. Sığacık’ta turizm; mandalina, zeytin ve üzüm üretimi gibi geleneksel tarımsal faaliyetlerle entegre biçimde yürütülüyor. “Sıfır Atık”, “Su Koruma” ve yerel üretim odaklı projeler sayesinde bölge, çevre dostu turizmin güçlü bir temsilcisi konumunda. Ayrıca uluslararası İon Rotası ve Teos Bağ Rotası üzerindeki stratejik konumu sayesinde Sığacık, kültür, doğa ve gastronomiyi bir arada sunan benzersiz bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

BU BAŞARI SEFERİHİSAR’IN ORTAK EMEĞİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Sığacık’ın adaylığına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Seferihisar Belediyesi olarak yıllardır doğayla uyumlu, yerel üretimi destekleyen ve kültürel mirasımıza sahip çıkan turizm anlayışı için çalışıyoruz. Sığacık’ın bu prestijli programa aday gösterilmesi, bu vizyonun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı yalnızca bir adaylık değil; üreticimizin, esnafımızın ve tüm hemşehrilerimizin ortak emeğinin bir sonucu. Sığacık bugün sürdürülebilir turizmin, yerel üretimin ve kültürel mirasın en güçlü temsilcilerinden biri.”

“Bu adaylık bir sonuç değil, bir başlangıçtır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Yetişkin, “Sığacık’ın adını dünyanın en iyi turizm köyleri arasına yazdırmakta kararlıyız. Sığacık bu sürecin sonunda sadece aday olmayacak, dünya sahnesine damga vuran bir marka haline gelecek” dedi.