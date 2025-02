Sığla Tiyatro ‘12. Gece’ ile İzmir’de

BirGün EGE

Sığla Tiyatro Grubu, Shakespeare’in 12. Gece oyununu 22 Şubat saat 20.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sergileyecek.

Oyun kimlik yanılgısı ve aşk cümbüşüne davet ediyor. Yönetmenliğini Diber Koç’un yaptığı oyunda Ali Can Yıldız, Ceren Yıldız, Sabriye Siva, Asiye Ertürk, Atınç Siva, Aylin Polat, Elfide Duru, Furkan Karaduman, Gökdeniz Yunus Eği, Hatice Türk, Mehmet Uğur Aybey, Meral Mete, Ozan Mete, Onur Duru, Onur Can Şaşmaz, Özcan Taluy Şaşmaz, Özgün Ozan Akbal, Salih Poroy, Uğur Can Gürpınar rol alıyor.

Işık: Ceren Sevinç- Emine Candan. Kostüm: Asuman Uslu - Elfide Duru. Müzik: İlker Gülay - Cömert Kozak.