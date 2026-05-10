Şiir insanı kurtarmaya yetmediğinde

Onur Özgen

Şiir ne işe yarar? İnsanı düştüğü yerden kaldırmaya mı, yoksa düştüğü yeri daha iyi görmesine mi? Simon Mesa Soto’nun “Bir Şair” (Un Poeta, 2025) filmi bu sorulara kolay cevaplar vermiyor. Şiiri kutsal bir sığınak gibi sunmuyor; sanatçıyı dokunulmaz bir varlığa dönüştürmüyor; yoksulluğu, başarısızlığı ve düşkünlüğü romantik bir sisin içine yerleştirmiyor. Tam tersine, bütün bunları seyircinin önüne kirli, komik, acıklı ve rahatsız edici biçimde koyuyor.

“Bir Şair”, ilk bakışta başarısız bir şairin hikâyesi gibi görülebilir. Filmde, bir zamanlar ödül almış, gençliğinde kendisi hakkında büyük beklentiler taşımış Oscar Restrepo’nun bugünkü hâlini izleriz. Artık ortada parlak bir gelecek yoktur. Şiir onun için bir çıkış kapısından çok, geçmişte kalmış bir ihtimâlin soluk izidir. Hayatını toparlayamamış, alkolle ilişkisi sorunlu, annesiyle yaşayan, kızına karşı sorumluluklarını yerine getiremeyen, buna rağmen kendisinden hâlâ özel biri gibi söz edilmesini bekleyen bir adamdır. Kolay sevilecek biri değildir. Film de onu sevdirmek için uğraşmaz; seyircinin önce ondan rahatsız olmasına izin verir.

Oysa sinemada “düşmüş sanatçı” figürü çoğu zaman yumuşatılır. İçiyorsa yaralıdır, ailesini ihmâl ediyorsa dünyaya fazla duyarlıdır, kibirliyse anlaşılmamıştır. Sanatçının zayıflıkları böylece büyüklüğünün kanıtına dönüşür. “Bir Şair”, bu kolay yola sapmıyor. Oscar’ın kırgınlığını gösteriyor, ama onu kendiliğinden haklı saymıyor. Dünyaya küskünlüğünü anlıyor, fakat bu küskünlüğün çevresindekilere verdiği zararı gizlemiyor. Böylece film, sanatçıyı aklamayan ama onu çöpe de atmayan zor bir bölgede ilerliyor.

Oscar’ın asıl trajedisi belki yeteneksizliği değil, hayatın onu kendi gözündeki imgeyle acımasız biçimde karşı karşıya bırakmasıdır. O kendini hâlâ şair olarak görmek ister. Fakat çevresi onu öyle görmez. Toplum, insanın kendisi hakkında kurduğu hikâyeye ancak başarıyla destekleniyorsa inanır. Kitapların satıyorsa şairsindir, ödüllerin varsa değerlisindir, davet ediliyorsan hesaba katılırsın. Aksi hâlde kendi iddianla baş başa kalırsın. Oscar’ın komikliği de acısı da buradan doğar. İçinde hâlâ büyüklük iddiası taşır; dışarıdan ise yorgun, dağınık, tutarsız ve gülünç görünür.

YURLADY’NİN AÇTIĞI ÇATLAK

Oscar’ın Yurlady ile karşılaşması filmi daha karmaşık bir yere götürüyor. Yurlady yazma yeteneğine sahip genç bir kızdır. Fakat şiire Oscar gibi bakmaz. Onun için şiir kutsal bir uğraş ya da varoluşunun merkezindeki büyük çağrı değildir; para kazanma, bulunduğu yerden sıyrılma, kendisine başka bir yol açma umududur. Oscar şiiri kaybettiği saygınlığın ve tanınma arzusunun devamı gibi taşırken, Yurlady ona daha soğukkanlı yaklaşır. Birinin şiirde aradığı anlamdır, diğerininki olanak.

Bu yüzden aralarındaki ilişki rahat bir öğretmen-öğrenci hikâyesine dönüşmez. Oscar, Yurlady’de kendi kayıp gençliğini görür. Onu keşfetmiş olmak, başarısızlığını silmese de ona yeni bir rol verir. Artık tamamen bitmiş değildir; hâlâ birini yönlendirebilir, edebiyat dünyasına yeniden temas edebilir. Yurlady açısından mesele daha pratiktir. O, elindeki yeteneğin işe yarayıp yaramayacağına bakar. Bu bakış, Oscar’ın romantik sanat anlayışını bozar. Filmin gerilimi de buradan doğar.

Aralarındaki ilişki aynı zamanda güç meselesini açar. Oscar başarısız ve dağınık bir adamdır; fakat Yurlady karşısında hâlâ belli bir konum üstünlüğüne sahiptir. Yaşı, kültürel bilgisi, edebiyat çevreleriyle geçmişten gelen bağı ona aracılık gücü verir. Yurlady ise gençtir, yoksuldur, sistemin en kolay kullanabileceği figürlerden biridir. Yeteneği keşfedildiği anda çevresinde farklı iştahlar belirir. Kimileri onda sahici bir ses, kimileri iyi bir hikâye, kimileri vicdanını rahatlatacak bir temsil, kimileri de parlatılabilir bir malzeme görmek ister.

Film burada kültür dünyasının tehlikeli inceliğine dokunur. Edebiyat atölyeleri, festivaller, destekçiler doğrudan kötü çizilmez. Mesele daha karışıktır: İyilik dilinin içinde saklanan tahakküm. Yoksulluğu ancak estetik bir biçim aldığında görmeye razı olan bir bakış vardır. Acının da düzenlenmiş, dinleyenleri fazla rahatsız etmeyen, belli bir duyarlılık çerçevesine sığan hâli istenir. Böylece kenarda kalmış insanların sesi duyulur gibi olur, fakat o sesin etrafına hemen bir çerçeve geçirilir.

ŞİİRİN MASUM OLMAYAN KADERİ

Filmin en acı yanı, şiirin bile masum kalamamasıdır. Şiir hayatın kabalığına karşı zarif bir direnç gibi görünebilir. Dili inceltir, dünyaya başka türlü bakmayı sağlar, sıradan şeylerin titreşimini duyurur. Ama film, şiirin de insanlar tarafından taşındığını hatırlatır. İnsanlar çelişkili, kibirli, çıkarcı, kırılgan ve eksik oldukları için şiir onların elinde sığınak, silah, maske ya da pazarlık aracına dönüşebilir. Oscar şiire tutunur; fakat bu onu daha iyi biri yapmaz. Yurlady şiir yazar; ama yeteneği onu kendiliğinden kurtarmaz. Kültür çevreleri şiiri yüceltir; ancak bu yüceltme her zaman temiz değildir.

“Bir Şair”i güçlü kılan, güzelliği kolay bir yere koymamasıdır. Burada güzel olan pürüzsüz görüntüler ya da insanı arındıran sanat duygusu değildir. Güzel olan, bütün çirkinliğin içinde hâlâ bakmaya devam etme ısrarıdır. Oscar gibi birine bakmak, Yurlady’nin yeteneğini hazır bir başarı hikâyesine çevirmemek, kenarda kalanları acıklı süsler hâline getirmemek… Film, güzelliği belki de bu çabada arar.

Bu nedenle filmi basitçe “başarısızlık üzerine” diye tarif etmek eksik kalır. Bir insan uzun süre başaramadığında, başarısızlık onun başına gelmiş bir olay olmaktan çıkar; davranışlarına, diline, bedenine, öfkesine siner. Oscar’ın kambur duruşunda, kendini savunur gibi yükselen sesinde, çevresindekilere karşı hoyratlığında bu birikmiş yenilginin izi vardır. Başaramamış olmak onu alçakgönüllü yapmamıştır. Bazen daha kibirli, daha tahammülsüz, daha kırıcı yapmıştır. Bu da filmin en dürüst yanlarından biridir. Acı, insanı her zaman derinleştirmez. Bazen daraltır.

Yine de film Oscar’dan vazgeçmez. Çünkü onda gülünç ama dokunaklı bir inat vardır. Dünya ona ilgisini kaybetmiş, ailesi ondan yorulmuş, edebiyat çevreleri onu geride bırakmış olabilir. Ama güzelliğin bir anlamı olduğuna dair inancını tümüyle kaybetmemiştir. Bu inanç saf değildir; içine kibir, pişmanlık, nostalji ve kendini kandırma karışmıştır. Yine de oradadır.

Sonunda geriye kaybetmiş bir adam, yetenekli bir genç kız, gürültülü bir kültür çevresi ve bütün bunların arasında inatla dolaşan bir güzellik arayışı kalıyor. Bu arayışın kazananı yok. Zaten film, kazanmak fikrinden yorulmuş insanların hikâyesini anlatıyor. Başarıya, görünürlüğe, verime, parlak hikâyelere bu kadar bağlanmış bir çağda; beceremeyenlere, geç kalanlara, yanlış yaşayanlara, kendini mahvedenlere bakıyor.

“Bir Şair”in etkisi de burada. Seyirciye şiirin dünyayı değiştireceğini söylemiyor. Şiirin insanı iyi biri yapacağını da söylemiyor. Daha acı bir yerden konuşuyor: Bazen insan hiçbir şeyi düzeltemediği hâlde güzelliğe inanmaktan vazgeçmez. Bu inanç onu kurtarmayabilir. Ama onu bütünüyle kaybolmaktan bir süreliğine alıkoyabilir. Oscar’ın, Yurlady’nin ve filmin bütün kırık dökük dünyasının içinde şiir tam da böyle duruyor: Bir zafer gibi değil, elde kalmış son, titrek ve inatçı bir imkân gibi.