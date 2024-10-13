Şiir ve aşkın ortaklığı

Özgün E. Bulut - Şair, Yazar

Şiirden konuşmalı. Dünyanın en içli, en büyülü sesinden. Edebiyatın en nağmeli, en içkin dilinden. Dünya kötülükle, savaşlarla kıyımla kuşatıldığında her zaman karşısında şiiri bulmuştur. Tarihsel süreç böyledir. Çünkü şiir, akışın tutanakçısı olduğu kadar, o akışa ruh verendir. Faşizmin Avrupa’ya kan olduğu dönemlerde, barikatlarda şiirler okunur ve elden ele bir bildiri gibi dağıtılırdı. Buna rağmen şiir ideolojik bir metin değildir. Ancak o metnin ideolojisi vardır. Aşktır, barıştır, direniştir, çığlıktır.

Ülkemizde de sevilen en önemli edebî türlerden biridir şiir. Ne zaman halkın umudu kırılsa orada şiiri görürüz. Mehmed Kemal’in “acılı kuşak” dediği 40 kuşağı şairleri devletin bütün acılarını çekmiştir. Buna rağmen şiir ve şair en büyük ses olmuştur. 1970’li yıllarda ülkenin en kıymetli evlatlarının hafızasında şiir vardı. Çoğu “şiirden geçerek devrime gelmişlerdi.” 1980’li yıllarda cuntanın hedefi olan devrimciler mahpusta sanat ve edebiyatla yoğunlaştılar. Şiir de mahpushanenin en önemli direniş sesiydi. Dışarıdaki şairler de o büyük ablukayı dağıtmak için kalplerini ve dizelerini koymuşlardı. Gerçi epeyce bir “mahpushane şiiri” tartışması da yapılmıştı. Onu geçiyorum. Haksız bir eleştiri üzerinden yürüyordu çünkü. Zaman şiirin tanığıdır. İlişkilerle yürüyen şeyler ne şiire ne de şaire katkı sunmuştur. Hele bugün yapay zekâ denen bir meret de dahil olmuşsa yaşama. Şiire ve sözün gücüne inanmaya devam.

Şiirden yürümeli. Hafız’dan, Şeyh Galip’ten, Melâyê Cizîrî’den, Fuzulî’den. dîvânlardan, gazellerden, beyitlerden, aşkın dilinden söylemeli. Mevlânâ’nın rübaileri’nden aşkı yakalamalı. Mesnevî’nin dili ile hikâyelerle buluşmalı ve Ehmede Xanî ile Botan’a inmeli. Kuşların meselesini Ferideddin-i Attar’ın Mantıku’t-tayr’ından anlamalı. Nedîm ile gönlün mest haline düşmeli, şarap tatmalı. Şairlerin dil, söylem, ses ve biçimleri arasında benzerlikler olsa da her birinin kendine özgü bir anlatımı ve imgesel farklılığı söz konusu.

Şiir ve aşk ilişkisi hukuki bir kavram olan “mütemmim cüz” gibidir. Şiirin olmazsa olmazı, ayrılmaz parçasıdır aşk. Dili aşka değmeyen şairin şiiri eksiktir. Niye böyle diyorum? Cemal Süreya’nın dizelerinin inceliğinden dolayı. “Yıkıcı, bölücü, hain, yasadışı, soyguncu, kökü dışarıda, işgalci” bir aşk olduğu için. Tam da bugünün en çok kullanılan terimleri. Bölücü, yasadışı, vatan haini, dış güçler. Tümü de aşka atılan iftira sözcükler.

Hafız’dan başlamalı aşkın diline. “Onun tuğra gibi kaşları varken, ay kim oluyor ki, gök kubbeden kaşını göstermekte? Bu dertle vücudum hilal haline geldi! Hafız, sevgide akıllı uslu bir kuştu, ama o yay kaşlı güzelin ok bakışları onu avladı gitti!”

Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Melâyê Cizîrî’nin Dîvân’ı, evrenden, tasavvuftan, şaraptan, gül yüzlü selvi boylulardan ve aşktan derin anlamlar taşır. Gönülden gönüle yoldaşlık eder. O da aşkı hilal kaşlarda, benlerde, zülüflerde arar. “Te divê zêr û zeber kî me du zulfan bide ber ba / Te divê qenci qîyamet li me rabit bi xwe rabe / Altüst etmek istersen bizi zülüflerini ver yele/ Kıyamet koparmak istersen kalk kendini göster bize.”

Aşk gönül yarasıdır. Yara olduğu kadar sevgi kadehidir. Akıl ile gönül arasındaki derin çelişkidir. Nedîm’in şiirindeki yakarıştır. “Ben sana bâde içme güzel sevme mi dedim / Benden niçin bu gûne girîzansın ey gönül / Bîgânedir mûameleniz akıl ü hûş ile / Güyâ derûn-i sinede mihmansın ey gönül / Peymâne-î mahabbeti sundun Nedîm’e çün / Lütfeyle câmı bâri biraz kansın ey gönül / Ben sana şarap içme güzel sevme mi dedim / Benden niçin bu türlü kaçmaktasın ey gönül / Yabancıdır birbirinize davranışınız akıl ile / Güya göğsümüzün içinde konuksun ey gönül / Sevginin kadehini sundun Nedîm’e çünkü / Bağışla kadehi bari biraz kansın ey gönül.”

Şiir ve aşk bir arada ne kadar samimi ve güzel durmakta. Tam da burada şiirle, şairle örtüşen bir anıdan söz etmeliyim. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü iken gazeteci ve şair abim Haşim Şahin ile birlikte ziyaretine gitmiştik. Haşim abi beni tanıştırırken, “Özgün de şair” dedi. Aykut Kocaman da buna istinaden, “Şair... Kulağa ne kadar güzel gelen bir sözcük” demişti. Biraz da aşkı, aşkın efsunkâr halini ve âşığı tarif etmişti aslında.

Fuzulî ve Ehmedê Xanî aşkı anlatırken âşığın üzerinden aşka gelirler. Fuzulî’nin kahramanı Mecnun çaresizdir. Ancak o çaresiz adama aşkı öyle bir yüklemiştir ki, sevmenin, sevginin özünü iliklerinde yaşar okuyan. Derin bir tasavvuf ve felsefe, aşkın dili ve sarsıntısını da birlikte yaşar. Mem’de aşıktır. Ancak orada farklı olan Zîn’in de aşkıdır. Soylu bir sevgiyi ve mücadeleyi aşka taşır Xanî. Kürtlerin yaşam biçimlerini, Newroz’u, insanı, güzelliği, sevgiyi, ihaneti işler. Ama illaki aşkı, âşıkları ve aşk uğruna ölümü...

Aşktan ölüme gelmek biraz şaşırtıcı gibi görünebilir. Ancak aşk uğruna ölümlerden söz eder kitaplar ve yaşamda görürüz. Şair arkadaşım, dostum Öztürk Uğraş’ı 2004 yılının ağustos başlarında kaybetmiştik. Ben onun için şiir uğruna, şiire olan sevdasından öldü derim. Mülksüzdü ve sözü en büyük mülküydü. Söz “cinayet gibi çekiciydi”. İntihar ise “bedendeki sabrı utandırmaktı”. Öztürk Uğraş’ın şiiri az konuşulan ama çok sesi olan bir şiir. Konuşalım o halde. “Benim ağzından öpmeye aday olduğum kadınlar, bilmez miydiler her çiçeğin yeni delil olduğunu.” Şiirden, aşktan, dîvânlardan ölüme ve Öztürk Uğraş’a...