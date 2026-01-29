Şiirler şarkılar kitaplar arasında

Çağlayan “adaleti” için metrobüslerde fazla mesai yapınca influenza ile yatağa yapışmak kaçınılmaz olabiliyor. Her zararlı şeyin içinde faydalı bir gerçek de saklıdır. Evde on gün geçirince kitaplarla sarmaş dolaş olma hakkınız doğuyor.

Cerrahpaşa’nın efsane hocası Prof. Dr. Tarık Altınok lisedeyken babasına “Canım sıkılıyor” dediğinde tarihi bir dersi cebine koyuyor:

-Evladım cahillerin canı sıkılır! Kitapların yok mu?

***

Neyse ki can sıkıntısına zaman kalmadı. Hafta başında Refik Durbaş buluşması vardı. Bilge Hanım eşinin şiirlerinden bestelenmiş yeni bir albüm için davet ettiğinde çok heyecanlanmıştım. Refik’in bestelenmiş yirmiye yakın şiiri olduğu biliniyor. Bazıları albümlerde kayıtlı, bazıları konserlerde kalmış, bazıları yerel sanatçıların kendi arşivlerinde… En bilinenin “Çırak Aranıyor” Zülfü Livaneli bestesidir.

Ama bu sefer ki bambaşka… Pasaj Müzik 15 Refik Durbaş şiirini şarkılaştırmış. Burada önemli isimler var. Proje için Bilge Durbaş ile Süheyl Atay kafa kafaya verip şiirleri seçiyorlar. Sonra Süheyl Atay ve Orkun Tunç işin prodüksiyon aşamasına yöneliyorlar. Sanatçılar, besteler, kayıtlar epeyce zaman alıyor. Ortaya “Refik Durbaş’a saygı” albümü ortaya çıkıyor. Spotify https://bit.ly/4jPtsXf adresinden albüme ulaşmak mümkün. Şiirler var oldukça

şairler de yaşamaya devam eder!

***

Bir başka çoklu emek ürünü olan “Muhterem Bir İstanbul Beyefendisi: Eray Canberk’e Armağan” kitabı da Heyamola’dan yeni çıkanlar arasında yer alıyor. Yusuf Çotuksöken, Sabri Koz, Adil İzci ve Kemal Bek tarafından hazırlanan kitapta edebiyat resmigeçidi gibi… Pek çok tanınmış edebiyatçının Şair Eray Canberk için kaleme aldığı yazılardan oluşan kitap, Canberk’in onurlu yaşamına saygı duruşu niteliğinde…

***

Faruk Pekin, Türkiye devrimi tarihinin iz bırakan önderleri arasındadır. Türkiye’deki 68’in ideolojik pusulası niteliğindeki, İnci ve Doğan Özgüden’in ANT Dergisi’nin militan yazarları arasındaydı. Dönemin üstün yetenekli öğrenci liderlerinden hayatta kalabilenler arasında olan Pekin, sonraki yıllarda kültür bakanlığının bile başaramayacağı bir işi hayata geçirdi:

-Kültür Turizmi!

Önce İstanbul’da yaşayanlara İstanbul’u tanıttı, sonra Türkiye’nin benzersiz tarihi varlıklarını… Faruk Pekin’in bakış açısı o kadar genişti ki, Latin Amerika’dan Çin Seddine, Kuzey Kutbundan Afrika savanalarına kadar imzasını atmadığı yer kalmadı. Tabii bu kolay olmadı. Nasıl olduğunu da oturup yazdı:

-Kırk Yılda Devri Alem!

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kapsamlı kitap ile bir kez daha okurlarını tura çıkarıyor Faruk Pekin.

***

Güneydoğu Anadolu’da saf emekten ibaret iki değerli gazeteci vardır. Büyük olanı Siirt’te Mücadele Gazetesi sahibi başyazarı muhabiri dizgicisi Cumhur Kılıççıoğlu, genç olanı ise Batman’da Çağdaş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, başyazarı, muhabiri Arif Arslan.

Arif şimdilerde güçlü kalemini günlük gazete dışına taşıyarak kitaplar yazmaya başladı. Ama Batman’da kalarak… Daha önce Ozan Yayıncılık’dan “Redur” çıkmıştı. Şimdi de “Sana Raman Güllük Gülistanlıktır Diyemem” adlı kitabı raflarda yerini aldı. Batman’ın acılar, özverilerle dolu kuruluş öyküleri bu kitapta akıcı bir dille anlatılıyor.

Ocak ayının 15’inde Boyut Yayınları bir “doğum günü” armağanı yayınladı:

-Yaşamak Güzel Şey!

Anlaşılacağı üzere bu bir Nâzım Hikmet kitabı… Ama daha önce yayınlananların hiç birine benzemiyor. Ali Cabbar imzasını taşıyan kitap ansiklopedik tarzda hazırlanmış. Sadece Nâzım’ı değil onun yaşam yılları olan 1902-1963 arasındaki dünyayı ve Türkiye’yi de anlatıyor. Metinler fotoğraflar, grafik tasarımlarla destekleniyor. Okuma kolaylığı sağlıyor. Daha önce Deniz Gezmiş için de böyle bir çalışma yapmıştı Ali Cabbar.

Daha bir dolu kitap duruyor masamın üzerinde… Ama sütun sınırı bulunuyor. Hastalık nasıl geçti diyenlere ise tıbbiye dışında vereceğim bir yanıtım var:

-Şiirler, şarkılar kitaplar arasında!