Silah değişti, kulak aynı kaldı

Savaşı çoğu zaman silahların evrimi üzerinden anlatıyoruz. Taştan demire, demirden baruta, baruttan atoma. Bu anlatı rahatlatıcıdır; çünkü “ilerleme” fikrine yakışır. Oysa savaşın en istikrarlı aracı ne kılıçtır ne füze. Sestir. Çünkü ses, insan bedenini değil, sinir sistemini hedef alır; bedeni öldürmeden önce zihni çökertebilir.

Cengiz Han’ın ordularının kullandığı ıslık çalan oklar bu açıdan romantik bir ayrıntı değil, şaşırtıcı derecede bilinçli bir tercihti. Ok hedefi vurur ya da vurmaz; ama havayı yaran o tiz ıslık, henüz hiçbir şey olmadan “bir şey olacak” duygusunu yaratırdı. İnsan beyni belirsizliği sevmez. Belirsizlik korkunun en verimli tarlasıdır.

Bu oklar, askeri tarih literatüründe genellikle “moral bozucu” diye geçer. Oysa daha doğru tanım şudur: önleyici panik üreticisi. Panik başladığında düzen bozulur, düzen bozulduğunda karar alma çöker. Savaşın ucuz matematiği budur.

Stuka ve Korkunun Mühendisliği

Yüzyıllar sonra, aynı düğmeye daha gürültülü bir el bastı. II. Dünya Savaşı’nda Almanların kullandığı Junkers Ju 87 Stuka dalış bombardıman uçakları, teknik olarak ortalama sayılabilecek platformlardı. Ama onları unutulmaz kılan şey, üzerlerindeki sirendi. “Jericho Trompeti” adı verilen bu mekanizma, uçak dalışa geçtiğinde kulak tırmalayan bir çığlık üretirdi.

Bu sirenin askeri bir zorunluluğu yoktu. Bombanın isabetini artırmazdı. Hatta uçağın aerodinamiğini bozduğu için bazı pilotlar tarafından sevilmezdi. Buna rağmen sistem uzun süre kullanıldı. Çünkü sirenin hedefi bomba değildi; bekleyen insandı. Patlamadan önce gelen ses, zihinsel savunmayı çökerterek fiziksel savunmayı anlamsızlaştırıyordu.

Sirenin yarattığı etki, savaş sonrası raporlarda defalarca not edildi: Siperlerdeki askerler, bombadan çok sesten korkuyordu. Sivil nüfus içinse durum daha vahimdi. Çığlık, yaklaşan felaketi kişisel ve kaçınılmaz kılıyordu. Görmeden korkmak, gördükten korkmaktan daha yıkıcıdır.

Neden Ses Bu Kadar Etkili?

Bu noktada “abartılıyor mu?” diye sormak gerekir. Hayır. Bilim burada fazlasıyla net. İnsan işitme sistemi yalnızca sesleri ayırt etmek için değil, tehditleri erken algılamak için evrimleşmiştir. Özellikle düşük frekanslı sesler, yani infrason (20 Hz altı), kulaktan çok beden üzerinden algılanır. Göğüste baskı, mide bulantısı, huzursuzluk, nedensiz anksiyete gibi etkiler yaratabilir.

Bu konuda sıkça atıf yapılan çalışmalardan biri, Vic Tandy ve Richard Lord’un infrasonun insanlarda “görünmeyen bir varlık hissi” oluşturabildiğini gösteren araştırmasıdır. Çalışma, paranormal sanılan bazı deneyimlerin aslında fiziksel titreşimlerden kaynaklanabileceğini ortaya koyar (Tandy & Lord, The Ghost in the Machine, 2003). Kısacası: Beyin, kaynağını çözemediği titreşimlerden hoşlanmaz. Ses, bu yüzden korkunun kestirme yoludur.

Gece, Alt Geçit ve Bir Ses

Murat kırk iki yaşında, belediyede çalışan sıradan biriydi. Gece vardiyasından çıkmıştı. Saat 02.11’di. Alt geçit aydınlıktı, sokaklar boştu. Mantıken korkulacak bir şey yoktu.

Sonra sesi duydu.

Bir ıslık değildi. Bir motor sesi de değildi. Daha çok, havanın kendisi titriyormuş gibiydi. Murat durdu. Kalbi hızlandı. Göğsünde baskı hissetti. Etrafına baktı; kimse yoktu. Ses birkaç saniye sürdü, sonra kesildi. Murat yürümeye devam etti ama adımları düzensizdi. Eve vardığında yorgun değildi; rahatsızdı. Ertesi gün haberlerde o bölgede “akustik altyapı ölçümleri” yapıldığı yazıyordu. Ayrıntı yoktu. Murat alt geçidi bir daha gece kullanmadı.

Ses geçmişti. Etkisi kalmıştı.

Korkunun Dijitalleşmesi

Bu küçük hikâye, bugünün dünyasına dair can sıkıcı bir gerçeği işaret ediyor. Artık korku üretmek için çığlık atan uçaklara gerek yok. Ses, yazılımla üretiliyor. Frekanslar ayarlanıyor. Etki ölçülüyor. İnsan tepkileri grafiklere dökülüyor.

Modern güvenlik ve kalabalık yönetimi literatüründe ses, giderek daha merkezi bir araç hâline geliyor. Çünkü görsel uyaranlara alışıyoruz. Ekranlara bağışıklık geliştirdik. Ama ses hâlâ içgüdüsel bir arka kapıdan giriyor. Kulak tıkamak yetmiyor; titreşim bedenden geçiyor.

Bu noktada ironik bir durum var: Yüksek teknoloji çağında bile, insanı en hızlı çözen şey ilkel refleksler. Medeniyet katmanları kalınlaştıkça, alttaki yazılım aynı kalıyor.

Islık, Çığlık ve Uğultu

Cengiz Han’ın ıslık çalan okları, Stuka’nın sirenleri ve modern akustik teknolojiler arasında şaşırtıcı bir süreklilik var. Hepsi “önce duy, sonra kork” ilkesine dayanıyor. Hepsi belirsizlik üretiyor. Hepsi zihni bedenden önce hedef alıyor.

Değişen şey araçlar. Kalan şey, insan beyninin tehdit algısı. Bu yüzden ses temelli korku, savaş tarihinin en muhafazakâr silahı olabilir. Modası geçmiyor. Yalnızca biçim değiştiriyor.

Asıl tehlike ise teknolojinin kendisi değil; bu etkinin sıradanlaşması. Korkunun bir “ayar” meselesi hâline gelmesi. Desibel, frekans ve süreyle ölçülmesi. İnsan zihninin test alanına dönüşmesi.

Sessizlik Masum Değildir

Savaşın sesi bazen çok gürültülüdür, bazen neredeyse duyulmaz. Ama her iki durumda da etkisi kalıcıdır. Patlama geçer, moloz temizlenir, şehir onarılır. Yankı kalır. Korku, zihinde uzun süre dolaşır. Belki de bu yüzden, savaşın en eski ve en etkili silahı hâlâ kulaklarımızdır. Ve belki de en ürkütücü olan şudur: Ses kesildiğinde bile, beynimiz dinlemeye devam eder.

