Silahlara menzil yok!

Almanya’nın yeni Başbakanı Merz, kısa bir süre önce Ukrayna’ya askeri yardımında verilecek silah sistemlerinin menzilleri konusunda bir sınırlama olmayacağını açıklayarak Taurus füzeleri konusundaki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. "Merz son dönemlerde bir yandan “stratejik” gerekçelerle" Ukrayna’ya verilecek silahlar konusunda artık kamuoyuna detaylı açıklama yapılmayacağını açıklayıp, kullanılması halinde Ukrayna’ya Kremlin’i ya da Rusya içlerindeki başka önemli siyasi, askeri ve ekonomik hedefleri vurma şansı verebilecek bu füzelerin adını anmamaya özen gösteriyor. Ancak “menzil sınırlaması” vurgusuyla selefi Scholz’un Ukrayna’ya verilmesine kesinlikle karşı olduğu bu füzeleri kastettiği tabii ki ortadaydı.

Savaşın Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle yeni bir aşamaya girdiği dönemde (24 Şubat 2022) yeni kurulmuş olan hükümetin başında olan sosyal demokrat Scholz, bir yandan Almanya’nın kısa sürede Ukrayna’ya en çok büyük desteği veren Avrupa ülkesi olmasını sağladı ancak diğer yandan da üç yıllık başbakanlığı döneminde sürekli “üçüncü bir dünya savaşını önlemeyi hedeflediği”ni açıkladı. Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine de bu nedenle karşıydı. Bu füzelerin ateşlenmesi için Alman askeri uzmanlarının da bizzat devrede olması gerekiyordu. Ve bu da Almanya’nın doğrudan savaşın tarafı olması anlamına gelecekti. Rusya’nın böyle bir saldırıya nükleer silahlarla karşılık vermesi halinde savaşın içine Almanya’yı ve dolayısıyla NATO’yu alarak yeni bir aşamaya girmesi söz konusu olabilirdi. Scholz, Ukrayna’dan gelen füze taleplerine karşı çıkarken, o dönem ana muhalefet lideri olan Merz’in ağır saldırılarıyla karşı karşıya kalıyordu. Sadece Merz değil, Scholz’un başında olduğu koalisyonun ortakları Yeşiller ve liberal parti FDP de Ukrayna’ya füzelerin verilmesinden yanaydı. Ancak bu arada hükümet içindeki kriz nedeniyle Almanya erken seçim sürecine girdi. Savaş tehlikesi, Ukrayna’ya askeri yardımlar gibi konuların kendisine oy getirmeyeceğini gören Merz, tartışmalarının dozunu en düşük düzeye indirmeye çalıştı. Çünkü toplumun büyük bölümü bu silah sistemlerinin verilmesine karşı. Merz’in koalisyon ortağı sosyal demokratların da büyük bir bölümü de öyle. Muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) ve kıl payı farkla Federal Meclis’e giremeyen BSW partisiyle (Sahra Wagenknecht İttifakı), ana muhalefetteki aşırı sağcı parti AfD (Almanya için İttifak) de...

Ancak savaş yorgunu Ukrayna’nın Rusya’ya teslim olması ya da Trump ile Putin arasındaki bir pazarlığa kurban gitmesinden endişe eden çevrelerin baskısı büyük. Başlangıçta Ukrayna’ya Leopard tanklarının ve şu an kullanılan diğer modern silah sistemlerinin verilmesine karşı çıkan Scholz, hem müttefiklerden, hem de ülke içinden gelen baskı karşısında bu tavrını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Scholz’un bu konudaki “çekingen” ya da “ihtiyatlı” tavrını “Ukrayna karşıtlığı” olarak damgalamaktan çekinmeyen Merz, kamuoyu önünde Taurus füzelerinin adını anmamayı sürdürüyor, ancak başlattığı “menzil” tartışması Almanya’nın bu konudaki tutumunda beklenen değişikliğin işareti.

Gerçi önceki gün Berlin’e iade-i ziyaret yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle görüşmelerin ardından da bu tavrını sürdürdü.

Almanya Ukrayna’ya Taurus füzelerini gerçekten verir mi? Berlin’deki Merz-Zelenski görüşmesinden sonra da bu soruya açık yanıt çıkmadı. Varılan anlaşmaya göre Ukrayna’ya verilecek askeri yardım paketinin bedeli toplam beş milyar euroyu bulacakmış. Bu paketin her biri bir milyon euroya mal olan Taurus füzelerini içerip, içermediği de belli değil.

Ama silahların menzilleriyle ilgili açıklamalar savaşın uzun yıllar süreceği ve Ukrayna’nın önümüzdeki dönemde Rusya’ya cephe gerilerinde ağır zararlar verecek olanak ve yeteneklerinin artacağına işaret ediyor...

İngilizlerin Ukrayna’ya verdiği füzelerin (Storm Shadow) menzili 250 km., Fransız füzelerinin (SCALP) ise 300 km. Bu konuları yakından takip edenlerin “mucize silah” olarak tanımladıkları Taurus’ların menzili ise 500-600 km. Diğerlerinden daha hızlı, daha isabetli ve tahrip gücü itibarıyla daha etkili. Taurus, Latince‘de boğa anlamına geliyor. Yani Putin’in işi zor. Ukrayna’da Almanların leopar, sansar (marder), porsuk (dachs) ve dingo gibi vahşi hayvanların isimlerini taşıyan silahlarıyla başedemezken şimdi de "boğa" saldırılarıyla karşı karşıya kalabilir…