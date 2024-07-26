Şile yeniden şenleniyor!

Eskiden İstanbul dışında yaz tatili geçirmek isteyenlerin en önemli adresi Şile’ydi. O zamanlar Bodrum daha Bodrum olmamıştı. Yaz mevsiminin hercai rüzgârları Şile’de eserdi.

1960’lardan söz ediyorum. Mendirek inşaatı başlamamış Karadeniz’in dalgaları Şile merkezindeki plaja kadar geliyordu.

Belediye gazinosu yaz sosyetesinin boy gösterdiği en havalı mekân olarak öne çıkıyordu. Sinema ve tiyatronun ünlüleriyle birlikte İstanbul’un mutena semtlerinde yaşayan hali vakti yerinde olanlar da yaz için Şile’yi seçerlerdi.

Ünlü oyuncu İsmet Ay bir ölçüde ev sahibi konumundaydı. Çünkü o Şileliydi. Kardeşi Hikmet’in Şile Çarşısı’nın ortasındaki kahvesi, İsmet Ay ve onun ünlü arkadaşlarının da sıklıkla geldiği bir mekân olması nedeniyle “Artistler Kahvesi” adıyla biliniyordu. Kahvenin en ünlüsü ise –hiç tartışmasız- Zeki Müren’di!

Buraya kadar okuduklarınızı her hangi bir arşiv dokümanı, gazete, dergi veya kitaptan aktararak yazmıyorum. Tamamen “birinci tanık” sıfatıyla paylaşıyorum!

Sonraki yıllarda da yaz ve kış aylarında Şile’ye çok gittim. Şile her yıl daha da büyüyordu. Geçtiğimiz hafta sonu (19-20 Temmuz) içlerinde Yazgülü Aldoğan, Meliha Okur gibi ünlü gazetecilerin de bulunduğu bir basın grubu ile Şile’deydim.

Tam 20 yıl sonra 31 Mart 2024’te AKP’den ilçeyi geri alan CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, bu yıl 35’incisi yapılacak Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali için İstanbullu gazetecilerle bir araya geldi.

AKP’li belediye 20 yıl sonra ilçeyi CHP’ye devrederken, 925 milyon lira borç ve boş bir kasa bıraktığını Başkan Kabadayı şöyle anlattı:

-Şile’nin nüfusu 48 bin kişi… Bu durumda her Şileli 25 bin lira borçlu! 2024 bütçesini de üç ayda bitirmişler!

Şile Belediyesi’nin kuruluş tarihi 1923. Yani Cumhuriyetimizle yaşıt. Kurulduğu yıldan bu yana da aynı binada hizmet veriyor. Önemli bir özellik… Özgür Başkan’ın kendisi gibi genç bir ekibi var…

Başkan Yardımcısı Berna Avcı, İletişim Koordinatörü Ferhat Domurcuk, Kültür Müdürü Esin Pamir, Sanat Kültür Danışmanı Deniz Lostar son derece hızlı biçimde festivali kotarmışlar. Şile Belediyesi’nin bir başka şansı da BKZ İletişim’in varlığı. Merkez medyanın darmadağın olduğu dönemde yeni “yaygın medyayı” oluşturan genç gazetecilerden nitelikli bir grubu Şile ile buluşturdu.

Şile Festivali’nin yazılı olmayan teması “Şile’yi eski parlak günlerine taşımak” olduğunu hem Özgür Kabadayı hem de yakın çalışma arkadaşları özel sohbetlerde anlattılar. Bunun festivale yansıyan izleri de var:

-Haldun Dormen, Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora ve Cemil İpekçi 2 Ağustos Cuma günü akşam Şileli efsane oyuncu İsmet Ay için bir araya gelecekler.

On beş gün sürecek festivalde Baba Zula, Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, Volkan Konak, Sena Şener, Atiye, Gazapizm, Zeynep Baksi ve Erdal Erzincan konserleri olacak. Şevket Çoruh’un sahneye koyduğu “Bir Baba Hamlet” oyunu da Şilelilerle buluşacak. Etkinliklerin tümü ücretsiz. Ayrıca Şile Bezi dokuma ritüeli, atölyeler ve Uluslararası Dans Gruplarının da gösterileri olacak. Özetlemek gerekirse:

-Şile yeniden şenlenecek!

(Not: Nuriye Gülmen’in bana yazdığı dört sayfalık son mektubun sansürlenme nedeniyle ancak bir sayfasının kopyası elime geçebildi. Oradan okuyabildiğim kadarıyla “Nazım Abi sana yazdığım sayısız mektuptan hangisi eline geçti bilmiyorum” gibi bir cümle var. Hiçbiri elime geçmedi. Bu konuyu hafta yazacağım.)