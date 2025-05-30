Silkelenen belediyeler

Hüseyin SAYGILI

Geçtiğimiz hafta, merkezi bütçeye İzmir’in ne kadar vergi verdiğini ve merkezi hükümetin İzmir’e ne ölçüde yatırım yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştım. Ortaya çıkan tablo net: İzmir, ülke bütçesine büyük katkı sunmasına rağmen bu katkının çok altında bir yatırımı geri alıyor. Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 mali yılı gelir ve gider bütçesini değerlendireceğim. Yaklaşık bir yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarını YouTube üzerinden düzenli olarak izliyorum. AKP’li meclis üyelerinin eleştirilerini takip ettiğimde, merkezi hükümette sorumlulukları yokmuşçasına, yaşanan her olumsuzluğu yerel yönetime yükleme çabasında olduklarını görüyorum. “Bu da siyasetin doğası” diyebilirsiniz. Ancak ben, işin siyasi yönünü bir kenara bırakıp gerçeklerin ve rakamların bize ne söylediğine odaklanmak istiyorum.

Bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Sayın Candaş Yeter’in konuşmasını dikkatle izledim. Sakin, anlaşılır ve konuya hâkim bir üslup sergiledi. Eğitim düzeyi ve bilgi birikimiyle beni etkilediğini söylemem gerekir. Ertesi gün, bir arkadaşım aracılığıyla kendisine ulaştım, tebriklerimi ilettim ve bazı veriler konusunda destek istedim. Aşağıda paylaşacağım bilgiler, Sayın Yeter’in katkılarıyla derlenmiştir. Kendisine teşekkür ederim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı için teklif edilen ve yıl içinde ek bütçeyle 51,9 milyar TL’ye ulaşan bütçesinden, yılsonunda 50 milyar 310 milyon TL harcanmıştır. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %96,94’tür. Bir önceki yıla göre bütçe giderleri %98 oranında artmıştır.

Sosyal yardımlar kapsamında:

• İhtiyaç sahibi vatandaşlara 124 milyon TL,

• Öğrencilere 34 milyon TL nakdi yardım,

• Süt Kuzusu Projesi için 178 milyon TL,

• Gıda ve içecek yardımları için 192 milyon TL,

• Amatör spor kulüplerine 161 milyon TL destek verilmiştir.

ESHOT’a, artan maliyetlere rağmen uygun fiyatlı ulaşım hizmeti sunulabilmesi için 4,6 milyar TL destek sağlanmış; indirimli ve ücretsiz toplu taşıma hizmetleri için ise 156 milyon TL transfer yapılmıştır. Bu kalemlerin toplam giderler içindeki payı %9,53’tür. İller Bankası ortaklık payı olarak 888 milyon TL ödenmiştir. Sermaye giderleri toplamı 16 milyar 221 milyon TL olup, toplam harcamanın %32,24’üne karşılık gelmektedir.

Bazı başlıca yatırımlar şunlardır:

• Fen işleri:

• Asfalt bakım ve düzenleme: 3,6 milyar TL

• Buca-Bornova bağlantı yolları: 1,2 milyar TL

• Dere ıslahı ve yağmur suyu altyapısı: 204 milyon TL

• Raylı sistemler:

• Buca Metrosu: 2,8 milyar TL

• Narlıdere Metrosu: 1,1 milyar TL

• Tramvay hatları: 369 milyon TL

• İZBAN ilave hatlar: 137 milyon TL

• Diğer önemli kalemler:

• Deniz ulaşımı: 1,1 milyar TL

• Temiz enerji araç alımları: 27 milyon TL

• Atık yönetimi ve temizlik hizmetleri: 854 milyon TL

• Yeşil alan projeleri ve ağaçlandırma: 160 milyon TL

Toplamda, belediye ve iştirakleri 2024 yılı içerisinde 22,7 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. İlçe belediyelerine sermaye transferi kapsamında toplam 253 milyon TL destek sağlanmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı için 45,8 milyar TL gelir hedeflenmiş, yılsonunda 42,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %92,32; geçen yıla göre artış oranı ise %66,40’tır.

Gelirlerin kalemlerine bakıldığında:

• Vergi gelirleri: 146 milyon TL

• Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 1,8 milyar TL

• Alınan bağışlar: 304 bin TL

• Diğer gelirler: 40,2 milyar TL

• Sermaye gelirleri: 87 milyon TL

Belediyenin gelirlerinin %92,26’sı merkezi bütçeden gelen paylardan oluşmaktadır. Bu da, belediyenin öz gelirlerini artırma konusunda sınırlı imkâna sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

2024 mali yılı içerisinde merkezi yönetim, toplam bütçe giderlerinin %8,75’ine denk gelen 903 milyar 100 milyon TL’yi yatırımlara ayırmıştır. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bütçesinin %32’sine karşılık gelen 16 milyar 221 milyon TL’lik yatırım yapmıştır.

Ayrıca, merkezi yönetim yatırımlara ayırdığı her 100 TL için 134 TL faiz ödemesi yaparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırımlar için ayırdığı her 100 TL’ye karşılık yalnızca 14 TL faiz ödemesi gerçekleştirmiştir. Tüm bu rakamlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını büyük ölçüde doğru önceliklerle kullandığını, sosyal yardımdan altyapıya, ulaşımdan çevreye kadar birçok alanda önemli yatırımlara imza attığını ortaya koyuyor. Merkezi hükümetin İzmir’e yaptığı yatırımın, İzmir’in katkısıyla orantısız olduğunu düşünürsek, bu tabloyu İzmirlilerin takdirine sunuyorum.