Sınırdaki ağaç

Sınır, çorak araziyi bir bıçak gibi ikiye ayırıyordu. Arazide tek bir ağaç vardı, sınırın hemen yanı başındaki akasya ağacı. Kavurucu sıcaktan kaçıp ağacın gölgesine sığınanlar sırtlarını ağaca dayamış, koyu bir sohbete dalmışlardı. Başlarından geçenleri anlatıyor, anlatılar birbirini izliyor ve her anlatıdan hisseler çıkarıyorlardı. Söz dönüp dolaşıp altına sığındıkları akasya ağacına geldi. İçlerinden biri yaşadığı mide sorununun Arap zamkı sayesinde iyileştiği söyledi, Arap zamkı akasya ağacından elde ediliyordu. Bir başkası Arap zamkının her türlü ağrıya iyi geldiğinden söz etti, sedef hastalığını bile iyileştiriyordu. Kabuklarından, çiçeklerinden bahsettiler. Ağacın faydaları anlatılmakla tükenecek gibi değildi. Ağaç kıpırdamadan öylece duruyordu. Fakat dünya dönüyor, döndükçe güneşin ışınları yeryüzüne biraz daha eğik düşüyor, ağacın gölgesi yavaş yavaş sınıra doğru kayıyordu. Yakıcı ışınları tenlerinde hissettiklerinde yerlerini değiştirmek zorunda kaldılar, gölge sınıra dayanmıştı. Sonunda ağacın gölgesi sınırı aştı, artık tel örgülerin öbür tarafına düşüyordu. Gölge ile aralarına tel örgü girmişti. Gölgelerini yitirdiklerinde sözlerinin artık kanatlanıp uçmadığını fark ettiler. Sözler, güneşin altında anında buharlaşıyordu. Konuşmayı denediler ama olmadı, artık sözleri birbirlerine ulaşmıyordu. Kalktılar; güneşin altında farklı yönlere doğru yürüyüp birbirlerinden uzaklaştılar. Gerçeğin çölündeydiler.

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Gerçeğin çölünde gölgelere yer yoktur. Şeyler örtülerini yitirir, her şey çırılçıplak ve pornografiktir. Anlatılar güneşin altında iz bırakmadan kaybolur. Gerçeğin çölünde tek bir anlatı var olabilir, o da despotun hazları kışkırtan pornografik gösterisidir. Güneşin altında arzular kurumuştur. Sözleri birbirine bağlayan arzudur, anlatı arzularla kurulur, erotik bir eylemdir. Arzu gölgeli yerleri, örtüleri sever. Örtüleri kaldırdıkça kendini açar, açtıkça yeni örtüler icat eder ve kendini saklar. Anlatı bitimsiz bir ışık ve gölge oyunudur. Gösterir ve saklar. Gizil olan bir görünür bir kaybolur, kılık değiştirip başka kılıklarla kendini gösterebilir. Sözleri birbirlerine bağlayan arzu, bedenleri de birbirlerine bağlar, topluluklar icat eder.

Önce söz vardı. Yazıyı icat edenler haklıydılar, söz uçardı. İnsanlar göğüs kafeslerinde söz besler ve bir araya geldiklerinde kafesler açılır, sözler uçurulurdu. Kanatlanan sözler havada bir müddet süzüldükten sonra birbirlerine karışır, sözler sözlerle çiftleşir ve havada gayrimeşru sözler ürerdi. Sözler kafeslerine dönecekleri zaman beraberlerinde mutlaka gayrimeşru sözleri de getirirlerdi. Her söz uçurmadan sonra kafesin içeriği değişir, sahibi de değişmiş olurdu. Sözlerin işaret ettiği şeyler de artık eski şeyler değillerdi. Anlatı dünyayı değiştirirdi.

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Akasya ağacının gölgesinde söz uçuranlar sadece deneyimlerini birbirine aktarmamış, geçmekte olan zamanı geleceğe de taşımışlardı. Ağacın altında sözleri uç uca ekleyerek şeyleri birbirlerine, geçmişi şimdiye, şimdiyi geleceğe bağlamışlar ve birbirlerine bağlanmışlardı. Fakat birden güneşin altında zamanın akmadığını, sözlerin anında buharlaştığını fark ettiklerinde birbirlerinden koptular. Gölge hem geçmişi hem geleceği saklar. Gölgesiz toplumlarda ne geçmiş vardır ne de gelecek. “Güneşin altında yeni bir şey yok. Olmuş olan yine olacak” (İncil). Mevcut olan şeyler tüm çıplaklıklarıyla sürekli tekrar ediyordu. Despotun mekânında asılı kalmışlardı.