Sıra İran’da: Yeni bir 1989’un hayaleti

Dimitris KONSTANTAKOPOULOS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki “zafer” için kendisini tebrik ettikten sonra hemen İngilizce bir konuşma yaparak İran vatandaşlarına İsrail’in desteği ile düşündüklerinden daha erken bir “rejim değişikliği” sözü verdi. Suriye’de yaşananları düşündüğümüzde, bu planların meyvesini verdiği durumda İranlıları ve ülkelerini

bekleyen kaderi tahmin edebiliyoruz.

Times of Israel’in haberine göre İsrail silahlı güçleri çoktan İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığa başlamış, Suriye’nin yıkımının ardından bir “fırsat penceresi” yaratıldığı düşüncesindeler. Netanyahu Irak ve İran’ı 1992 gibi erken bir tarihte nükleer silah üretmeye başladıklarıyla suçladı. Hiçbir zaman kanıtlanamayan bu iddialar, Irak’ın ABD ve Britanya tarafından işgaline bahane oluşturmuştu. CIA Şefi William Burns, geçtiğimiz ekim ayında muhtemelen İsrail’in şahinlerini sınırlama niyetiyle Tahran’ın nükleer silah yapmama kararında bir değişim olmadığının altını çizmişti. Benzer değerlendirmeler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Pentagon tarafından da yapıldı.

İsrail tabii ki İran’ın nükleer programını imha etmek istiyor. Ancak Irak örneğinde olduğu gibi, silahların var olduğu ya da almaya hazır olunduğu suçlamaları bahane. Asıl hedef İran’da rejim değiştirmek, sonrasında belki parçalamak ki bu da Yinon ve Cohen stratejileri ve mevcut İsrail başbakanının gözetiminde hazırlanan neo-muhafazakâr Ortadoğu savaş programı ile de uyumlu.

Üstelik, İran’a yönelik sürekli saldırganlık ve tehditler, İran’ı en nihayetinde nükleer silah üretmeye zorlayacak bir “kendisini gerçekleştiren kehanet” rolü de oynuyor.

AMERİKAN FAKTÖRÜ

Ancak Netanyahu böyle bir hedef için İsrail güçlerinin yeterli olmadığının bilincinde. İsrail fetihçiliği ve son dönemdeki başarıları bir yana, İran hala güçlü bir askeri güç ve ciddi bir devlet olarak yerinde duruyor. Ona yönelik bir saldırının ne anlama geleceği ve nasıl sonuçlanacağı

konusunda kimsenin net bir fikri yok.

Bu yüzden Netanyahu, Amerikalıların hem rızasını hem de desteğini istiyor. Ve daha önce de bunu sağlamak için çokça uğraştığı, bu yolda bilgi kirliliğine ve aldatmacaya başvurduğu için de Amerikan devleti içerisinde, özellikle de ordu ve CIA’in belli bir kısmı içerisinde, hatta Siyonist lobiye bağımlılığına rağmen Amerikan siyasi kadrolarının bile bir bölümünde ciddi bir alerji ve direnç oluşmuş durumda.

Ancak Netanyahu’nun ekibi çoktan Trump’ın çevresinde yeni seçilen Amerikan başkanından onay almak için çalışmalara girişmiş durumda ki Trump, hükümetteki ilk dört yılında da üç aşağı beş yukarı Netanyahu’nun vekili konumundaydı. 2016 seçimlerinde İsrail istihbarat örgütünün desteği de belirleyici bir rol oynadı. Trump, Obama’nın sonuçlandırdığı İran ile nükleer anlaşmayı feshederek bugün süren savaşlara ve çıkmasından korkulan daha büyüklerine giden yolu açtı.

Sonuçta Trump’ın kendisi Netanyahu’yu geçtiğimiz ekim ayında İran’ın nükleer tesislerini vurması için heveslendirdi, ya aynı hedefi paylaştıklarından ya da İsrail lobisinden daha fazla destek alabilmek için yaptı bunu. Tabii ki Amerika’nın ne yapması gerektiğine dair bir şey söylemedi. Geçtiğimiz günlerde bahsettiği üzere İran’ın önde gelen liderlerinden General Kasım Süleymani’ye yönelik suikast için İsrail ile ortak operasyon yaptıklarını, ancak sonucunda İsrail’in kendisini yalnız bırakarak tüm sorumluluğun kendi sırtına yüklendiğini, ABD ve İran arasında savaş çıkması noktasına geldiğini de hatırlıyor.

TRUMP’IN İKİ SORUNU

Trump’ın önünde iki sorun var. Birincisi, Amerikalılara savaşları durduracağını, yenilerini çıkarmayacağını vaat ederek seçildi. Cihatçılar ve Türk güçleri Suriye’yi işgal ettiğinde Trump bunların kendileriyle ilgili olmadığını, Suriye’nin meselesi olduğunu söyledi. Tabii ki Amerikan, İngiliz ve İsrail gizli servislerinin cihatçılarla yakın bağları bulunuyor, Türkiye NATO üyesi ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Suriye’ye yönelik saldırının öncesinde İsrail istihbarat örgütü Shin Bet’in lideri ile birlikte Ankara’daydı. Ancak doğrudan ve görünür bir Amerikan müdahalesinin yokluğu, Trump’a kendilerinin durumla bir ilgisi olmadığını söyletebiliyor. Amerikan Time dergisi de yeni başkanla yaptıkları uzun röportajda, Suriye’ye dair hiçbir şey sormuyor.

Trump’ın önündeki ikinci sorun, Rusya ve Çin’in İran’ın kritik önemdeki stratejik müttefikleri olması. Bu iki devletin herhangi bir saldırı durumunda Tahran’a açıktan destek vermeyeceğine emin olması gerekiyor.

İlk sorunla ilgili olarak, çoktan kamuoyunu hazırlamaya başladığını söyleyebiliriz. Time’a verdiği röportajda, ABD’nin İran ile savaşta olma ihtimalini kesip atmadı. Tüm röportajda Netanyahu’nun Ortadoğu stratejisine bağlı kalarak, Filistin için iki devletli çözümü savunmamanın yanı sıra İsrail’in Batı Şeria’daki olası işgalini de kınamadı. Ayrıca, “geçiş ekibi” de Wall Street Journal’a Trump’ın ciddi ciddi İran’ın nükleer tesislerine

saldırmayı tartıştığı bilgisini sızdırdı.

SOPA VE HAVUÇ

Ancak Trump İran’a saldırmayı planlıyorsa Moskova’yı da sakinleştirmeli. Aynı röportajda Trump, Batı’nın ürettiği uzun menzilli füzelerle Rus topraklarının içlerine yönelik saldırıları da kınayarak Ukrayna’daki gerilimi durdurmak gerektiğini, hatta Kiev’in de biraz geri adım atması gerektiğini söylerken, düşündüğü ya da olası gördüğü anlaşmanın nasıl sağlanacağına dairse en ufak ipucu vermedi. Tabii Trump’ın başkan olduktan sonra Ukrayna sorunu konusunda ne yapacağı hala

belirsizliğini koruyor. Şimdilik kesin olan Ortadoğu’da ne olduğu.

İmparatorluğun kalbi, giderek absürtleşen Batılı hükümetlerin arkasındaki gerçek güç şu an farklı gruplara bölünmüş gibi duruyor. Ancak bu grupların çoğu ortak bir stratejik hedefe sahip: Batı’nın küresel hegemonyasını bedeli ne olursa olsun sağlayabilmek. Bu da nükleer yıkımdan kaçınmaya gayret ederek bir dünya savaşı başlatma ihtimalini de içeriyor, her ne kadar bu sonuçtan uzun vadede tamamen kaçınabilmek çok mümkün gözükmese de.

KÜRESEL KRİZİN ÇÖZÜMÜ

Netanyahu’nun hareket hızı, Filistin, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen’e yönelik paralel saldırılar, Almanya’nın Sovyetler Birliği tarafından gafil avlanana kadar 1939’dan 1941’e kadar birer birer Avrupa ülkelerini işgal ettiği “yıldırım savaşlarına” benziyor.

Benzer şekilde 1989 ile 1991 arasında Doğu rejimlerinin birer birer çöktüğü dönemi de hatırlatıyor.

Suriye’nin yıkımı, Amerikan-İsrail hegemonyasına direnen ve çok kutuplu bir dünyanın yeniden kurulabilmesi arayışındaki küresel güçlere yönelik ağır bir darbe, ancak aynı zamanda yıkım güçleri ve “Medeniyetler Çatışması” (esasında Medeniyetlere Karşı Savaş) açısından ise büyük bir zafer. Gerçeği reddetmek anlamlı değil. Ancak İran rejiminin yıkımı ve İran’ın parçalanması, dünya çapında bir yıkım getirir. Tüm Ortadoğu’yu kaosa sürükler, Çin’in tüm planlarını ve enerji kaynaklarına erişimini tamamen ortadan kaldırır ve halihazırda kendisini eşzamanlı olarak Moldova, Romanya, Gürcistan, Güney Kore, Venezuela ve Küba’da gösteren Batı saldırganlığını daha fazla cesaretlendirir.

İran’da yaşanacakların sonucu, dünyamızın gidişatını on yıllar boyunca belirleyecektir.

Kaynak: defenddemocracy.press

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ