Sıra kargaya mı geldi?

Serdar KARCILIOĞLU

Geçen günlerde Hazine bakanının “Fethiye’de güneş vergisi almalıyız” dediği bir haber sosyal medyada gündem olmuştu. Üstelik bu paylaşımın anlatımını açıklamak için de bir Giresunlu ile bir Fethiyelinin güneşten faydalanması arasındaki fark örnek olarak gösterilmişti. Hayretler içerisinde “Yok artık” demiş gerçek olup olmadığını araştırmaya başlamıştık.

Şükürler olsun ki bu konuda bir açıklama gelmedi de devlet aklı bu kadar da komik olamaz diye düşünüp gerçek değilmiş diye devletimizin ciddiyeti hususunda rahatlamıştık.

Ama durun bi' dakika…

Şimdi gerçekten gerçek bir haber düştü ortalıklara. Güneş vergisini aratmayacak yeni bir vergi geliyormuş! Bahşiş vergisi. Yani Hazine bütün kuşları yemiş! Sıra kargaya gelmiş! Garsonların aldıkları bahşişe vergi! Yuh artık! Gözünüzü bu ülkenin aynası turizmin adsız kahramanları, 7/24 ayakları kolları patlayıncaya kadar böylesine fedakârca görev yapmaları karşılığında üç kuruş maaşla ve birçoğu da sadece “bahşişe” çalıştırılan bu garibanların kazançlarından vergi almaya mı kaldı kocaman devletim…

Ben size daha çok kazanç sağlayacak bir örnek vereyim. Bir gazeteci açıkladı, 600 milletvekilinin 300’ü çifte maaş alıyormuş. Kaldırın ikinci maaşları… Hiç bir etki yapmaz onlara. 8 bin emekli milletvekili varmış. Kaldırın emekli milletvekilliğini, onlara da etki yapmaz…

Şimdi bu bilgi doğrultusunda bir hesap yaptım, Türkiye’deki tüm garsonların bahşişlerinden alacağınız toplam bir yıllık vergi bu yukarıdaki kazancınızın on binde birini bile bulmuyor… Hadi sayın bakanım buradan başlayalım. Bırakalım kargaya sıra sonra gelsin…