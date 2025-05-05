Sırrı

Ortaokulda hepimizin korktuğu bir öğretmenin dersindeyiz.

Ufacık boyuna inat en arka sırada oturan geveze bir arkadaşımız her nedense gülüyor. Öğretmen çocuğu kürsüye çağırıp bir güzel dövüyor. Çocuk sırasına dönerken yine gülüyor. Öğretmen bir kez daha dövüyor. Ama bizimki yine gülüyor.

Bunun üzerine, bir harf için kırk yıl köle olmamız öğütlenen adam, on üç yaşında bir çocuğun kaldıramayacağı kadar sert bir yumruk atıyor. Çocuk düşüyor, bir an acıyla ağlamaklı oluyor. Ardından zar zor ayağa kalkıyor ve yüzünü sınıfa dönerek tekrar gülüyor.

Öğretmen sınıfı terk ediyor.

Gülmek ve gülümsemek genellikle birbirine yakın sözcükler gibi düşünülür. Oysa iki sözcük arasında büyük fark var:

Gülümsemek, “ahenk” demek, “huzur” demek, “uymak” ve “uzlaşmak” demek. Gülmek ise cehennem kaçkını bir sözcük. Dante’nin cehenneminde bile çığlıklardan çok kahkahalar duyulur. Gülmek ahenk değil kaos, huzur değil şüphe, uymak ve uzlaşmak değil; itiraz etmek, aykırı olmak, alay etmek demek.

Hiç çekinmeden söyleyelim: “Gülmek, gülümsemenin zıt anlamlısı.”

Umberto Eco’nun Gülün Adı adlı romanı Orta Çağ’ın karanlık manastırlarından birinde geçer. Manastırda birbiri ardına vahşi cinayetler işlenir. Kitabın sonunda öğreniriz ki cinayetlerin nedeni Aristo’nun Poetica adlı kitabının ikinci cildi için yapılan mücadeleymiş. Çünkü bu kitap yeryüzündeki en tehlikeli şeyden bahsediyor: Gülmek... Rahipler bütün kalpleriyle inanıyorlar ki, “gülmenin olduğu bir yerde” onların var olmasına imkân yok.

Eco’nun Orta Çağ’ından yüzyıllar sonra, kasvetli bir otelin balo salonundayım. Masadaki aptalca muhabbeti çekilir kılmak için şarabımı hızla içip sarhoş oluyorum.

Derken ünlü bir iş adamı kürsüye çağrılıyor. Servetini altın kaçakçılığı ve usulsüz ihalelere borçlu başarılı iş adamı, şık giysisini düzelterek mikrofon başına geliyor.

“Benim hayat felsefem...” diyor, Kurtlar Vadisi ses tonuyla. Öksürür gibi yapıp birkaç saniye herkesi süzüyor ve devam ediyor:

“Kasılmak,

kasılmak, kasılmak...”

Bir alkış kopuyor. Herkes ayağa kalkıyor. Başarılı iş adamına plaket veriliyor, ben de içtiğim içkinin şişesine bakıyorum.

İş dünyası, inanç dünyası, siyaset dünyası... Gülümseyen ama asla gülmeyen gezegenlerden oluşan bir galaksi. Onlar gülmezler çünkü gülerlerse var olamazlar.

Çocuklar hep kahkaha atar, insan büyüdükçe suratsızlaşır. Yaşlı erkeklerin çoğunda görebileceğiniz mimik boka bakıyormuş gibi bir tiksinti ifadesi. Bu ifade onlara bakanlarda da aynı hissi uyandırır.

Gülmenin olduğu bir yerde gökdelenler dikilemez. Görkemli tapınakların, korkutucu devlet binalarının tuğlalarında her fırsatta övündükleri “ciddiyet” yansır. Savaş varken gülmek zordur ama gülmek varken de savaşmak zor.

Askerler, siyasetçiler, rahipler, iş adamları toplumu her zaman “olayların ciddiyetini” anlamaya çağırır. Medya ve eğitim üzerine düşeni yapar ve herkes “çok ciddi bir durum”la karşı karşıya kaldıklarını anlar.

“Anne bak kral çıplak” masalındaki küçük çocuk, aslında bir “gülücü”. Yaşanan komediyi, yaramaz bir çocuk olduğu için görmüş. Bu kıssadan hisse çıkartmasını bilen hırslı bir kralın yapması gereken ilk şey, tüm çocukları, mümkün olduğu kadar erken yaşta beyin yıkama merkezi okullara tıkmak ve onları hayatın ciddi bilgileriyle tanıştırmak: Gençler bir an önce ciddi yetişkinler olmalı, herkesin benim gibi ciddi birine ihtiyacı var, karşıdaki ülkenin sakin insanları aslında kan içici canavarlar, büyük kavgamızın nedeni voliyi vurmak değil kutsal değerlerimiz.

Ölümlü kiracıların ölümsüz mülkiyet hırsı o kadar komik ki. Ama gel de bunu onlara söyle.

En iyi mizahçılar genellikle yoksul semtlerden ve ezilmiş sınıflardan çıkar.

Nietzsche, “Öfkeyle değil, gülerek öldürür insanoğlu” demişti.

Suratsızların bitmeyen öfkesi varsa, bizim de durmayan gülüşlerimiz var.

İçimiz kanasa da kahkahalar atmaya, alay etmeye ve bazen tokat yesek, bazen işkence görsek bile, gülmekten hiç vazgeçmemeye mecburuz.