Sistem krizi derinleşirken: Eğitimdeki şiddet rejimin aynası

Etki Can Bolatcan

Türkiye’de uzun süredir biriken ve üzerini örtmesi imkansız hale gelen şiddet gerçeği, Saray rejiminin inşa ettiği siyasal ve toplumsal iklimin bir ürünü haline geldi. Urfa ve Maraş’ta eğitimcilere ve öğrencilere yönelik son saldırılar ise, bu karanlık iklimin eğitim alanındaki yansımalarıdır. Can kayıplarının ardından yetkililerce yapılan açıklamalar, ülkede artık ezberlenmiş bir senaryonun tekrarından öteye geçemiyor. Açıklamalarda sürekli yinelenen “münferit olay” vurgusu, artırılacağı vaat edilen güvenlik önlemleri ve hamasi söylemlerin ardı arkası kesilmezken yaşananlara karşı ortada üstlenilmiş tek bir sorumluluk bile yok.

Oysa bu ülkede son yıllarda yaşanan hiçbir büyük kırılma birbirinden bağımsız değil. Depremlerden yangınlara, sağlık sistemindeki skandallardan yargıya duyulan güvensizliğe kadar uzanan geniş bir tablo var karşımızda. Her biri ayrı ayrı ele alındığında bile ağır olan bu başlıklar, birlikte düşünüldüğünde rejimin karakteri ile bütünleşen, iktidar eliyle yaratılan büyük çöküşün fotoğrafını oluşturuyor.

Eğitim alanında bugün ülke gündemini sarsan çöküş de bu bütünün içerisinde kendine yer buluyor. Gerçeği amasız ve fakatsız bir kez daha söylemek gerekirse tüm bu krizlerin asıl sorumlusu, ülkeyi günden güne felakete sürükleyen rejimin varlığı ve egemen sistemin içerisinde bulunduğu kriz ortamıdır.

Her yeni güne ünlülere yapılan baskın haberi, muhalefet belediyelerine yönelik bitmeyen operasyonlar, itirazını açığa çıkaran her bir kesimden; öğrenciden sendikacıya, eğitimcilerden, doğa savunucularına herkese gösterilen yargı sopası ile artan uyuşturucu baronları, adlarını sıralamakla bitiremeyeceğimiz çeteler, eğitimden sağlığa ülkedeki tüm kamu kurumlarını ele geçiren tarikatlar ve cemaatler rejimin birer tercihi.

Tüm bunların sonucu olarak ortaya çıkan nefret söyleminin, toplumsal kesimler içerisinde artarak devam eden şiddet olaylarının, eğitimin yozlaştırılmasının karşısında ise bugün memleketin dört bir yanında biriken öfkenin nereye doğru akacağı geleceğimizi belirleyecek olan temel faktör olacak. Tam da bu yüzden, sorulması gereken o basit ama hayati soru şudur: Bu koşullarla yola devam etmek mümkün mü? Bu soruya verilecek yanıt, yalnızca bugünü değil, geleceği de belirleyecek.

Kaybedilen her öğrencinin ve her eğitimcinin, aynı zamanda toplumun geleceğinden eksilen bir parça olduğu bu koşullarda değişim, ancak bu gerçekliğin açıkça kabul edilmesi ve sorumluluğun doğru yerde aranmasıyla mümkün. Aksi halde “münferit” denilerek geçiştirilen her olay, aslında daha büyük bir çöküşün habercisi olmaya devam edecek.

Bu felaketler iktidarına karşı başta sağlık ve eğitim olmak üzere kamusal haklarından vazgeçmeyenlerin, çocuklarının geleceği için mücadele edenlerin, doğasına, toprağına sahip çıkanların, rejime karşı iradesine sahip çıkan milyonların birlikteliği de bu geleceğin inşasında hayat bulacak.

CANGÜL ÖRNEK İLE SÖYLEŞİ: BOZULMANIN SÖZDE ÇARESİ OLARAK GERİCİLİK VE TARİKATLAŞMA!

Çeteleşme, Türkiye’de üretimin gerilemesiyle doğrudan alakalı. Bu koşullarda informal ilişkiler daha fazla devreye giriyor, insanlar geleceklerini görmekte zorlanıyorlar, disiplinli bir gündelik hayat yaşama zorunluluğunu yitiriyorlar ve bunların hepsi çok ciddi problemler. Yani üretim hayatınızdan çekildiğinde sadece fabrikalar kapanmıyor, bütün toplumsal ilişkiler ve gündelik hayat da bununla beraber dönüşüyor.

NEJLA DOĞAN İLE SÖYLEŞİ: ÇÖZÜM GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARDA DEĞİL KAMUCULUKTA!

Bu saldırıların nedeni, AKP iktidarının son 24 yılda yarattığı politik iklim elbette. Okul toplumdan bağımsız bir organizma değil, toplumsal dokuyu çürüten her sorun okulda da aynı düzeyde yansımasını buluyor ve giderek yaygınlaşıp kanıksanıyor. Dolayısıyla öncelikle şunu netleştirmek gerekiyor; bu saldırıları münferit cinnet vakaları gibi değerlendirmek ya da salt güvenlik zafiyetine indirgemek sorunu en baştan yanlış tanımlamak olur.

YAVUZ ÇOBANOĞLU İLE SÖYLEŞİ: TÜRKİYE’DE ŞİDDET, MEŞRULAŞTIRILMIŞ BİR KÜLTÜREL KODDUR

larak Türk ve İslâmcı, iktisadî olarak da neoliberal bir siyaset çizgisi takip etti. Yerellik, politik dilde “yerli ve millilik”, AKP’nin topluluğu bir takım norm ve değerlerde birleştirme siyaseti oldu. İnsanları (ve özellikle gençleri), bir takım değerlere bağlayacak biricik şeyin din/iman/inanç/Türklük olduğuna inandılar ve kitleleri de ikna ettiler. Bunları “birleştirdiği” oranda “bölebildiğini” ya hesaba katmadılar ya da umursamadılar.

GÖKHAN BULUT YAZDI: OKUL BASKINLARI VE MEDYANIN YAPISAL KÖRLÜĞÜ

Türkiye’de ana akım medya, uzunca bir süredir toplumsal krizleri anlama ve anlamlandırma yetisini kaybederek krizlerden “reyting ve etkileşim devşirme” stratejisine hapsoldu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki katliamlar, bu çürümenin en çıplak haliyle sergilendiği sahnelere dönüştü. Gazetecilik, kamu hizmeti kimliğinden bir kez daha sıyrıldı ve iktidarı görünmez kılan bir aparata dönüştü. Karşımızda artık haber yapan değil, haberi “tüketen” ve bu süreçte kamusal sorumluluğunu tamamen tasfiye eden bir mekanizma var.

SEVİ GİZEM ZEYBEK İLE SÖYLEŞİ: GELECEKSİZLİK GENÇLERİ KAÇINILMAZ OLARAK SUÇA İTİYOR

Ne yazık Urfa ve Maraş’ta yaşadığımız kayıplar ilk değil. Uzun zamandır ülkemizde şiddetin arttığını ve suça yönelmenin çok erken yaşlara kadar gerilediğini görmekteyiz. Ama şu ana kadar yaşanılan olaylar sonrasında verilen tepkiler, alınan önlemler yalnızca suçluyu cezalandırmaya yönelik yüzeysel adımlarla sınırlı kaldı. Gençlerin suça sürüklenmesindeki artış altında yatan sebepler ve karşılanamamış ihtiyaçlar irdelenmedi, gerekli önleyici tedbirler alınmadı.

YAŞAMAK İÇİN DİRENİŞE

Urfa ve Maraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullarda, meydanlarda ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin önünde protestolar sürüyor. Günlerdir Milli Eğitim Bakanlığı önünde gece gündüz demeden nöbet tutan eğitim emekçilerinden çocuklarının elinden tutup okul önlerinde eylem yapan velilere, iş bırakan kamu çalışanlarından sınıflarından çıkıp nöbet alanına yürüyen lise öğrencilerine toplumun her kesimi en temel talepleri olan yaşam hakkı için direniyor.