Sistematik ihlal

Klinik psikolog ve bağ odaklı ebeveyn koçu Özlem Ilgaz’ın ‘Attachment Parenting Türkiye’ hesabından Avustralya’nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarını kaldırmaya yönelik yasal hazırlık sürecini yorumladığı paylaşımını gördüm. Ilgaz, Dünya genelinde çocukların ve çocukluğun dijital bir krizin ortasında olduğuna dikkat çektiği paylaşımında ‘Normal şartlarda’ yasakların tek başına çözüm olmadığına inandığını yine de bağımlılığın, uykusuzluğun, uygunsuz içeriklere maruz kalmanın ve zorbalığın tırmandığı, çocukların beyin gelişimlerinin, davranış ve değerlerinin geri dönülemez biçimde etkilendiği bir ortamda yasanın toplumun en kırılgan grubu olan çocukları korumaya yönelik doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyor. Ben de daha haklı bir gerekçe düşünemiyorum. Dijital çağın yarattığı deformasyon kişileri ve aileleri aşıp gündelik hayata hatta köklü eğitim kurumlarına sirayet ediyorsa, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çabası yetersiz kalıyor demektir. Tehlike çanlarını duyup harekete geçen psikolog, pedagog, sosyologlar gibi, kitlelere yön veren politikacıların, sanatçıların, sporcuların, düşünce insanlarının çocukları korumanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu hatırlayarak çağın karanlık, duyarsız, değersiz yönünü pompalayan, beyin erozyonu yaratan her platforma, çocuğun masumiyetini sabote eden her tür pazarlama ve reklam kampanyalarına sırtlarını dönmesi gerekiyor. Çocukluğu korunmuş gençlik, dış görünüşü ile değil düşünceleriyle, satın alıp sergiledikleriyle değil üretikleri ile yaşadığı topluma ve dünyaya değer katabilecektir. Basit görünen ihmallerin sistematik ihlaller doğurduğu günümüzde çocuğu yetişkinliğe değil çocukluğa özendirmek her şeyden öncelikli. Bugün bahsedeceğim kitaplar bilgi, deneyim ve iç sesiyle her yaştan okura rehberlik edecektir.

***

Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç’in kaleme aldığı SİBER GÜNLÜKLER, Ekin ile Devrim’in Dijital Medya Kullanma Rehberi adlı kitap akademik perspektifle çerçevelenmiş, araştırmaların gücüyle güven tazeleyen bir dijital medya okuryazarlığı kitabı. Ebeveynlere yönelik akademik bilgiye dayalı içerikler üreten ‘Dijital Medya ve Çocuk Platrformu’nun kurucusu olan yazar, dijital dünyada çocuk hakları üzerine araştırma projeleri yürütüyor. Kitabın önsözünde kişisel bilgi ve verilerin internette paylaşılması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumları anımsatırken çevrimiçi ortamlarda kendimizle ilgili bir paylaşım yapmadan önce durup düşünmenin öneminin altını çiziyor. Korkutan değil sorgulatıp destekleyen bir anlatım dilini seçiyor. Macide Damla Akyürek’in resimlediği kitapta siber zorbalık, sahte haberler, dengeli ekran süresi, kişisel verilerin korunması konularına dair hikayelerin yanı sıra ebeveyn ve yöneticilere yönelik rehber, yetişkinlere yönelik çevrimiçi platformların bilgileri ve çocukları dijital becerilerini geliştirebilecekleri çevrimiçi platform bilgileri paylaşılıyor. Şakalar çirkinleşmeden, zorbalığa ve şiddete dönüşmeden önlem almak isteyenlere. Final Kültür Sanat Yayınları

***

Gazeteci yazar Pierdomenico Baccalario, televizyoncu Federico Taddia ve Tıp diplomalı gazeteci yazar Roberta Villa’nın kaleme alığı 15 soruda Mükemmel Arabalar Mıyız?, Beyin Nasıl Çalışır? adlı kitaplar yalan yanlış bilgilerin kol gezdiği ve sürekli kaygı yarattığı dijital dünyada çocuklarda beden ve düşünce farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Neden hayattayım? Sadece genlerimde olanı mı yapabilirim? Olduğum gibi iyi miyim? Gelecekte beyinlerimiz nasıl olacak? Bunun gibi soruların cevaplarını bilimsel rakamlar, felsefi -mizahi ögelerle açıklayan kitap endüstriyel bir yapı olarak insan beyninin ve vücudunun mucizevi mekanizmalarını anlatıyor. DNA üzerindeki araştırmalara dikkat çekiyor ve gelecekteki insana dair bakışlar sunuyor. Beden doğru kullanılmadan düşünce, düşünce doğru kullanılmadan beden hayata layığıyla tutunamıyor. Hayatın tadını çıkarmanın ipuçlarını arayanlara…ODTÜ Yayıncılık

***

Al Blyth ve Stella Gurney’in Roald Dahl’dan ilhamla yazdığı ve ilk olarak 2021’de İngiltere’de NEVER GROW UP adıyla yayımlanan kitap kısa bir süre önce SAKIN BÜYÜME adıyla, Celal Üster çevirisi ile dilimize kazandırıldı. Yaramazlığa ve ezber bozmaya bir övgü niteliğindeki kitapta içi boş bir öz güven ve gevşeklik yerine, merak, heyecan, emek ve eylemden kaçmayan bir cesaretin resmi çizilmiş. Boşa harcanamayacak kadar kıymetli bir ömrü hiç büyümeden yüceltmek mümkün mü? Bilimde ya da sanatta, hayatta olmaz denileni başarabilenlerin ortak özellikleri neler? Kalıpların dışına çıkmak, dünyayı yaratıcılığı ve zekasıyla şaşırtmak, tüm bunları yaparken haylazlığı bırakmadan eğlenmek isteyenlere…Can Çocuk Yayınları

***

Eğitimcilerin okuma kültüründeki rolünü önemseyen ve bu yönde edebiyat ve yayıncılık seminerleri yapılandıran deneyimli yazar Mine Soysal’ın Eyvah Kitap! adlı kitabı her yaştan geniş bir okur kitlesinin ilgisini kazanmıştı. Bu kez YAŞASIN KİTAP! diyen yazar günümüz çocuk ve gençlerinin kitap okuma hallerini etkileyen psikolojik ve toplumsal koşullardan yola çıkarak 32 kısa hikaye kaleme almış. Hikayelerde korkularımız, ön yargılarımız, zorunluluklarımız, beklentilerimiz, gerekli gereksiz , tutarlı tutarsız insani hallerimiz, gençliğimiz ve gençlerimiz yer alıyor. Her hikâye baş kahramanının yaşı ile ayrı ruha bürünüyor. Hikayelerde karşımıza ekran bağımlılığı ile suçlananlar, yapay zekayla ödev hazırlayanlar, zorbalığa uğrayan arkadaşlarını savunanlar, meslek seçiminde, öfke kontrolünde, acıda, özlemde yolu kitaplarla kesişenler çıkıyor. Okuma kulüpleri, mevsimlik işçiler, mahalle kitapçıları yazarın yarattığı gerçekçi ve içten atmosferin dikkate değer parçaları oluyor.

Günışığı Kitaplığı