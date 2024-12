Sistemli yönetimle hedef Avrupa

Mahir KANAAT

Nitelikli oyun ve sistemli yönetimle İzmir Temsilcisi Göztepe, Süper Lig’de “Takım nasıl yönetilir?” sorusuna yanıt veriyor. Kulübün hisselerini satın alan Sport Republic ve Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen’in liderliğinde, Göztepe yeniden yapılanma sürecine girdi ve hedefine Avrupa’yı koydu.

2022 yılında Göztepe’nin küme düşmesinin ardından kulübün hisselerinin yüzde 70’i Sports Republic’e satıldı. Bu satışla Türkiye futbol tarihinde yabancı sermayenin ilk defa girdiği kulüp Göztepe oldu. Satışın ardından futbol şubenin tüm yetkileri Göztepe Başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen’de toplandı. Ankersen ilk sezonunda bedelsiz ve kiralık transferlere yoğunlaştı ve kulüp Play-Off oynadı ancak Süper Lig’e yükselemedi.

Ankersen’in transfer politikası asıl olarak ilk kez 2023-2024 sezonunun başlangıcında kendisini gösterdi. Bulgar teknik direktör Stonimir Stoilov kasım ayında göreve getirildi. Göztepe, Stoilov yönetimde yalnızca 3 mağlubiyet alarak Süper Lig’e yükseldi.

Ankersen ilk geldiğinde “Para saçmamızı beklemeyin” dedi. İlk sezon 1. Lig’de 1,5 milyon euro harcanırken bu sezon ise transfere tek kuruş para harcanmadı. Sport Republic’in transferleriyle güçlenen takım, Fofana, Matsuki, Romulo ve Victor Hugo gibi isimlerle yaş ortalamasının 25 olduğu bir takım oluşturdu. Göztepe’nin Avrupa hayalini gerçekleştirme yolunda Başkan Rasmus Ankersen, onursal başkan Mehmet Sepil, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov isimleri öne çıkıyor. Göztepe sezonu Avrupa biletiyle taçlandırmak istiyor.

Bu sezon, iki yıllık aranın ardından 36 milyon euro’luk kadro değeriyle Süper Lig’de mücadele etme fırsatı bulan Göztepe, 226 milyon euro kadro değeri olan Fenerbahçe’yle berabere kaldı. 139 Milyon euro kadro değeri bulunan Beşiktaş’ı ise deplasmanda 4-2 mağlup etti. 14 maçta 24 puan toplayarak 6’ncı sırada bulunuyor. Göztepe, Süper Lig’deki ilk 5 sıradaki takımlardan yalnızca Eyüpspor’a mağlup olurken, Samsunspor’u da yendi. Göztepe ayrıca Trabzonspor’u da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Göztepe Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi 5 Ocak’ta da Galatasaray’la mücadele edecek.

Ankersen, yaptığı açıklamada, “Para her zaman her sorunu çözmez. Bir takımı geliştirmek için oyuncu satın almak dışında birçok yol var. Elbette transferler yapacağız ancak yapılabilecek başka birçok şey var. Türkiye’de işe yarayacağını düşündüğümüz bir oyun stili geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da agresif ve yoğun bir oyun stili. Göztepe taraftarlarının bu tür futbolu sevdiğini düşünüyorum. Aksiyon seviyorlar. Sanırım her hafta klasik müzik konseri izlemek istemiyorlar, onlar Rock’n Roll konserine gitmek istiyor. Biz de statta onlara Rock’n Roll sunuyoruz” ifadelerini kullandı.