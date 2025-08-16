Siyah bebekler kreşi

Ercüment AKDENİZ

Beyaz beyazlığına hapsedilmiştir, siyah da siyahlığına.

Nasıl çıkacağız bu işin içinden?

Frantz Fanon

Gece tuhaf bir rüya gördüm.

Hangi rüyamız tuhaf değildir ki?

Rüya bu ya; üç adam oturmuş kahvaltıdayız. Üçün ikisi beyaz, biri siyah. Balat’ta, yüzyıllık ama gayet güzel restore edilmiş bir binanın zemin katında, kahvaltıcıdayız. Servis edilen her tabak, her tava fahiş fiyat. Afrika göçmeni siyah işçinin beyaz patronu konuşuyor:

“Yiyin, hiç çekinmeyin. Bugün bendensiniz…”

Siyah işçiyle ben (beyaz gazeteci) önümüze ne konsa mideye indiriyoruz. Çeşit çeşit tatlar. Derken kahvaltı ve sohbet sona eriyor. Ama rüyamda sohbetin akışı kayıtlı değil. Sadece sohbet edip kalktığımızı hatırlıyorum. Beyaz patron bizden ayrılıp arabasına biniyor. Siyah işçi beni evine davet ediyor.

Balat’ta birkaç sokak arkada, denizden uzak kısımda virane bir bina. Gece burada konaklayacağız. Üç Afrikalı aile ortak evde yaşıyor. Saçları kıvır kıvır çocukları görürken bilinçaltımda neler saklıydı? Ya da bilinçaltımı ne tetikledi? Bilinçaltına yoğunlaşırken belleğimi de harekete geçirmişim. Hafızam beni tutuklamadan hemen önceye, uzak olmayan zamana götürdü. Tarlabaşı izlenimleriydi bunlar.

Sonra beynimde çakan bir şimşek:

Kıvır kıvır saçlı, gözleri irice çocuklar evi birbirine katıyor. Ebeveynler işçi ve Hıristiyan. Ellerinde nasır, boyunlarında haç kolyesi. Bir süre oturup konuşuyoruz. Bazı notlar alıyorum, notları hatırlamıyorum. Ve yatma zamanı. Benim için yere döşek seriyorlar. Sabah çocuk patırtılarıyla uyanıyorum. Yer sofrası kurulmuş bile. Fakat kahvaltı tabakları çay tabakları! Sofrada çatal da yok. Elle yeniyor küçük taneler. Herkes çabucak bitiriyor. Kimse doymuyor. Çocukların gözleri benim tabakta. Tabaktakini onlara bırakıyorum. Sonrasında ne yaşanacak derken göz kapaklarım istemsiz açılıyor. Kendimi uykudan uyanmış buluyorum.

Doğru ya, cezaevindeyim, koğuşta uyanma saati!

∗∗∗

Rüyanın etkisinden çıkamıyorum.

Acaba bu rüyayı “İyi de bunu ben neden haber yapmadım!” diye düşünüyorum.

Biraz durulunca, haber olmasa da makaleye dökmeye karar verdim. Bir gazeteci olarak sahaya çıktığım hadise tam olarak şöyle cereyan etmişti:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir grup; Afrikalı göçmen emekçilerin çocuklarına okuma yazma dersi veriyordu. Çünkü bu çocukların oturum belgesi yoktu. Üniversiteliler harikulade bir iş başarmışlardı. Yirmi kadar çocuk hafta sonları anneleri tarafından kursa getiriliyordu. Kurs parasızdı. Üstelik gençler onlar için defter kalem temin etmişlerdi.

Bir gün gençlerden biri şöyle bir teklifte bulundu:

“Ercüment abi, Afrikalı göçmenlerin Tarlabaşı’nda bir de kreşleri var. Orayı da görmek istersin belki?”

Kaçar mı hiç? Göç çalışan bir gazeteci için muazzam bir gözlem imkânıydı. Yola koyulduk. Tarlabaşı Caddesi’nden aşağıya, iç sokaklara indik. Kreşin olduğu binanın önünde durduk. Tarlabaşı “kentsel dönüşümden” geçiyordu. Bakımsız binalar iç ve dış göçün yoksul insanlarıyla doluydu. Fakat adım adım göçmenler bu bölgeden süpürülüyordu. O binalar restorasyon projeleri yoluyla şirketlerin mülkiyetine geçiriliyordu. Kreşin olduğu binaya el atmamışlardı henüz.

Siyah demir kapıdan zemin kata girdik. Merdivenlerden bodruma indik. Kapıyı siyah genç bir kadın açtı. Afrika’da İngilizce öğretmeniymiş. Açlık ve zulüm onu buralara getirmiş. Kadın ekmeğini kreşte çalışarak kazanıyordu. Siyah işçiler sabahları bebeklerini ona teslim ediyor, akşam geri alıyorlardı. Karşılığında cüzi bir para, karın doyuracak kadar.

Kreş dediğime bakmayın. Bodrum katta tıkış tıkış yirmi kadar bebek ve çocuk. Hava soğuk olduğu için tüm camlar kapalı. Biri öksürse hepsi hastalanıyor. Burunları hep sümük çocukların. Korkunç nem kokusu, ciğer hırıltıları bronşite işaret. Altı aylık bebek de var, on yaşında çocuk da. Öğretmen kadın aynı zamanda bakıcı, hangi birine yetişecek? Bir saat kadar gözlüyorum. Öğretmen kadın kâh altını bezliyor bir bebeğin, kâh biberonlarını doldurmaya mutfağa koşuyor. Kavga edenleri ayırıyor bazen. Tuvalete doğru emekleyen bir bebeği paçasından yakalıyor. Duvar küfü süsleme, duvar kâğıtlarında yeşil benekler açmış. Odanın ortasında bir yazı tahtası, imkân bulursa çocuklara İngilizce kelimeler öğretmeye çalışıyor. Gördüğüm manzara 19. yy. Doğu Londra’sından bir kitap sayfası sanki.

Düğün, cenaze, okul, kreş... Afrikalı göçmen işçiler için kolektif korsan binalar yas, kutlama ve ibadet mekânları. Aynı zamanda alt işler yaratan sefil bir sektör. Ve gözlerden ırak ve fakat İstanbul’un kalbinde gettolaşmış bir yaşam.

Malum ülkemizde göçmen nüfusu yoğun. Bir Göç Bakanlığımız yok ama. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gündemine girer belki. Çocukları belgeli/belgesiz diye ayırmak, bakım/kreş ve eğitimden mahrum bırakmak ne kadar insani? Bakanlık bu konuda bir adım atar mı? Siyah bebekler kreşi için (tüm göçmen bebekler dahil) Meclis harekete geçer mi? Bu konuda vekiller soru/araştırma önergesi verirler mi? Bu da siyasetin ve siyasetçilerin konusu olsun.