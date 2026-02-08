Siyasal İslam’ın ekonomi politiği

Politika Kolektifi

Bugün Türkiye’de şeriatçıların provokasyonları ve iktidarın rejimi gerici bir hizada dönüştürme çabaları sebebiyle, ülkenin kaderi sıklıkla İran, Suriye, Lübnan, hatta Malezya ile birlikte anılıyor. Gerçekten de bölgemizdeki birçok ülke uzun yıllardır İslamcıların egemenliği altında olmasına rağmen bugün Türkiye’de hala resmi olarak laikliğin var olması, bu ayrım ve analojilerin en önemli sebebi. Fakat Orta Doğu’nun hiçbir ülkesi, var oluşundan bugüne İslamcılıkla yoğrulmamıştı. Özellikle bölgede bağımsızlığın kazanılmaya başlandığı 50’lerden itibaren, Mısır’dan Irak’a, Cezayir’e karşı birçok ülkede bağımsızlıkçı ve ulusal politikalar benimsenmiş, bu eğilimler kanlı-kansız biçimde bastırılarak üzerine İslamcılık inşa edilmişti.

Müslümanların yoğun yaşadığı coğrafyalarda siyasal İslam’ın yükselişinde benzer süreçlerin yaşandığını görebiliriz. Sömürgecilik dönemlerinin ardından bağımsızlıkçı-seküler yönü baskın kurtuluş hareketlerin, hem başlangıçta ilham aldıkları sosyalist fikirlerin gerilemesi hem de bu hareketlerin iktidardayken çeşitli nedenlere yozlaşması, ulusal korumacı ekonomi politikalarına karşı emperyalizmin gerici hareketleri desteklemesi, Suud ve körfez ülkelerinden gelen paralarla finanse edilen gruplar ve dış müdahalelerle iktidara gelen İslami hareketler…

Gilles Kepel’in de vurguladığı üzere, 1970’li yılları başına kadar orta doğu ve Afrika’da bağımsızlığını kazanan bu ülkelerin çoğunda milliyetçilik kültürü hüküm sürmüştür. Bu kültür, Avrupa sömürgeciliğine karşı başarıyla mücadele vermiş olan, ülke topraklarına el konulmasına engel olan ya da ülkelerini bağımsızlığa kavuşturan yerli asker-sivil kadrolar ve halk milisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat emperyalizmin hegemonyasına karşı bağımsızlığı kazanma süreci kuşkusuz biraz pürüzlü gelişir. Örneğin Mısır, İngiltere’ye karşı görece bir bağımsızlık elde edebilmiş olsa da İngiltere 1952 yılında Nâsır öncülüğündeki darbeye kadar ülke üzerindeki etkisini sürdürebilmiştir. Suriye 1946 yılında Fransa’ya karşı bağımsızlığını kazanırken Lübnan da aynı yıl Fransa’dan bağımsızlığını alır. İngiltere Filistin’den tek taraflı olarak çekilirken İsrail ile Filistinliler arasında Gazze ve Batı Şeria sorununu köpürterek idare etmekten de geri durmaz. Ürdün 1946’da Irak da 1932’de İngiltere’den tam bağımsızlığın alır. 1962’de Cezayir Fransa’ya karşı bağımsızlığını kazanır. Fas 1956’da Fransa’dan bağımsızlığını ilan ederken İspanya ile ise çeşitli imtiyaz anlaşmaları yapmıştır.

Bu saydığımız ülkelerin çoğunda, aynı Türkiye’de olduğu gibi bağımsızlık savaşını yürüten kadro ve zümreler başa geçti. Batı’dan bağımsızlığını kazanan ancak yönetim ve ekonomiyi Batı’ya göre şekillendiren bu iktidarlar sıkı bir korumacı ekonomiden de yanaydılar. Mısır, Irak, Suriye ve Cezayir’deki yönetimler ekonomik yönden korumacı-sosyalizan öğeler barındırmaktaydı.

BAAS’CILIĞIN GERİLEYİŞİ

Ancak bu iktidarlar zaman içerisinde rüşvet, ekonomik sıkıntılar vs. ile yozlaşmaya başlamış ve bu iktidarlara karşı tepkiler artmıştır. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve diplomatik bazı başarısızlıklar toplumsal bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Örneğin Mısır’da Cemal Abdül Nasır rejiminin milliyetçi dış politikasının 1967 yılında İsrail’le yapılan 6 Gün Savaşı’nda hüsrana uğramasıyla ortaya çıkan hoşnutsuzluk, İslamcı muhalefetin gelişimine zemin hazırlar. 6 Gün Savaşı Nasır rejimini sadece askeri anlamda değil ideolojik, politik ve ekonomik olarak da hüsrana uğrattı. Devlet kontrolü zayıfladı ve rejimin kredisi yenilgi sonrası iyice düştü. Batının ciddi oranda yıprattığı Nasırcılık karşısında özellikle ABD ve Körfez destekli muhalefetin yükselişi ile iktidar ile halkın geniş kesimi arasında uzlaşmaz çelişkiler oluşmaya başladı. İsraillilerin Mısır’a karşı aldığı ezici galibiyet, Nâsır’ın yarı seküler Arap sosyalizmine karşı tepkiyi doruğa taşıdı. Politik ortam, Müslüman Kardeşler’in, “Nâsır rejiminde İslami inançların yok edildiği” tezinin kabullenilmesini de kolaylaştırdı.

Suriye’de askeri yönetim 1960’lı yıllar boyunca sanayiyi ve dış ticareti millileştirdi. Sivil hizmetler sektörü de askerlerin eline geçmişti. Çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu küçük ve orta işletmeler bu durumdan büyük zarar görüyor, ekonomik sıkıntılardan dert yanıyordu. Bu kesimlerin politik olarak da Müslüman Kardeşlerle ilişkisi vardı. Suriyeli din adamlarının Baas rejimi altında yaşadığı maddi sıkıntılar, onların Müslüman Kardeşlerle yakınlaşmasına vesile oluyordu. Ortadoğu’da olduğu gibi Pakistan’da da ekonomik başarısızlığın sorumlusu milliyetçi seçkinlerin hesaba çekilmesi önce sosyalist fikirlerin güç kazanması sonra da sahnenin önünü kaplayan ABD destekli İslamcı bir tepkiyle tezahür edecektir.

1978 yılından itibaren Cezayir’de İslamcılık özellikle camilerden hareketle geniş kitleler üzerinde etkinleşti. Bu dönemde devlet camilerin kontrolünü yitirmeye başlarken, pek çok imam çeşitli vaazlarla toplumu İslamcılığa yönlendirdi. Hatta İslamcılar karşısında yenilgiyi kabul eden iktidar, daha fazla cami, Kuran kursu, İslami kültür merkezi kurulmasını deklare ederek, cuma günleri resmi TV kanalında İslami vaaz programları konuldu. Türkiye’de de benzer şekilde İslamcılar önce Diyanet’i ele geçirmişti, Uğur Mumcu’nun Rabıta kitabında topladığı belgeler, Suudi sermayesi ile Diyanette görevli imamlara finansman ve gezilerle İslamcılık etkisine alındığını, bu kırılgan yapıyı sonrasında tarikat ve cemaatlerin ele geçirdiğini de göstermektedir.

Öte yandan Arabistan’da petrol kârlarının artmasıyla edinilen servetin de bu ülkelerdeki toplumsal değişime ciddi etkisi oldu. Genç diplomalılar ve kıdemli üniversite hocaları, zanaatkarlar ve köylüler 1975 yılından itibaren, Sudan, Mısır, Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Pakistan, Hindistan, Güneydoğu Asya vb. ülkelerden petrol ülkelerine doğru göç etti. Suudi Arabistan’da Kral Faysal’ın uyguladığı büyüme planları için de yurt dışından işçiler getirildi. Körfez ülkelerinde 1975’te 1,2 milyon, 1985’te 5,15 milyon göçmen işçi vardı. “Petrol Eldoradosundan” dönen bu göçmenlerin çoğunda, toplumda gerici yükseliş dini ibadetin yoğunlaşmasıyla paralel gitti. Arap yarımadasındaki petrol monarşilerinde yaşamış olanlar Selefi ya da Vahhabi bir çevrede zenginleşti ve çoğu bu çevreyi maddi refahlarının manevi bir sebebi olarak gördü. Körfezin gericiliğin merkezi haline gelmesinde, 20. Yüzyıl başından itibaren önce İngiliz ardından Amerikan etkisinin siyaseti ve toplumsal hayatı belirlemesi önemli yer tuttu. Üstelik bu ülkeler toplumsal yapısı sebebiyle de bu türden bir gerici yapılanmaya da imkan veriyordu. Sınıfsal eşitsizliğin doğrudan yurttaş yapısını belirleyecek kadar keskin, adı konulmamış bir kast sisteminin olduğu ülkelerdi. Bugün hala Körfez ülkelerinin çoğunluk nüfusu özellikle Müslüman yoğunluklu ülkelerden gelen, ülkenin kaynaklarına ve imkanlarına erişimi sıfıra yakın olan yoksul göçmen işçilerden, resmi vatandaşların çoğunluğu ise petrolün kontörlünü elinde tutan aşiretlerden oluşmaktadır.

Bahsettiğimiz göçmen kuşak ülkelerine döndüğünde Körfez sermayesi ile bağlantılı olarak benzer bir şekilde zenginleşebilecekleri İslami şirketler kurmuşlardır. Tasarruflarını İslami finans kurumlarına yatırmış, bununla birlikte Körfezdeki yaşam tarzlarının yeniden üretimi üzerine endekslenen bir yurttaşlık kültürünü de gün ışığına çıkarmışlardır. Bu dönemin örgütsel ve siyasi olarak temsilcisinin Mısır ve Cezayir başta olmak üzere İhvan hareketi yani Müslüman Kardeşler olduğunu söylemek yanlış olmaz.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN EVRİMİ

Müslüman Kardeşler (MK), Hasan El Benna tarafından 1928’de kolonyal güçleri İslam topraklarından atarak yerine din ve devletin ayrı olmadığı bağımsız bir İslam devleti kurma ve her açıdan İslami yasalara uygun yaşayan bir İslam ulusu oluşturma amacıyla kuruldu. Ancak bu amaç Mısır ile sınırlı değildi. Benna, “Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile parçalanarak yabancı işgaline uğrayan ve halifeliğin kaldırılmasıyla başsız kalan” Müslümanları bir bayrak altında toplayacak bir İslam imparatorluğu düşlüyordu. MK bu amaç doğrultusunda çalışarak, Mısır’ın yanı sıra bütün dünyada özellikle bölge ülkelerinde güçlü bir şekilde örgütlendi. Bunun için özellikle ikinci kuşak liderlikten itibaren giderek daha fazla kolonyalist İngilizlerle, kralla, kimi örneklerde ise komünistlerle ya da seküler milliyetçilerle işbirliği yaptı.

1970’lerin ikinci yarısında başlayan, Müslüman ülkelerdeki infitah (dışa açılma) trendi, ekonomiden hoşnutsuz sermayedarlar için önemli bir fırsat oluşturdu. Örneğin Mısır’da 1973 Arap-İsrail savaşı sonrası başlayan ve Enver Sedat eliyle yürütülen infitah (dışa açılma) süreci ülkeyi yabancı sermayeye açtı. Böylece yeni gelişen ve İslamcılarla yakın ilişkideki yerli burjuvazi ile özellikle Suudi Arabistan’dan gelen yabancı sermaye rahatça ortaklıklar kurmaya başladı.

Aynı dönemde yine sermayenin çıkarları doğrultusunda IMF ile de bağlantılar geliştirildi. 10 Haziran 1978’de Mısır, 600 milyon Mısır poundu kredisi için IMF ile bir niyet mektubu imzaladı. Aynı şekilde Suriye’de de yeni gelişen sermayenin önündeki engelleri kaldıracak liberalizasyon dönemi henüz 1970’lerin başında yürürlüğe girdi. 1971 yılında birinci liberalleşme (infitah-dışa açılma) dönemi başladı. 1973 yılında ilan edilen anayasa ile özel mülkiyet güvence altına alındı. Döviz üzerindeki sınırlamalar gevşetildi, 1975’te özel sektöre yabancı şirketlerle yatırım yapabilme yetkisi verildi. Bu Suudi kaynaklı sermayeyle buluşmak isteyen İslami sermaye açısından bulunmaz bir fırsattı. 1977 yılında birinci infitah döneminin gözle görülür gelişimi turizmde özel sektörün güçlenmesiyle yaşandı. Turizmdeki büyük projelere kamu-özel ortaklığındaki şirketler girdi. Bu şirketlerde kamunun ortaklık payı oldukça kısıtlıydı.

Aynı döneme iyi bir örnek de Cezayir’dir. 1970’lerin sonuna kadar Cezayir ekonomisi devletçi ekonomi altındaydı. Özel sektör adına bir grup çiftçi, küçük imalatçılar ve turizmle ilgilenen girişimciler vardı. Ancak burada da bu model 80’lere gelmeden terk edildi. İslamcılara verdiği tavizlerle tanınan Şadli bin Cedid ile birlikte daha liberal bir ekonomiye geçilmesi, Cezayir’de o güne kadar küçük olan sermaye kesiminin de giderek gelişmesine olanak tanıdı.

1982 yılında vergilerin düşürülmesine ve ihracat odaklı bazı sektörlerin desteklenmesine karar verildi. Döviz girişi yaratılması için çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Bu politikaları takiben 1984 yılında 660 yeni özel şirket kuruldu, 22 bin yeni iş sahası açıldı. Yabancı sermaye ülkeye davet edildi, 5 ABD şirketi kamu şirketleriyle ortaklık anlaşması yaptı. 1980’lerin ortalarında toplam üretim çıktısının yüzde 24’ü özel sektöre aitti.

1970’lerde başlayıp 1980’lerin başına kadar geçen bu süreç, İslami sermaye için adeta bir can suyuna dönüşmüştür. SSCB etkisinin de zayıflamaya başladığı dönemde bu coğrafyada gelişen liberalizasyon eğilimleriyle İslami sermaye o dönemde o kadar hızlı birikim sağlamıştır ki Mısır’da bu sermaye kesimine “Tavşan” denilmiştir. Bu ifadeyle de paradan para yaratan milyon dolarları sembolize ediyorlardı. Keza paradan para kazanan bu kesimlerin neredeyse hepsi fiilen dışarıda, genel olarak Körfez’de, ama bazen de Avrupa’da çalışmış veya yaşamış ve oradaki Mısırlılarla sözleşmeler yapmış ve onlara döviz konusunda hizmet sunmuş veya Mısır’daki çeşitli alım satım yatırım işlerinde yardımcı olmuşlardı. Kuşkusuz, bu ticari ilişkiler Müslüman Kardeşlerden Körfez’in Vahabi liderlerine kadar çeşitli siyasi ilişkiler ve bu ilişkiler bağlamında ülkelerde gerçekleşen İslami örgütlenme ve dönüşümlerden bağımsız değildi.

“İnfitah” olarak adlandırılan “dışa açılma” sürecinin İslami sermayeye bir etkisi de zamanında iş yapmak için ülkesini terk edip Körfez’de iş yapmaya çalışan bazı İslamcı iş adamlarının ülkelerine geri dönüş yapmasıdır. Sermaye birikiminin önünü açan yapısal düzenlemeler, yabancı sermayenin ülkeye girerek kendileriyle ortaklık kurması ve yurt dışı ile ticari faaliyetlerin artması, İslamcı uyanışla paralel gelişen İslami sermaye açısından önemli olanaklar yaratmıştır. Ancak bu dışa açılma politikalarının gelir eşitsizlikleri yarattığını, zengin-yoksul ayrımını arttırmıştır. Sosyal devletin yok edildiği bu ortamda bir çözüm olarak da şükürcülük, tarikatların yardım ağları, cemaatlere bağlı yurtlar vs… ortaya çıkmıştır.

TÜRKİYE’DE GERİCİLİĞİN ALTYAPISI

Benzer bir süreç, özellikle Özal ile birlikte Türkiye’de de ortaya çıkmış, hem körfez sermayesine alan açılmış hem de tarikat ve cemaatlerin örgütlenmeleri doğrudan devlet eliyle desteklenmiştir. Bu dönemde Fethullahçılar, bizzat Özal’ın izni ve desteği ile özellikle Orta Asya’da okullar açarak dışarıda büyürken, içeride de emniyet, yargı ve ordu içerisinde örgütlenmeye başlamışlardır. Diğer tarikatlar da kendi hacimlerince büyüseler de özellikle Fethullahçıların büyüme ivmesi, içeride de kendi sermaye sahiplerini yaratmalarına, mevcut kimi zenginleri ise ya örgütlemelerine ya da müttefik haline getirmelerine sebep olmuş, Işık Evlerinden Samanyolu okullarına, medya şirketlerinden sanayiye birçok sektöre girebilmelerini sağlamıştır.

15 Temmuz sonrasında tamamen el koyulan bu zenginlik tabii ki Fethullahçıların ‘organik’ çabalarıyla mümkün olmamıştı. Gülen, ilk kez adını duyurduğu Erzurum Komünizmle Mücadele Derneğinden itibaren CIA güdümündeki kontrgerillanın sadık ismi olmuş, 12 Eylül’den 28 Şubat’a kadar tüm kritik müdahaleleri desteklemiş, ardından ise devlet içerisinde hız kazanan örgütlenmesini bizzat ABD’den yönetmişti. Bugün kendi örgütünün Türkiye’de kayda değer bir etkisi kalmamış olsa dahi diğer tarikatların devlet içerisinde örgütlenmesinde, kamu ihaleleri ve varlıklarına çökebilmelerinde “ilham” olmuştu. Özellikle ABD ile çelişkileri olan bir siyasi gelenekten ayrılarak iktidara yürüyen Erdoğanların, AKP ile birlikte hem emperyalizm hem de sermaye ilişkileri açısından tam uyumlu bir siyasi proje sunabilmesinde, 2002’den 2010’lara kadar Fethullahçılar ile sürdürdükleri ittifak önemli rol oynamıştı.