Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmet Akça ile söyleşi: Sol bir çıkış gerek

İrem Yıldırım

Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmet Akça, rejimin ekonomi politikalarıyla iktidarını nasıl tahkim ettiğine dair değerlendirmelerde bulundu:

“Otoriter emek rejimi, emek rejiminde güvencesizlik ve sendikasızlık uygulamalarının başat olduğu bir model ve son 40 küsur yıllık neoliberal kapitalizm altında süreklilik arz eden bir durum. AKP, iktidarının hegemonik kapasitesinin daha kapsayıcı olduğu 2002-2013 aralığında ve sonrasında yeni bir rejim inşasına soyunduğu dönemde otoriter emek rejimini sürdürdü. 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayıp AKP ile hız kazanan işçi sınıfının örgütlülüğünü yok etme stratejileri bu sürecin bir parçası oldu.

Bunu yaparken diğer yandan işçi sınıfının en alt katmanlarının desteğini alabilmek ve kendi iktidarının bir sütunu haline getirebilmek için çeşitli politikalar uyguladı. İşçi sınıfını politik ve sosyal bir özne olmaktan çıkarıp pasif bir seçim destekçisi haline getirdi. Öte yandan 2013’e kadar devam eden Türkiye ekonomisinin görece büyüme döneminde hak olarak sosyal devlet mantığına dayanmayan ancak neoliberal sosyal yardım rejimi dediğimiz yardımlara dayanan politikaları izledi. Finansal içerilme, yani Türkiye emekçi vatandaşlarının krediler henüz ucuzken borçlandırılması ve tüketim kapasitelerinin arttırılması bir diğer strateji oldu. Tüm bunlarla birlikte AKP; İslami milliyetçiliği, başka bir ifadeyle, din ve milliyetçilik karması ideolojik mekanizmaları emek rejimi içerisinde emeği kontrol etmek için kullandı. Buna seçim dönemlerindeki seçim ekonomisi kapsamında verdiği ekonomik tavizleri de ekleyebiliriz. Son dönemde emek aleyhine gelişen politikalarına baktığımızda özellikle işsizliği gösterip kötü çalışma koşullarına razı etmek rejimin önemli stratejilerinden biri haline geldi.”

Muhalefetin ve emek örgütlerinin savunmacı bir direniş hattı yerine kamucu ve halkçı politikalar etrafında yeni bir alternatif yaratması gerektiğini vurgulayan Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

“Neoliberalizm, kitaplarda yazıldığı gibi bir anda her şeyi yok etmedi. 12 Eylül 1980 darbesi esas olarak işçi sınıfının sendikal, politik, devrimci mücadelesine karşı yapılmış bir müdahaleydi. Darbenin ardından yaklaşık üç sene süren askeri diktatörlük rejimine rağmen 1987’den başlayarak hareketlenen işçi sınıfı hareketinden söz etmek mümkün. 1989 Bahar Eylemleri, 1990-1991 Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü, 90’lı yıllar boyunca kamu işçilerinin ve sendikalarının özelleştirmeye karşı mücadeleleri ve kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadeleleri bu neoliberal politikalara karşı direnişti. Ama bunlar savunmacı bir direnme süreciydi. Bu durum 2000’lerde sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına karşı direnişlerden 2010 TEKEL direnişine dek AKP döneminde de devam etti. Bir alternatifi inşa eden; yeni üretim ilişkileri, küresel fabrika düzeni ve onun doğal uzantısı olan taşeronlaşmaya uygun dirençli, mücadeleci yeni bir işçi sınıfı hareketi yaratılamadı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da madencilerin açlık grevinde olduğu gibi çeşitli direnişleri görüyoruz ama bugün topyekûn bir işçi sınıfı hareketi yaratılamıyor.

BOŞ TENCERE REJİMİ TEK BAŞINA YENEMEZ

Dolayısıyla emek hareketinin bir dönüşümü zorlayamadığı bir yerde, ana muhalefet ve düzen muhalefeti de bir alternatif yaratma basıncını hissetmedi. Yakın dönemde Özgür Özel’in meclis konuşmalarına ve parti programındaki yenilenmeye bakıldığında sosyal ve ekonomik sorunlara daha fazla değinilmekle beraber alternatif bir ekonomi programının, en azından sosyal demokratik bir programın partinin ana hattını belirleyen olarak inşa edildiğini düşünmüyorum. Her ne kadar yoksulluk, bölüşüm, sosyal politika konularına daha fazla yer verilse de siyasetin ana kırılma ve mücadele eksenini bu yönde inşa etmeye yönelik bir bütünlük ortada değil. Klasik neoliberal finansal küreselleşmeye dayalı sermaye birikim modeli tıkanmasına karşı dünyada ve Türkiye’de eksik olan emekçilerin alternatif programıdır. Bu program tam teşekkül etmemiş olsa da arayışlar söz konusu. Böyle bir halkçı, kamucu, emekçiler için ekonomik programda eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin kamusallaştırılması, bakım emeğinin kamusal hizmet haline getirilmesi, enerjiden altyapıya ciddi bir kamusallaştırma hamlesi, sermayenin çıkarları için maden, enerji sektörlerinde ekstraktivist politikalara son verilmesi, gıda güvenliğini sağlayacak şekilde şirketlere değil tarıma ve köylülüğe desteklerin devreye sokulması, barınma sorununa karşı kamucu konut politikaları, üretim ve bölüşüm ilişkilerini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleyecek politikalar hem dünyada hem de Türkiye’de emekçiler adına çıkış yoludur.”

Mevcut koşullarda muhalefetin sol bir alternatifi kuramadığı takdirde ortaya çıkacak sonucun çeşitli aşırı sağ akımlar olduğunu işaret eden Akça, “Şimşek programı bir çeşit şok terapisi. Şimşek’in ve bu programın gelmesinin nedeni Türkiye ekonomisinin yapısal açmazı. Yüksek cari açık ve döviz ihtiyacı karşılanamayınca iktidar ya yüksek faizle para çekmeye doğru gidecek, enflasyonu bastırarak ekonomiyi küçültecek ya da TL’yi değersizleştirerek dövizi yükseltecek ve üretimi ve ihracatı teşvik edebilmek yönünde bir büyüme yolunu takip edecek. Bu koşullarda soldan bir alternatif koyulmazsa sağdan alternatifler ortaya çıkıyor. Yakın geçmişte, neoliberalizmin en derin krizi olan 2008-2009 küresel krizinde aslında bu modelin tıkandığı ilan edilmiş oldu. Bu krizden 2010’lu yıllara dek küresel muhalefet dalgası sol bir alternatif, yeni bir hegemonya projesi yaratamayınca kapitalist sınıf ve onun siyasi temsilcileri saldırılarını yoğunlaştırdı ve yeni faşizm dediğimiz alternatif yükselmeye başladı. ABD ve Avrupa’da çeşitli örneklerini görüyoruz, Türkiye’de de özellikle 2013-2015 döneminin ardından AKP’nin girdiği güzergahı bu dinamik içerisinde tarif etmek gerekiyor. Özetle, klasik ama gerçek cevap sosyalist sol emekçiler için bir alternatif, ekonomi ve sosyal politikalarıyla sahici bir ufuk ortaya koymazsa ortaya çıkacak sonuç her ülkenin kendi özgünlüklerinde çeşitli aşırı sağ akımlar olur. Bugün de böyle bir dalgayı yaşıyoruz.” dedi.

Akça sözlerini şöyle tamamladı: “Boş tencere rejimi otomatik olarak yenemez çünkü politik olarak örgütlenmesi gerekir. Dünya küresel ve bölgesel olarak jeopolitik anlamda ciddi kasırgalı süreçlerden geçiyor. Çeşitli boyutlarıyla krizlerin yaşandığı böylesi dönemde boş tencere emekçileri daha sağ hareketlere de yönlendirebilir. Yoksulluğun yarattığı huzursuzluğun soldan bir çizgide politik olarak inşa edilmesi gerekir. Önemli olan yoksullaşan, çalışma koşulları kötüleşen, güvencesizliği artan işçi sınıfının tüm kesimlerine hitap edebilecek yeni bir programı ortaya koyabilmek ve bunu örgütleyebilmektir.”