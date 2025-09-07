Siyaset Bilimci Murat Somer: Halk tribünde değil sahada olmalı

Politika Kolektifi

İktidarın muhalefeti tamamen ortadan kaldırmaya yöneldiği 19 Mart süreci tam gaz sürüyor. Halkın sokaktaki direnişi ile frene basmak zorunda kalan iktidar cephesi, CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyumla birlikte niyetinden vazgeçmeyeceğini gösterdi.

Şimdi sorun muhalefet güçlerinin bundan sonra nasııl bir strateji izleyeceği. Sermaye çevrelerinden iktidar ortaklarına tüm düzen içi aktörler tercihini belirlemişken, muhalefet için tek çare direnmek.

Peki nasıl? Siyaset Bilimci Murat Somer bu hafta bu sorunun yanıtını aradı.

-CHP'ye yönelik son yargı müdahaleleri 19 Mart sürecinin kalıcı olacağını gösterdi, bugün iktidarın muhalefetsiz bir Türkiye dizaynı başarılı olabilir mi?

Olabilir. İran’da da çok güçlü bir muhalefet var. Toplumun çoğunluğu bir şekilde hoşnutsuz ve karşı. Ama “iktidar” devam ediyor. Nasıl? Rejimin işleyiş kuralları yöneten iradenin orada kalmasına göre şekillendirilmiş. Devlet aygıtı onun iktidarda kalmasına hizmet ediyor. Bizde de özellikle 2016 sonrası bu şekilde bir rejim inşa edilmeye çalışılıyor. Toplumun ve devletin belli bir kesimini de ikna etmese de yanına almış durumda. Devlet artık eskisi gibi işlemiyor. Ama bu rejim bir devrimle gelmediği için, hep demokratikleşiyor“muş” gibi yaparak getirildiği için, tasarımı da yamalı bohçaya benziyor, sakat. Kendinden önceki rejimi fiilen ortadan kaldırsa da zihinlerde yok edemiyor, devletin ve hukukun işleyişine bir düzen getirecek alternatif kurallar koyamıyor. Yani bir ideoloji, dava ve vizyon eksikliği yaşıyor. Alternatif ve işleyebilir birer siyasal ve ekonomik rejim tasavvurunun olmaması siyasal İslam’ın küresel ideolojik zayıfı zaten. Ama bizdeki durum önceki cumhuriyet rejiminin özgül ağırlığıyla da ilgili. Zaten mesele sadece siyasal İslam da değil, bizdeki durumu anlamak için Sırbistan’a, Macaristan’a, Venezüela veya Hindistan’a da bakmak gerek. Singapur’la da karşılaştırmak gerek.

Sonuç olarak bizde muhalefetsiz Türkiye projesi nasıl başarısız olabilir? Veya tersten sorarsak muhalefet nasıl başarılı olabilir? Türkiye’deki güçlü Cumhuriyet ve demokrasi mirası sayesinde. Bizdeki, normal zamanlarda her konuda ayrışıp kişisel çıkarını önceleyen ve sorunları biriktiren… ama “olağanüstü” dönemlerde tüm ayrılıkları bir kenara bırakıp ortak çalışabilen ve büyük fedakarlıklar yapabilen toplumsal ve siyasal kültürümüze dayanabilirse.

Sorun uzun zamandır biraz da bu. Olağanüstü durum kültürümüzü devreye sokmuş değiliz. Hala ”efendim 1994’de şöyle olmuştu, 2003’te şu olmuştu” diyenler var. O zaman rejim farklıydı. Durum farklıydı. Aynı deprem değil.

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR OLAĞANÜSTÜ MUHALEFET GEREKTİRİR

-19 Mart'ta başlayan sürece muhalefet ilk yanıtını uzun süreli mitingler ve sokak eylemleriyle verdi. Bugün devam eden süreçte tüm muhalefet güçleri nasıl bir strateji ve perspektifle mücadele edebilir.

Öncelikle muhalefetten ne kastettiğimizi açıklaştırmakta fayda var. İşleyen bir çok partili demokraside, muhalefetten devleti yöneten hükümete karşı olmayı, eleştirmeyi ve demokratik yoldan değiştirmek istemeyi anlarız. Demokratik rejimin kendisine karşı olanlara ise sistem-karşıtı muhalefet denir, onlar belli bir hükümete değil rejime karşıdır.

Bizde ise şu andaki fiili rejimin demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok. Demokrasi ve hukuk devleti askıda. 2020’de askıda demeye başlamıştım, o zamandan beri ve özellikle 2023 sonrası ise bir de dolaba asmalı kilit takıldı. Mart 2024 seçimlerinde CHP çok başarılı olup kilidi açma olasılığı belirince de sonbahardan itibaren ve 19 Mart sürecinde çiviler çakılmaya çalşılıyor. Ne kadar planlı çakılıyor, çiviler ne kadar sağlam tartışılır, ama çekici tutan eller gayet kararlı ve çıkarlarının son derece farkında.

Böyle bir durumda demokratik muhalefet neye ve kime denir? Birincisi bir partiye veya hükümete karşı olmak değildir. Demokrasi yoksa eğer demokratik muhalefet olmak otokratik rejime karşı olmak demektir. Mevcut rejim yerine demokrasiyi ve hukuku getirmeyi istemek anlamına gelir. Dolayısıyla partiler ve ideolojiler üstü olmak zorundadır. CHP’nin talebi erken seçimi ele alalım. Bu öncelikle CHP’nin mi ihtiyacı yoksa vatandaşın mı? Öncelikle çoğunluk vatandaşın ihtiyacı. Serbest bir seçim olmadan refahta ve adalette farklı bir gelecek tahayyül etmek mümkün mü? Değil.

İkincisi muhalefet olağanüstü olmak zorundadır. Demokratik sistem işlerken vatandaşların önemli bir kısmı “siyaset” denen işi kurumsal siyasete örneğin partilere delege edebilir. Daha doğrusu emanet edebilir. Bu bir iş bölümüdür. Siyaset vatandaş için de siyasetçi için de olağanüstü bir fedakarlık ve yaratıcılık gerektirmez. Mevcut kurallar ve kurumlar çerçevesinde kalmak yeterlidir. Örneğin Asliye Mahkemesi’nin YSK yerine karar vermeyeceği, istisnalar olduğunda istinafdan döneceği bilinir. Tapu, diploma, evlilik cüzdanı, mazbata güvencedir. Ama olağanüstü bir deönemdeyseniz yani bunlar keyfi olarak “yok” sayılabiliyorsa.. siz de olağanüstü ama rakibinize benzemeyen yani demokratik meşruiyet zemininden ayrılmayan yöntemler kullanmak zorundasınız. Kolay değil. Çünkü rakibiniz benzer sorumluluğu hissetmiyor. Siz minderden ayrılmadan güreş tutmaya çalışıyorsunuz rakibiniz üzerinize beyzbol sopasıyla geliyor. Örneğin Sırbistan’da da dokuz aydır benzer bir çekişme yaşanıyor.

Üçüncüsü, tüm bu nedenlerle özerk toplumsal muhalefet çok önemli. Onsuz olmaz. Vatandaş açısından bakarak, siyaseti kurumlara ve kurumsal siyasetçilere emanet edemez. Çünkü normalde kayyum demokratik siyasetçinin antitezidir ama kimin kayyum kimin siyasetçi olduğunun belli olmadığı bir durum ortaya çıkmıştır. Demokratik siyasetçi açısından bakarsak da, toplumun özerk, kollektif ve meşru gücüyle el ele vermeden aşılamayacak bir dağ çıkmıştır karşısına. Dördüncüsü, uluslararası konjonktür ve destek çok önemli. Balkanlar ve Doğu Avrupa’da da “stabilitokrasi” çok tartışıldı. Yani örneğin AB’nin aman işlerimiz yürümeye devam etsin diye zımni destek verdiği Karadağ’dan Sırbistan’a yarı-otoriter rejimler. Tabii demokrasi olacaksak biz kendimiz karar verip kazanacağız başkaları istediği için veya desteği sayesinde değil. Ama dış dünyanın köstek olmaması ve otoriterliğe destek vermemesi önemli. Üstelik şu anda Türkiye’deki siyasal dengeler başta Suriye ve Irak olmak üzere dış konjonktürle yakından ilişkili. Muhalefet bu dengelere de yakından, içten, Cumhuriyet’inn temel taşı olan kırmızı çizgilerine sadık ama yeni gözlüklerle bakmak zorunda. Aslında demokratik değişimin dış ilişkilerde de çok kapılar açabileceği bir dönemdeyiz.

KURUMSAL SİYASET AŞILMALI

Bu kriterler ışığında CHP ve yeni yönetimi mücadelede çok başarılı, ama “demokratik muhalefet” için tünelin sonunda bir ışık göründüğünü söylemek zor. Neden? Birincisi, CHP eylemlerinde henüz tutarlı bir demokrasiye geçiş yol planı ve vizyonu ortaya koyabilmiş değil. Mevcut rejimin ynlışlığını sanırım büyük bir çoğunluk görüyor. Ama alternatifinin ne olacağını ve oraya nasıl meşru yollardan ve kazasız belasız geçebileceğimizi göremiyoruz.

İkincisi, CHP 19 Mart sonrası sokaktaki spontane, barışçıl ve demokratik muhalefetle çok yakın ve başarılı bir işbirliğine dayandı ve fark yarattı. Kitlesel Cumhurbaşkanı adayı önseçimi, imza kampanyaları ve boykotlar gibi özgün eylemleri devreye soktu. Bir süredir ise mitinglere dayalı bir eylem tarzına yöneldi. Örneğin bir erken seçim imza kampanyası vardı ne oldu? Sanırım kısmen örgütü meşgul eden kongreler süreciyle de ilgili. Evet mitingler çok başarılı gözüküyor ama hayatı durdurmuyor, otoriter iktidarı yeterince rahatsız etmiyor, kurumsal siyaset çerçevesi içinde kalıyor. CHP başta erken seçim konusunda olmak üzere iktidarı konuşmaya ikna etmeye çalışıyor ama sokakta, iş yerinde normal hayat devam ettikçe masaya çekmesi zor. Normal hayat demek milli servet hızla birilerinin elinde buharlaşırken diplomaların 30 yıl sonra yok edilebildiği bir rejimin normalleşmesi demek.

KOALİSYON DEĞİL GÜÇ İTTİFAKI

Üçüncüsü, geniş bir demokrasi koalisyonu kurulabilmiş değil. Sağ partiler nerede? Demokrasi meselesi sadece CHP’nin meselesi değil ki. Taşra üniversiteleri nerede duruyor? Muhafazakar iş dünyası? Evet Kürt seçmenler yavaş yavaş yüz yıllık mağdursuz demokrasi ve içten muhalefet özlemlerinin umudu olarak CHP’yi görmeye başladı. Ama siyasetsiz de olmaz. Dem Parti’nin demokrasi kolalisyonuna katılması stratejisi ne? Bu dış konjonktürle de yakından ilgili. Dördüncüsü, otoriter rejim ittifakında bir çatlak görünmüyor. Konu AKP-MHP ittifakı olarak görülmemeli, o bir güç ve çıkar ittifakı. Güç dengeleri aynı kaldıkça kolay kolay çatlamaz. Ama rejim içinde bu gidişatın iyi olmadığını görenler olmaması mümkün değil. Asıl hedef kitle onlar olmalı. Sürekli Yüce Divan diyerek de bu kesimi kazanmak mümkün değil. Beşincisi, medya stratejisi ayağı yıllardır çözülebilmiş değil. Özgür Özel, cezaevinden Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğerleri, dürüst kadrolar olağanüstü bir hukuk, demokrasi ve hizmet mücadelesi veriyor ama iktidar güdümündeki medyada Kılıçdaroğlu ve başka şeyler tartışılıyor. Altıncısı, Özgür Özel yönetimi hızla “rejim için muhalefet”leşmekte olan “parti içi muhalefet” sorununu çözmek zorunda. Hem CHP’li hem kayyumluğa teşne olmak olmaz. Ya helalleşilecek ve uzlaşılacak ya da bir yol ayrımı olacak gözüküyor.

Sonuçta Sayın Özel’in de son açıklamalarından birinde belirttiği gibi zor ve bedelli bir süreç söz konusu. Belirsizliklerle dolu bir dünyada Türkiye de kendi kaderini belirlemeye çalışıyor. Demokrasi ve adalet tarafında yerimizi almamızı diliyorum. Demokrasiyi kazanırsak vatandaşın tribünden destek verdiği bir süreçle olması zor, sahaya indiği bir süreçle olmak zorunda.