Siyasetçilerin dil savrukluğu

Siyaset erbabını dinlemekle geçiyor günlerimiz!

Durmadan konuşuyorlar! Ama nasıl konuşuyorlar?

Biz bu köşede zaman zaman Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin ve öteki parti yöneticilerinin dil yanlışlarına değiniyoruz. Elbette muhalefet partilerinin önderleri de yeri geldiğinde eleştirilerimizden paylarını alıyor. Bunu, Türkçeye saygımızdan yapıyoruz. Gelin görün ki siyasal partilerde taşlaşmış bir yapı var. Bu yapıları etkilemek, yanlıştan döndürmek kolay değil. Siz istediğiniz kadar yazın, uyarın, eleştirin; onlar bildiklerini söylemekten, ezberlerini yinelemekten vazgeçmiyorlar!

Vara yoğa konuşan siyasetçilerin en belirgin özelliklerinden biridir dil savrukluğu!

Meclis’te temsil edilen siyasal partilerde danışman ordusundan geçilmiyor! Ama arasanız, hiçbirinde ilaç için bir tek “Türkçe Danışmanı” bulamazsınız! Bari bu konulara ilgi duyan, yazılıp çizilenleri okuyup parti yöneticilerine ileten deneyimli basın danışmanları olsa! O da yok! Böyle olunca genel başkanlar da “kantarın topuzu” gibi kulaktan dolma deyimleri çekincesiz kullanarak Türkçenin tadını kaçırıyorlar!

Uzatmadan söyleyelim: Onca uyarılarımıza karşın CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan gibi “kantarın topuzu”na takıldı sonunda!

Ne meraklıymışız bu yanlış söylemi dilimize dolayıp böyle yaygınlaştırmaya! Düşünmeden konuşanlar, kantarın tepesinde “topuz” olup olmadığına bir baksalar ya! Umarın bu sözün doğrusunun “kantarın topu” olduğunu bir gün öğrenir parti başkanları da…

Siyasal yanlışları bir yana, aynı zamanda yazar, ozan ve çevirmen olan Bülent Ecevit’in tertemiz Türkçesini çok özlüyorum ben. Toplum önderliğine soyunan başka siyasetçiler de keşke onun dil titizliğini örnek alabilseler…

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"Nihayetsiz mesut olmak” dendiğini hiç duymuş muydunuz? Bir okurumuz, 16 Nisan 2025 tarihli Türkiye gazetesindeki “Abdiâciz” köşesinde görmüş bu ifadeyi. “Bir iş bitirince nihayetsiz mesut oluyorum…” başlığını yadırgamış ve yorumlamam için bana göndermiş…

Dil konusunda keskin yargılarda bulunmaktan kaçınmaya çalışırım. Bu tür kesinlemeler bazen yanıltıcı olabiliyor. Duraksamalı durumlarda en sağlıklı yöntem, sözlüklere başvurmaktır. Ben de araştırınca gördüm ki yaygın kullanımı olmasa da kimi sözlüklerde “sonsuz, sonu gelmez, bitip tükenmez" anlamıyla kendine yer bulmuş bir sözcükmüş bu. TDK Sözlüğü, “nihayetsiz”in anlamını açıklarken Hamdullah Suphi Tanrıöver’den şu tümceyi örnek göstermiş: "O, şimdi bir sahnenin önünde vatanının her bucağından gelen nihayetsiz minnet ve şükran uğultusunu işitiyordu."

Görüldüğü gibi, hayli eski ve yıpranmış bir sözcük…

Kim ne derse desin, güzelim “sonsuz sevinç” ya da “sınırsız mutluluk” sözcükleri dururken “nihayetsiz mesut” gibi kulak tırmalayan bir söz öbeğini kesinlikle kullanmam ben!

“NİHAYETSİZ MESUT” OLMAK!

(Türkiye, 16 Mayıs 2025)

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“LİNÇLEMEK”…

Yargısız cezalandırma ve öldürme anlamına gelen “linç” sözcüğü İngilizceden dilimize girmiştir. Eylem halindeki kullanımı “linç etmek”tir. Ama son zamanlarda sanal ortamlarda bu sözcüğün “linçlemek” diye kullanıldığını görüyoruz.

Keşke orada kalabilseydi! Ama gördüm ki gazetemiz yazarlarından değerli müzisyen Burhan Şeşen, “Hoşça Kal Volkan” başlıklı yazısında (BirGün, 3 Nisan 2025), “Bu söylentileri yayanlar, sevgili Volkan’ı linçlemeye çalışanlar…” diyerek sanaldaki bu ergen söylemini köşeyazısına da taşımış...

Batı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar bulma çabamız çoktandır sönümlenmiş durumda. Ömer Asım Aksoy’ların, Emin Özdemir’lerin bu konudaki yoğun emekleri ne yazık ki yarım kaldı. Bari Türkçeye giren yabancı sözcükleri dilimizin kurallarına uygun biçimde kullanalım.

HAFTANIN ŞİİRİ

Savcıya

Savcı, nedir düşündün mü,

Dağları sorguçlu kılan?

Onlar susmaz, gece gündüz, onlar haykırır yüceden.

Gelmiş dağlardan yalnayak, durmuş kapına bir ıssız,

Seni bile içli kılan.

Savcı, nedir düşündün mü,

Bıçakları uçlu kılan?

Bir eski hak alınmamış, bir dere kan sorulmamış,

Şunun bunun alın teri,

Alınları taçlı kılan.

Savcı, nedir düşündün mü?

Yazıları suçlu kılan?

Usla, yürekle büyümüş, gündüzler geceye karşı,

Ama nedir çağlar üzre,

Beni senden güçlü kılan?

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA