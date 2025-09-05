Size niye para verelim?

Çarşamba günü Ankara’da farklı bir panele katıldım. “UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi”nin 20.yıl kutlamasıyla ilgiliydi bu panel.33.Unesco Genel Konferansında kabul edilen yasal olarak bağlayıcı bu uluslararası anlaşma, sanatçıların, kültür profesyonellerinin ve uygulayıcılarının, aynı zamanda vatandaşların kültürel malları, hizmetleri ve faaliyetleri üretebileceği, yaratabileceği, dağıtabileceği ve bunlardan faydalanabileceğini sağlamakta.

Bizimde 2017 yılında dahil olduğumuz bu sözleşme UNESCO’nun kültürel anlamda ortaya koyduğu en önemli belgelerden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO bu belgeyle Kültürel Çeşitliliği insanlığın ortak mirası olarak tanımlıyor. Ve onu korumayı sözleşmeye taraf olan devletler için hukuki bir yükümlülük haline getiriyor. Kültür dediğimiz olguyu belki sadece bir kelimeyle de anlatabiliriz ama binlerce kelimenin çaresiz kaldığı ve kültürü tanımlamakta zorlandığı anlar da olabilir. Kültür mirası denilince benim aklıma sadece geçmişi ilgilendiren bir koruma gelmiyor. Bu kültürel miras aynı zamanda geleceğe de yol gösteriyor.

Bu koruma doğal olarak kültürel çeşitliliğin yanı sıra sanatçıyı da koruyan ya da koruması gereken bir öneme sahipken bu etkinlikte panelist olarak yer alan Doç. Dr. Erman Demir’in kaygılarına katılmamak elde değil. İlk kez duyduğum bir terimden söz etti Erman Demir “ Kültürel İndirim”. Eğer kültürle uğraşıyorsanız, yaratıcı bir iş yapıyorsanız ve yaptığınız işten zevk alıyorsanız ya da bir kurum olarak böyle bir şey sunuyorsanız paraya niye ihtiyacınız var? Size niye para verelim? Gerçekten de kültür tüketicilerinin ne yazık ki yıllardır değişmeyen böyle bir bakış açıları var.

Ben hep söylerim. Sanki sanatçılar hava ve su ile beslenen, aylak aylak gezen, romantik, dünya gerçeklerine gözlerini kapatmış soyut birer imge gibi görünüyor bazı insanların gözünde. Ama kültür endüstrisinin gelişmesi sayesinde yaratıcı insanların ülkelerine olan katkısı artık milyar dolarlarla ifade ediliyor.

∗∗∗

Bu panelde Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, KİFAÇ (Kültürel İfadelerin Çeşitliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Konseyi) yöneticileri dışında çok değerli akademisyen ve bürokratlarla karşılaştım. Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajanslarında çalışan, hepsi çok donanımlı ve de ülkemizin gelişimi için kültür endüstrilerinin nasıl bir katma değer yarattığının farkında olan pırıl pırıl insanlar, akademisyenler.

Kısa sohbetlerden anladığım kadarıyla bir çoğunun ortak sıkıntısı, öngördükleri yöntemlerin, çözüm önerilerinin ne yazık ki gerçekleşmemesi. Zira bağlı bulundukları kurumların yöneticileri henüz kültür endüstrisinin bugünü ve geleceği hakkında yeterli öngörüye sahip değil.

Belki birçok yönetici sadece dizi filmlerin yurtdışı satışlarından ülkeye döviz girdiğini zannediyor ama özellikle bilgisayar oyunları ve yazılımlarından elde edilen gelirler milyar dolarları çoktan aşmış durumda.

Evet bence en pahalı şey fikirdir. Yeter ki onları hayata geçirebilelim.

Bu haftalık da bu kadar. Kalın sağlıcakla…