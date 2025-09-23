Sizin Partiniz: Kimin partisi, neyin partisi?

Geçen hafta yazıyı Britanya solunun aşırı sağın yükselişiyle imtihanı üzerine kimi tespitlerle kapatmıştım ki iki gün içerisinde muhalefetin kendi içinde es geçemeyeceğim deli fişek bir tartışma belirdi.

Konu ilk olarak Sizin Partiniz’in “Yeni bir partinin kuruluşu için kongre sürecinde ben de varım” diyerek mail grubuna abone olan 800 bin kişiye atılan üyelik kaydı almaya başlıyoruz maili ile başladı. Mail, Sizin Partiniz imzalı. Kurucu liderlerden Zarah Sultana’nın paylaşımıyla öğrendik ki iki saatte 20 bin kişi üye oldu.

Ancak o da nesi, Sizin Partiniz’den bir mail daha, bu kez önceki mailin “izinsiz” gönderildiği söyleniyor. Bağımsız Vekiller İttifakı’nın (Independent Members' Alliance) beş bağımsız vekilinin imzasıyla… Bu grup aralarında Corbyn’in de yer aldığı beş erkek vekilden oluşuyor.

Sultana savunma yapıyor. Bu “cinsiyetçi erkekler kulübü” tarafından kenara itildiğini ve Sizin Partiniz’i vekillerin değil, taban hareketlerinin partisi olarak kurmak için Corbyn’in onayını almadan da olsa bir adım attığını söylüyor. Yanı sıra üyelikle birlikte toplanan paranın biriktiği hesapların kimlerin kontrolünde olduğu veya olması gerektiğine dair hareketin içindeki isimleri de anarak eleştirilerde bulunuyor.

***

Böylece Sizin Partiniz içindeki fraksiyonlar tartışması tüm kamuoyunun gündemi haline geliveriyor. Sultana açıklamasının sonunda Corbyn’e kendisiyle bir araya gelerek, kararlaştırılmış tüm aşamaları kamuoyuna sunma çağrısı da yapıyor.

Sizin Partiniz bir açıklama daha yapıyor. Üyelik sürecinin, Sultana’nın da bilgisi dahilinde olduğu gibi Bağımsız Vekiller İttifakı tarafından başlatılacağı konusundaki kararlarını hatırlatıyor ve bu üyelik için atılan adımla toplanan veri ve aidatlar için hukuki sorumlulukları hatırlatıyor. Bu adım taban tarafından polislik yapmakla eleştirilirken Sultana da kendine yöneltilen suçlamalarla ilgili benzer bir adım atma niyetini ifade eden bir başka açıklama daha yapıyor.

Buraya kadarı bundan sonrasını anlamak için de elzem olacağı için detaylı aktarmak istedim. Neticede ortaya çıkan çatlak sadece kurumsal yapıyı değil içindeki birçok sorunu da ortaya çıkarıyor. Kamuoyunun bölünmesi söz konusu fraksiyonlar arası farkları ve Sizin Partiniz önündeki aşırı sağ dışındaki diğer zorlukları, çelişkileri de göstermiş oldu. Sizin Partiniz bizim partimiz, onun yetkisi bunun imzası derken daha doğmadan, program süreci ve ittifakı var eden ortak nedenler ihmal edildi.

Şunu da eklemek gerekir ki Sizin Partiniz içinde geniş bir sosyalist kitle barındırmakla birlikte ilk ilan ettiği metinde de kendisini sosyalist bir ittifak olarak tanımlamıyordu. Daha ziyade Starmer’ın da güçlendirdiği neoliberalizme ve aşırı sağa karşı bir muhalefet ittifakı olarak tanımlanıyordu. Bu geniş tabanı bir arada tutan en güçlü unsur Filistin mücadelesi. Yani tabanı, Corbyn’in temsil ettiği sosyalistler kadar Bağımsız Vekiller İttifakı’nın diğer dört üyesinin 2024’te vekil seçilmesini de sağlayan Filistin mücadelesi oluşturuyordu. Bu vekillerin hiçbiri sosyalist değil ve dahası hiçbirinin siyaset deneyimi de yoktu.

***

Bu durum sosyalistler için bir soru işareti oluşturuyorduysa da aşırı sağın geriletilmesinden daha elzem değildi. Hala acil olduğu söylenemez. Sol sosyalist yapıların ve sosyalist yazarlar, gazeteciler, liderler gibi figürlerin; farklı bölgelerde ittifak çalışması yürüten taban örgütlerinin birçoğu açıklamalarında taraflara bu tartışmanın insanların istediği son şey olduğunu söylüyor; Britanya için taşıdıkları sorumlulukları hatırlatıyor ve acilen görüşerek bu tartışmayı sonlandırmaya çağırmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Corbyn’in deneyimi ile Sultana’nın gençliğinin birlikte tutulması gerektiğini savunanlar da var Corbyn ve Sultana dahil altı bağımsız vekilin hepsinin çekilerek liderliği halk hareketlerine bırakma çağrısı yapanlar da.

Neticede bir temsil krizi ve buna bağlı olarak ideolojik bir netlik ihtiyacı da aciliyet kazanmış durumda. Aşırı sağın yükselişi ve neoliberalizmin yeniden tahkimi karşısında, ideolojik ayrımlar ve liderlik çekişmeleri şimdilik alanı kaplasa da, %15’lik oy potansiyeline tekabül eden 800 bin kişinin yeni bir alternatif arayışı siyasal gerçeklik olarak yanıt bekliyor. Bu potansiyelin heba edilmesi Britanya solunun bütün mevzilerinin zayıflaması anlamına gelecek.