Skandal değil, bir iktidar haritası

Barış Karağaç

Jeffrey Epstein dosyaları bir skandalın değil, bir düzenin belgesi.

Bir süredir sosyal medyada, podcast’lerde, “ifşa” hesaplarında dolaşıp duruyorlar. Kimi isimler insanı gerçekten şaşırtıyor -örneğin Noam Chomsky; haberi arkadaşımdan ilk aldığımda gerçekten çok üzülmüştüm - kimileri ise “zaten beklenen” türden.

Bu dosyalar bize “ne oldu?”dan çok, “nasıl mümkün oldu?” sorusunu sorduruyor. Çünkü mesele birkaç ahlaksız birey değil; ahlakın, hukukun ve hesap vermenin kimler için geçerli olduğuna karar veren bir iktidar mimarisi.

Mesele, bu dosyaların ne anlattığından ziyade, onların neyi normalleştirdiği…

Birkaç ay öncesinden farklı olarak, bu kez ortada yalnızca söylentiler yok. 30 Ocak 2026’da ABD Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla sayfa belgeyi, 180 bin görseli ve yaklaşık 2 bin videoyu kamuoyuna açtı. Yetkililere göre bu, “Epstein Dosyalarında Seffaflık Yasası” kapsamında yapılan son büyük açıklama. Teknik olarak, 18 yaşın üzerindeyseniz bu belgelerin önemli bir kısmına siz de internetten ulaşabiliyorsunuz.

Ancak rakamlar, “şeffaflık” iddiasını fazlasıyla tartışmalı kılıyor. Federal savcılar, başlangıçta, açıklama yükümlülüğü kapsamına girebilecek yaklaşık 6 milyon sayfa belge tespit etmişti. Kamuoyuyla paylaşılanlar bunun yalnızca yarısı. FBI’ın mağdur görüşmelerine ait tutanaklar, 2007 Florida soruşturmasına ilişkin taslak iddianameler ve Epstein’ın bilgisayarlarından elde edilen yüz binlerce belge ile e-postanın hâlâ gizli tutulduğu söyleniyor.

Yani ortada bir “tam açıklama” değil de, dikkatle ayarlanmış bir kontrollü ifşa var gibi.

BİR AHLAK SORUNU MU? EVET. AMA SADECE O DEĞİL…

Şunu baştan söylemekte fayda var: Epstein meselesi, kuşkusuz bir ahlak sorunudur. Çocukların ve genç kadınların, sistematik biçimde istismar edildiği, gücün rıza yerine zor, baskı ve ayrıcalık üzerinden işlediği bir yapıdan söz ediyoruz. Burada yalnızca münferit suçlar değil, yaygın ve derin bir ahlaki çürüme var…

Ama sorun, tam da burada başlıyor. Epstein dosyalarını yalnızca bir “ahlak skandalı” olarak okumak, meseleyi daraltıp yapısal bağlamından koparacaktır. Hatta farkında olmadan ,sistemi temize çekecektir. Çünkü böyle yaptığımızda, her şeyi münferit “kötü bireyler”e indirgeme riski var.

Oysa dosyalarda karşımıza çıkan tablo bundan çok daha geniş. Ahmedinejad’dan Musk’a, Barak, Clinton’dan Gates’e, teknoloji patronlarından hanedan üyelerine uzanan bir isim trafiği var. Bu tablo bize şunu söylüyor: İktidar (ve sermaye) söz konusu olduğunda “ideolojik” sınırlar hızla eriyebiliyor. Asıl mesele “kimlerin adı geçtiği” değil; kimlerin hiçbir bedel ödemediği.

EPSTEİN SADECE BİR “SAPKIN” DEĞİL, BİR MEKANİZMAYDI

Bu noktada önemli bir düzeltme yapmak gerekiyor. Epstein’i “sapık bir milyarder” (teknik olarak milyonerdi) olarak sunmak, sistemi aklar. Sorunu bireyselleştirir, istisnalaştırır ve depolitize eder.

Oysa Epstein, neoliberal çağın çok iyi tanıdığı bir figürdü. Devletle sermaye arasındaki gri alanlarda dolaşan, hukukla istihbarat, siyasetle finans arasındaki geçişleri mümkün kılan bir aracıydı. Dokunulmazlığını yalnızca parasından değil, bu geçişkenlikten alıyordu.

Onun özel adası yalnızca bir “kişisel suç mekânı” değil; hukukun askıya alındığı, rızanın pazarlık konusu haline geldiği, iktidarın ve - Agamben’in deyimiyle - bedenlerin “çıplak hayat”a indirildiği bir paralel alandı. Bu alan, devletin bilgisi dışında değil; büyük ölçüde devletin sessizliğiyle - kimi zaman da, açık korumasıyla - var oldu.

Epstein yıllarca soruşturuldu; yıllarca hafif cezalarla geçiştirildi; yıllarca sistemin içinde tutuldu. Çünkü o bir istisna değildi. Güçlülerin, iktidar sahiplerinin kirli ilişkilerini güvenli alanlarda sürdürebilmeleri için bir ihtiyacı karşılıyordu.

KÜRESEL İKTİDAR, YEREL CEZASIZLIK

Dosyalarda dolaşan isimler yalnızca Amerikan elitleriyle sınırlı değil. İş dünyasından siyasetçilere, kraliyet çevrelerinden teknoloji oligarklarına uzanan küresel bir ağdan söz ediyoruz.

Burada önemli olan, bu isimlerin dosyalarda geçip geçmemesinden çok daha fazlası: Küresel iktidarın yapısal bir birliktelik olduğunun açığa çıkması. Birbirine düşman gibi görünen aktörler, sermaye, iktidar ve ayrıcalık söz konusu olduğunda şaşırtıcı biçimde uyumlu davranabiliyor.

Ama bu uyumun bir sınırı var: Hesap verme sınırı. O sınır her zaman aşağıya doğru çalışıyor gibi görünüyor.

HUKUK HERKES İÇİN VAR, AMA HERKESE AYNI ÇALIŞMIYOR

Epstein dosyaları bize bir kez daha şunu hatırlattı: Hukuk, sınıfsız değildir. Irksız hiç değildir. Etnik körlüğü de yoktur…

ABD’de beyaz yakalı suçlar “talihsiz hatalar” olarak kayda geçerken, yoksullar ve özellikle siyahlar için en küçük ihlal bile hayat değiştirici bir cezaya dönüşebiliyor. Finans krizleri milyonları işsiz bırakıyor, ama bankacıların mahkeme yüzü gördüğünü biz pek görmedik. Buna karşılık küçük bir hırsızlık, bir trafik çevirmesi ya da “şüpheli görünmek” - bazen yıllar sürebilecek - hapisle sonuçlanabiliyor.

Irk, etnisite, politik cinsiyet ve sınıf, hukukun kâğıt üzerindeki eşitliğini fiilen geçersiz kılan temel eksenler.

ABD’de son zamanlarda yaşanan göçmenlik operasyonları ve federal güvenlik güçlerinin karıştığı ölümcül vakalar, bu seçiciliği ve eşitsizliği açık biçimde gösterdi. Özellikle Minneapolis’te göçmenlik polisinin karıştığı cinayetlerde, kurbanların beyaz ABD vatandaşları olması, toplumsal tepkinin daha hızlı ve daha güçlü biçimde örgütlenmesinde belirleyici oldu desek yanlış olur mu? Tepkiler büyüdü, medya ilgisi arttı ve federal yetkililer kısa sürede geri adım atmak zorunda kaldı. Aynı refleksi, siyah ya da belgesiz göçmen kurbanlar söz konusu olduğunda görmek ise çok daha zor.

Epstein’e defalarca “ikinci bir şans” verildi. Aynı ülkede göçmenler aylarca, yıllarca kamplarda tutuldu, tutuluyor. Aynı ülkede, bir polis kurşunu “orantılı güç” sayıldı ve sayılmaya devam ediyor. Aynı ülkede ifşa edenler, suç işleyenlerden daha ağır cezalandırıldı ve cezalandırılmaya devam ediyor.

Bu bir çifte standart değil. Bu, aslında, standarttır…

İNANILABİLİRLİK AYRICALIĞI

Epstein dosyalarında adı geçen bazı ultra zenginlerin açıklamaları neredeyse otomatik olarak “makul” kabul edilebiliyor.

“Orada bulunmadım.”

“Tanımıyordum.”

“Yedigi haltlar konusunda hiç haberim yoktu.”

“Sadece bir toplantıya katıldım.”

Anaakım basının önemli bir kısmı, çoğu zaman bu cümleleri yeterli bulabiliyor. Ama, aynı basın, yoksul bir sanığın ya da bir mültecinin beyanlarını “çelişkili” bulmakta ise hiç zorlanmıyor.

Demek ki mesele delil değil; kimin sözüne inanıldığı. Bu da sınıfsal - aynı zamanda ırk, etnik köken ve politik cinsiyetle kesişen - bir ayrıcalık. Zenginlik yalnızca daha iyi avukatlar değil, daha yüksek bir inandırıcılık düzeyini de satın alıyor.

TRUMP, ÇÖZÜLME İŞARETLERİ VE NEDEN ŞİMDİ?

Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi pek de tesadüf değil gibi.

ABD’de Trump yönetimi; istihdamsız büyüme, artan eşitsizlik, sert göç politikaları ve dış politikadaki agresif, öngörülemez çizgi nedeniyle ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya.

Kendi tabanı içinde bile çatlaklar derinleşiyor. “Neden açıklamıyorsun?”, “Neden üstünü örtüyorsun?” soruları uzun süredir muhafazakâr sağdan da yükseliyor. Komplo teorilerine yatkın kesimler için bu dosyalar adeta bir açık büfe. Ancak, burada belirleyici olan komplo anlatıları değil; iktidarın meşruiyetine yönelen tehdidin giderek görünür hâle gelmesi.

Türkiye’de nasıl Erdoğan’ın, uzun yıllar boyunca, büyük ölçüde sorgulamayan, “ne yapsa eyvallah” diyen kemik bir tabanı olduysa, Trump’ın da ABD içinde benzer bir çekirdek destek kitlesi var. Bu taban Trump’ın pek çok hamlesini sorgusuz sualsiz savundu ve hâlâ savunuyor. Ancak MAGA hareketi ve daha geniş muhafazakâr çevreler içinde, Epstein dosyalarını ve Trump’ın son dönemdeki politika sapmalarını açıkça sorgulayan, soru soran ve rahatsızlığını dile getiren hatırı sayılır bir kesim de oluşmuş durumda.

Bu yüzden Epstein dosyaları, Trump için bir ahlak meselesinden çok, bir iktidar testi işlevi görüyor.

BİR SKANDAL DEĞİL, BİR SİSTEM FOTOĞRAFI

Bana göre, Epstein dosyaları bize çok da yeni bir şey söylemiyor. Ama eski bir gerçeği daha çıplak, daha rahatsız edici biçimde yeniden önümüze koyuyor: Bugünün toplumlarında iktidar, denetlenmediğinde yozlaşmaz; zaten öyle çalışır; hatta böyle işleyecek şekilde örgütlenmiştir.

Bu dosyalar kapanacak. Bazı isimler unutulacak. Yeni skandallar çıkacak. Ama eğer hâlâ meseleyi “çürük elmalarla” açıklamaya çalışırsak, sepeti hiç konuşmamış olacağız.

Asıl soru şu: Dosyalar kapandığında kimler rahat bir nefes alacak?

Ve kimler, yine, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecek?

Bu sorunun cevabı, Epstein’in kim olduğundan çok daha önemli bence…