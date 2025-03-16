Skandal düğünde skandal davetli

Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 4 bölümlük yazı dizisinde büyük bir yasa dışı bahis davasını anlattı.

İddianamede 2018 yılında Erkan Kork tarafından kurulan PayFix isimli elektronik ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis paralarının aktarılmasında ve aklanmasında kullanıldığı öne sürülüyordu.

BAHİS ÇARKI

2021 yılında başlatılan soruşturma, 2023 yılında hazırlanan MASAK raporu, 2024 yılında iddianameye dönüştü. Erkan Kork’un arasında olduğu 13 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamede özetle şu tespitler yapıldı:

Yasa dışı bahis oynayan kişilerin yatırdığı paralar, PayFix’teki hesaplarda dolaştırıldı. Müşteri hesaplarında toplanan para daha sonra bahis sitelerine gönderildi ya da kripto varlığa dönüştürüldü. Bir gizli tanık Erkan Kork’un 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. MASAK raporunda da PayFix’teki yasa dışı bahis para trafiğine ve Erkan Kork’un milyarlarca liralık para transferlerine dikkat çekildi.

Erkan Kork ise Murat Ağırel’e verdiği röportajda suçlamaları reddetti. Yasa dışı bahis şebekelerinin PayFix’e sızmaya çalıştığını, bunları MASAK’a bildirdiklerini, kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

7 MİLYAR TL’LİK OPERASYON

14 Mart 2025 günü çok ilginç bir gelişme oldu. Dava devam ederken soruşturma genişletildi ve Erkan Kork’un arasında olduğu 43 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Erkan Kork ve diğer şüphelilerin, PayFix ortak yönettikleri, PozitifBank’ı ve çok sayıda elektronik ödeme kuruluşunu satın alarak kara para akladıkları öne sürüldü. Erkan Kork, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun ön ödemesini yaptığı Flash TV’yi de Ocak 2025’te araya girerek satın almıştı.

Operasyon sonucunda Payfix, PozitifBank ve Flash TV’nin arasında olduğu çok sayıda şirkete el konuldu. Toplam el konulan varlığın yaklaşık 7 milyar TL olduğu açıklandı.

Murat Ağırel de haklı olarak şu soruyu sordu:

“Soruşturma 2021’de başlıyor. MASAK raporu 2023 Aralık’ta düzenleniyor. İddianame 2024 Mart’ta hazırlanıyor. Mahkemede ilk celse yapılıyor. Bu süreç devam ederken MASAK raporunda açık açık tespitler yapılmışken Erkan Kork, BankPozitif’i ve Flash TV’yi nasıl satın aldı?”

Çok haklı bir soru.

BDDK NASIL İZİN VERDİ?

Erkan Kork, BankPozitif’i Eylül 2023’te satın aldı.

Bir banka ya da varlık yönetim şirketi kurmak ya da satın almak kolay değil. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sıkı bir denetimden geçirilerek faaliyet izinlerinin verilmesi gerekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, diğer istihbarat birimleri, hatta Genelkurmay inceleme yapıyor. Banka kuracak ya da satın alacak şirketin sicilinin tertemiz olması gerekiyor. Ancak PayFix, BankPozitif’i satın aldığı sırada savcılık tarafından soruşturuluyor, hakkında MASAK raporu hazırlanıyor. Son soruşturmadaki tespit doğruysa Türkiye’de kara parayla bir bankanın satın alındığı çok büyük bir skandal yaşandı.

BDDK’NİN SKANDAL DÜĞÜNÜ

Bunları düşünürken aklımıza 25 Eylül 2024’te BirGün’de yayınlanan ‘Skandal Düğün’ haberimiz geldi. Acaba Erkan Kork da skandal düğüne katılmış mıydı?

Önce düğünü hatırlayalım…

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altındaki bankaların ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine 19 Eylül 2024’teki düğününün davetiyesini göndermişti. Davetsiz misafir olarak gittiğim 5 yıldızlı oteldeki bu düğünde ‘rüşvet merasimi’nden farksız takı kuyruğunu görüntülemiştim. O zaman Erkan Kork’u tanımıyordum ve düğünde fark etmemiştim. Cep telefonu ile çektiğim videoları tekrar izleyip Erkan Kork’u aradım. Videolarda gelin ve damadın yanındaki takı torbaları defalarca doluyor, sahnenin iki tarafındaki kutulara boşaltılıyorlardı. Bankaların yönetim kurulu başkanları, finans kuruluşlarının sahipleri kuyrukta bekliyordu. Kuyruk salonun çıkışına kadar uzamış ve saatlerce sürmüştü. Takısını torbaya atanlar, BDDK Başkan Yardımcısı ve gelinin yanına geçip poz veriyordu.

Videoları izlemekten yorgun düşmüş, Erkan Kork’u görmekten umudumu kesmişken… Bingo…

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan PayFix’in sahibi Erkan Kork’un, BankPozitif’i kara parayla satın aldığı iddia ediliyor. BDDK’nin bu satın almaya nasıl izin verdiği sorgulanırken BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın skandal düğününde çektiğim videolara baktım. Ne… https://t.co/5EEedh6xKt pic.twitter.com/Mp4XxwCOwV — Timur Soykan (@timursoykan) March 16, 2025

DAMATLA SOHBET EDİYOR

Videoyu çekerken takı kuyruğunun uzunluğunu göstermek için son sıralardan sahneye doğru yürüyorum. Gelin ve damada yaklaştığım sırada BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yani damadın karşısında kısa boylu, omuzları geniş, gür saçları briyantinli, gözlüklü bir adam duruyor. Mustafa Aydın ile konuşan bu adam; Erkan Kork. Damatla sohbetten sonra takısını torbaya atıyor. Maalesef bu sırada cep telefonu kamerasını çeviriyorum ve daha net bir görüntüyü kaçırıyorum. Takı yükte hafif ama rivayete göre; pahada ağırmış.

Zaten…

BDDK izni ile kurulan Payfix’in ve yine BDDK izni ile satın alınan BankPozitif’in sahibinin cömert davranması kimseyi şaşırtmaz. Takının bedeli konusunda rivayetler muhtelif. Ama biz halen açıklama yapılmadığı için skandal düğündeki toplam takı gelirini, kimin ne taktığını öğrenemedik.

YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

Ayrıca Mustafa Aydın ile Erkan Kork’un yakın ilişki içinde olduğu da kulaktan kulağa yayılmış. Kaçınılmaz olarak akla şu soru geliyor:

Erkan Kork’un BankPozitif ve diğer ödeme kuruluşlarını satın almasında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın bir etkisi oldu mu?

Sahi…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, skandal düğünden rahatsız olmuş ve inceleme başlatılması talimatı vermişti. Acaba bu incelemenin sonucu ne oldu?

Mustafa Aydın halen koltuğunda oturduğuna göre; tepkiler sönene kadar toplum oyalandı, dosya kapatıldı.