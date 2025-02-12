Skandal iddia: Hâkim, savcıya rüşvet teklif etti

BİRİNCİ OLAY

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılında TIR çekicilerinin şase numaralarını değiştirerek ‘change’ işi yapan çeteye bir operasyon düzenlemişti. Bu çete kayıt dışı, yakalaması ya da haczi bulunan TIR’ların şase numarasını değiştiriyor ve trafiğe çıkabilmelerini sağlıyordu. Soruşturmayı yürüten Hatay Cumhuriyet Savcısı Abdussamed B.’nin talimatıyla 63 TIR’a el konuldu ve şase numaraları incelendi. Savcı Abdussamed B.’nin şikâyetine göre; Hatay Barosu avukatlarından Mert M. sürekli makamına geliyor ve devamlı soruşturmayla ilgili sorular soruyordu.

3 Ocak 2023 günü Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Mustafa Ş., WhatsApp’tan aradığı Savcı Abdussamed B.’yi arayıp görüşmek istedi. Hâkim Mehmet Mustafa Ş. uzun yıllar Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ndeki adliyede komisyon başkanlığı ve ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapmış deneyimli bir hâkimdi. 2,5 ay önce Hatay Adliyesi’ne atanmıştı.

Mehmet Mustafa Ş.

ALMASAN DA ‘ALDI’ DERLER

Savcı, Hâkim’e odasında olmadığını müsait olunca uğrayacağını söyledi. Abdussümad B., sonrasında yaşananları müşteki olarak verdiği ifadede şöyle anlattı:

“Hâkim Mehmet Mustafa Ş., ‘change’ araç soruşturmasıyla ilgili dosyayı sordu. ‘Bu bizim Avukat Mert’in dosyası. Bu dosyaya takipsizlik yazılmaz mı?’ dedi. Ben bazı araçların şase numarasının değiştirildiğinin tespit edildiğini, takipsizlik yazmanın mümkün olmadığını söyledim. Bu cevabım üzerine Hâkim, ‘Bu dosyaya takipsizlik yazsan kim itiraz edecek ki?’ dedi. Bunun üzerine ortada suç olduğunu vicdanen de hukuken de takipsizlik verilemeyeceğini belirttim. Hâkim Mehmet Mustafa Ş. ‘Ya biz bu Mert’e ceza keselim. Gerekirse üçümüz bir yemek yiyelim, bunu konuşalım’ dedi. Ceza varsa devletin keseceğini belirterek teklif ettiği hususları kabul etmeyeceğimi söyledim. Hâkim, ‘Keselim, keselim biz Mert’e ceza keselim’ diye ısrar etti. Kimseden menfaat talebimin olmayacağını söylemem üzerine Hâkim bana ‘Zaten almasan da aldı derler’ dedi.”

Abdussamed B. bu rüşvet teklifinden sonra tutanak düzenleyip adliyenin komisyon başkanlığına verdi. Ancak Hâkim Mehmet Mustafa Ş.’nin WhatsApp üzerinden aramalarının devam ettiğini anlatan Savcı Abdussamed B., “Bu aramalarına yanıt vermeyince 16 Ocak 2023 günü makam odama önceden haber vermeden geldi” dedi.

KONUŞMAYI KAYDETTİ

Abdussamed B. bu sırada telefonunun video kaydını açtı. Ancak telefonun hafızası dolu olduğu için görüşmenin sadece 9 dakikasını kaydedebildi. Abdussamed B. ikinci görüşmeyi şöyle anlattı: “Rüşvet teklifi nedeniyle kendisiyle görüşmek istemediğimi söyleyince bana ‘Bu konu ile ilgili olarak çok önemli bir devlet görevlisi araya girdi… Bu nedenle sana böyle bir teklif yaptım. Çok üzgünüm, bir hata yaptım, beni affet. Bu konuyu Başsavcı’ya anlattın mı?’ dedi. Başsavcı’ya anlattığımı söyleyince hiddetlendi. ‘Abi kardeş olalım mı savaşalım mı? Mert de sana saldıracak’ diye konuştu. Sonra ‘Çok pişmanım, bana bir babalık yap. Bu işi temizle. Ben yedi kişiye bakıyorum. Avukat Mert, siyaseten güçlü birisi. Gerekirse Mert yanına üç tane tanık alır, Başsavcıya gider. Benden rüşvet istedi der’ şeklinde bir kısmı tehdit içeren sözler söyledi.”

Savcı Abdussamed B. bu görüşmeyi de Hatay Adliyesi Komisyon Başkanı, Hatay Başsavcısı’na anlattıktan sonra tutanak düzenledi. 9 dakikalık ses kaydını da Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na iletilmek üzere komisyona teslim etti.

‘BİR SİYASETÇİ İSTEDİ’

Hâkim Mehmet Mustafa Ş. ise suçlamaları kabul etmedi ve şöyle konuştu:

“O süreçte ismini şu an hatırlamadığım bir siyasetçi ya da bürokrat (deprem nedeniyle unuttum) Savcının ‘change’ dosyasının ilerlemediğini, hakkaniyet çerçevesinde hızlandırılması yönünde ricada bulunmuştu. Ben kesinlikle rüşvet teklif etmedim sadece dosyanın akıbetini sordum. Savcının bu dosyadaki taraflarla yemek yediğini duymuştum, bunu söyleyince agresifleşti. Bana kumpas kuruldu.”

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin olayla ilgili son soruşturmasının gerekçeli kararına göre; Hâkim Mehmet Mustafa Ş. ile Avukat Mert M.’nin telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Ses kaydının Savcı’nın iddialarını doğruladığı belirlendi. Ayrıca Hatay Adliyesi’ndeki savcıların tanıklıkları da Savcı Abdussamed B.’nin iddialarını destekliyordu. Hâkim Mehmet Mustafa Ş.’nin mal varlığını bildirmediği ve maaş gelirlerinin çok üzerinde banka hesap hareketleri olduğu iddia edildi. Kararda şöyle denildi: “Hâkim Mehmet Mustafa Ş.’nin savcıya ilgili dosyada takipsizlik kararı yazması karşılığında Avukat Mert M.’nin rüşvet teklifine aracılık ettiği, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiştir.”

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İKİNCİ OLAY

Hatay Adliyesi’nde savcının, hâkimi rüşvetle suçlaması Pandora’nın kutusunu açmıştı. Hâkim Mehmet Mustafa Ş. hakkında adliye içinden yeni bir şikâyet geldi. Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olan Ayşegül G., mahkemenin hâkimi olan Mehmet Mustafa Ş.’yi suçluyordu.

Bu kez bir narkotik polisinin hırsızlıkla suçlandığı davada şaibe vardı. 30 Ağustos 2022’de narkotik polisleri, Mehmet Ali G.’nin kullandığı otomobili Hatay’ın Defne ilçesinde durdurdu. Bu otomobilde uyuşturucu bulunamadı. Ancak polis Fatih Mehmet K.’nin otomobildeki bin TL’yi ve bir şişe parfümü çaldığı iddia edildi. Fatih Mehmet K. ile görev yapan narkotik polisi olaya tanık olmuş ve amirine anlatmıştı. Hatta amirinin yanında Fatih Mehmet K.’yi arayıp telefonu hoparlöre aldı. Bu sırada Fatih Mehmet K. otomobildeki bin TL’yi ve parfümü aldığını kabul etmişti. Narkotik polisi hırsızlık suçundan tutuklanmıştı. Onun da avukatı, Hâkim Mehmet Mustafa Ş. ile yakın bağlantısı tespit edilen Mert M.’ydi.

Fatih Mehmet K. tahliye edilmişti ama polislikten atılmıştı. Mesleğine dönebilmesi için suçun işlenmediğinin sabit bulunarak beraat etmesi gerekiyordu. 16 Mayıs 2023 günü narkotik polisinin yargılandığı bu davanın karar duruşması vardı.

DOSYAYI BİLMEYEN SAVCI

Duruşma savcısı Ayşegül G.’nin ifadesinin ilk bölümü yargı sisteminin içler acısı halini ortaya koyuyordu. Ayşegül G. şöyle dedi: “Narkotik polisinin hırsızlıkla suçlandığı dava dosyası incelemem için tarafıma gönderilmemişti. Zaten çoğu zaman dosyalar duruşma hâkimi tarafından tarafıma gönderilmiyordu. Bazen UYAP’tan bazen duruşma esnasında kürsüde dosyaları inceliyordum. Hâkim Bey’in söz konusu dosyada karar vereceğini ve mütalaa vermemi söylemesi üzerine dosyayı öğle arası inceleyip mütalaa vereceğimi söyledim.” Yani savcı, dava dosyasını bilmeden duruşmalara giriyor, sanık hakkındaki karar için sadece öğle arasında çalışıyordu.

ÇOK HATIRLI KİŞİLER

Duruşma savcısı Ayşegül G. o günü anlatmaya devam etti: “Öğle arası Hâkim Mehmet Mustafa Ş. odama geldi. Bu dosyada çok hatırlı kişilerin araya girdiğini, polis memurunun suçsuz olduğunu, beraat etmesi gerektiğini söyleyerek beraat mütalaası vermem noktasında bana yoğun bir şekilde baskıda bulundu.”

Ayşegül G. duruşmada sanığın delil yetersizliğinden beraat etmesi yönünde mütalaa verdi. Ancak Hâkim, suçun işlenmediğinin sabit olduğunu belirterek eski narkotik polisinin beraatine karar verdi. Hakkında çok sayıda delil, tanık ifadeleri olan sanık, böylece polisliğe geri dönebilecekti. Savcı Ayşegül G. ifadesinin devamında adliyede deneyimli bir savcıyla duruşmadan sonra konuştuğunu anlattı. Bu sırada Hâkim Mehmet Mustafa Ş.’nin hakkında savcıya rüşvet teklif etmekten inceleme başlattığını öğrendiğini söyledi.

Beraat talep ettiği duruşmaya UYAP’tan baktığında duruşmanın 5 ay öne alındığını ve Mert A.’nın sanığın avukatı olduğunu gördü. Bunun üzerine deneyimli savcı ile Adalet Komisyonu Başkanı, Başsavcı, diğer hâkim ve savcılarla görüştüler. Ayşegül G. bu yargı mensuplarıyla birlikte 6 Haziran 2023 tarihinde bir tutanak düzenledi. Hâkim tarafından kendisine baskı yapıldığını anlattı. Kendisinin beraat talep etmesine karşın dosyayı sanık aleyhine bozulması için istinafa götürdü. Bunun üzerine Hâkim’in kendisini arayarak hakaretler ettiğini öne sürdü.

‘DEDİKODU YAPIYORDU’

Hâkim Mehmet Mustafa Ş. ise kendisine kumpas kurduğunu savundu. Tarsus’tan Hatay’a atanan Savcı Ayşegül G.’nin kendisine “Hâkim Bey, siz kararları verirsiniz bana söylersiniz ben de sizin kararlarınıza uygun mütalaa veririm. Zaten benim Tarsus’ta da çalışma usulüm buydu” dediğini öne sürdü.

Ayşegül G.’nin Tarsus’ta birlikte çalıştığı kadın savcı ve adliye personeli hakkında sürekli dedikodu yaptığını iddia eden Mehmet Mustafa Ş. “Tarsus Adliyesi’nde 30 tane hâkim ve savcıyı şikâyet ettiğini söyledi. Bir kadın savcının eski bakan ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle ihraç edilmediğini anlatıyordu. Savcı ve hakimlerin özel hayatlarıyla ilgili çok vahim iddialarda bulunuyordu. Ben de sürekli işine bakmasını söyledim. Bu nedenle aramızda husumet oluştu. Bence sanığın suçu işlemediği sabitti, beraat kararı verdim” dedi. Bu olayla ilgili İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin son soruşturma gerekçeli kararında şöyle denildi: “Hâkim Mehmet Mustafa Ş.’nin avukat Mert M.’den rüşvet almak suretiyle maddi menfaat temin ederek görevini açıkça kötüye kullanarak re’sen duruşma açtığı, duruşma savcısına beraat mütalaası vermesi için baskı yaptığı… tespit edilmiştir.” İddialar üzerine Hâkim Mehmet Mustafa Ş. açığa alındı.

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