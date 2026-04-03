Skandal kumpasın anatomisi

BirGün Gazetesi’nden İsmail Arı, Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütünün kendisine operasyon yapan polis müdürlerine kurduğu kumpasın iddianamesi ile belgelerini ortaya çıkarmıştı. Bir suç örgütü, kirli polisleri, yargı mensuplarını, siyasetçileri kullanarak kendisine operasyon yapan emniyet müdürlerine kumpas kurdu. Çete o kadar güçlüydü ki; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasına bile sızdı ve kumpasında kullandı. Çok çok büyük skandaldı ama skandallar konusunda duyarlılığını yetirmiş ülkede yeterince gündem olamıyor. Haberi yapan İsmail Arı 11 gün önce tutuklandı. Biz İsmail Arı’nın haber serisinde anlattığı skandalın geniş anatomisini kayda geçirelim..

BAŞSAVCIYA VİLLA ALDIM’

Ayhan Bora Kaplan da dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’a villa ve araba aldığını öne sürmüştü. Yüksel Kocaman bu iddiayı yalanlamıştı. ABK, Alp Aslan isimli polis müdürünün kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini de söyledi.

Ayhan Bora Kaplan ve adamları tutuklandı. Bu soruşturmada ABK Çetesi’nin iki numaralı ismi Serdar Sertçelik ‘M7’ kodlu gizli tanıktı. Verdiği önemli bilgilerden sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış, ancak yurtdışına firar etmişti. Serdar Sertçelik, yurtdışındayken Türkiye’ye dönmesi için kendisi ile konuşan polis müdürünün sesini kaydetti ve yayınladı. Polislerin kendisinden siyasilerin ismini vermesini istediğini öne sürdü, “Darbe planlıyorlardı’ dedi.

ÇETE POLİS MÜDÜRLERİNİ TUTUKLATTI

ABK’ye operasyon yapan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca yandaş medyada hedef gösterildi. Darbecilik, kumpasla suçlanıyorlardı. 14 Mayıs 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu polisleri, hükümete yönelik darbe ile suçladı. Polis müdürleri tutuklandı. Ancak açılan davada ‘görevi kötüye kullanmak, suçluyu kayırmak, göreve ilişkin sırrın açıklanması’ gibi suçlamalar yöneltildi. Polis müdürleri aylarca cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiler.

KUMPAS DELİLİ İLE DOLU TELEFON

12 Eylül 2025 günü suçlanan polis müdürlerinden Şevket Demircan’ın avukatı Recep Öksüz’ün bürosunun kapısına torba içinde bir cep telefonu ve not bırakıldı. Polis müdürlerinin savcılığa teslim ettiği telefonun ABK Çetesi’nin iki numaralı adamı Serdar Sertçelik’e aitti. Uzman kurumların teknik incelemesi ile bu telefonda yama ya da ekleme olmadığı tespit edildi. Telefondaki WhatsApp mesajları, çetenin polislere kurduğu büyük kumpası ortaya koyuyordu. Geçen hafta istifa eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in çetenin talebi üzerine Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasına emniyet müdürlerini ‘darbecilik’le suçlayan metni eklediği anlatılıyordu.

İDDİANAMEDEKİ SANSÜR

Bu telefon incelendikten sonra 13 Mart 2026’da Ayhan Bora Kaplan ve kumpasta yer alan 5 kişiye iftira, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, örgüte üye olma gibi suçlardan dava açıldı. Ancak telefondaki mesajlarda adı geçen ve bilirkişi raporunda yer alan MHP’li siyasiler, yargı mensupları, siyasiler ve bazı medya mensupları iddianameye konulmadı. Çok önemli mesajlar sansürlendi.

Büyük skandalı bu WhatsApp mesajlarının kronolojisi ile anlatalım.

07 Eylül 2023- Kaçırılan ve işkence yapılan Erkan Doğan, ABK ve çetesinden şikâyetçi oldu. Bu şikâyeti sırasında bazı polislerin kendisini ABK’dan şikâyetçi olmaması için tehdit ettiğini öne sürdü. Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalışan ABK ve çete üyeleri gözaltına alındı.

Aynı tarihte Serdar Sertçelik ile Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Cengiz Haliç arasındaki mesajlar şöyle:

Serdar Sertçelik: Cengiz Abi ben Serdar.

Cengiz Haliç: Abiyi (ABK’nin örgütteki kod adı) aldılar duydun değil mi? Diyor ki; Herkes sağlam olsun. En ufak hata yapmasın kimse… Bu y… bakan ve Engin (Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’i kastediyor) kafayı taktı. SS’e operasyon yapacaklar belli.

‘MORALLER SIFIR’

11 Eylül 2023- Ayhan Bora Kaplan ve çete üyeleri tutuklandı.

Aynı tarihte WhatsApp yazışmaları:

Serdar Sertçelik: Abi tutuklanmış mı?

Avukat Cengiz Haliç: Evet maalesef.

Serdar Sertçelik: Ne demiş abi sorguda, ifade filan.

Cengiz Haliç: Konuşuruz sonra Serdar. Moraller sıfır.

12 Eylül 2023- ABK’nin talimatlarını Avukat Cengiz Haliç, Serdar Sertçelik’e iletiyor. ABK’nin FETÖ suçlaması nedeniyle firari olan Cevheri Güven’e ifadesini ulaştırmasını istediğini Serdar Sertçelik’e söylüyor. İfadeyi okuyan Serdar Sertçelik mesaj gönderiyor:

Serdar Sertçelik: Sağ ol abi. Abi, Alp’i (Çete ile bağlantılı olduğu öne sürülen Alp Aslan’ı kastediyor) filan patlatmış. ‘250 bin dolar istedi’ demiş. Demek ki emniyette öttü kesin abi.

Avukat Cengiz Haliç: Ben sorgusunda yoktum ama neler oldu bilmiyorum. Vardır abinin bir bildiği. Bu attığım ifadeleri basına sızdırmamız lazım Serdar. Bu ifadeleri abi üstüne alan alsın diye verdirdi. Şimdi de ‘Gerçek ifade yayınlansın’ diyor…

Serdar Sertçelik: Abi gönderdim Cevheri’ye bir de birkaç gazeteciye yayınlayacak kesin.

(Tutuklanan polis müdürleri, soruşturma bilgilerini Cevheri Güven’e sızdırmakla suçlanmıştı. Bu yazışmalardan bilgilerin ABK Çetesi tarafından Cevheri Güven’e gönderildiği anlaşılıyor.)

EMNİYETTEKİ BAĞLANTILAR

15 Eylül 2023- Serdar Sertçelik halen operasyonda gözaltına alınmamıştı. Yurtdışına çıkmak istiyordu.

Aynı tarihte telefondan çıkan bu konudaki yazışmalar şöyle:

Serdar Sertçelik: Abi ben Cevheri konusunu çözeceğim ama yurtdışına gitmem lazım.

Avukat Cengiz Haliç: Tamam Serdar daha iyi olur. Takipte olabilirler seni de.

Serdar Sertçelik: Abi ben yarın Kıbrıs’a gidiyorum. Size zahmet bir baktırsanız. Sıkıntı var mı benle ilgili.

Cengiz Haliç çetenin emniyetteki bağlantılarına hemen bunu sorgulatıyor ve bir mesajı iletiyor:

“Aranması ve yurtdışı yasağı yok.”

Cengiz Haliç: Serdar sorun yok. Ama biz istediğimiz zaman geri geleceksin.

16 Eylül 2023- Çetenin iki numaralı ismi Serdar Sertçelik KKTC’ye gitti.

‘GİZLİ TANIK OLACAKSIN’

3 Ekim 2023- ABK’nin avukatı Cengiz Haliç, Serdar Sertçelik’e gizli tanık olmasını söyledi. ABK tutukluyken Ankara’daki pazarı ele geçireceklerine dair mesajlar göndermişti. Avukat Cengiz Haliç, Nurullah Özgür Kopuk üzerinden operasyonu düzenleyen polis müdürleriyle iletişime geçmişti.

Cengiz Haliç: Gel gizli tanık ol. Ahmet Yıkılmaz öyle diyor. (Ahmet Yıkılmaz o dönem ABK soruşturmasını yürüten savcıydı) Sonrasında iddianameden sonra yani. Serdar sen bunlarla konuş sonra atla gel. Gizli tanık konusu tamamdır. Çok fazla detaya girmeyeceksin zaten. Duydum gibi şeyler. Normal ifadende hiçbir suçlamayı kabul etmeyeceksin zaten.”

5 Ekim 2023- Telefonda Serdar Sertçelik’in Ankara Organize Şube’de görevli polis Önder Polat ile yazışmaları yer alıyor. Önder Polat, Serdar Sertçelik ile gizli tanık olması konusunda yazışıyor.

Polis Önder Polat: Serdar bu Nurallah ile görüşmüşsün. Bak haberimiz var ona göre.

Serdar Sertçelik: Önder abi bazı konuları sormak için ulaştım. Murat Çelik ile görüştür dedim beni.

Önder Polat: Ben sana telefonda onlarla irtibat kurma dedim. Resul abin neyi halletmedi şimdiye kadar. Senin için Türkiye’ye gelecek diye duydum.

Serdar Sertçelik: Abi mecbur bir gün geleceğim tabii.

Önder Polat: Düştük zannetme s… seni biliyorsun.

Serdar Sertçelik: Abi beni neden tehdit ediyorsun.

6 Ekim 2023- Serdar Sertçelik, Ankara’ya döndü ve gözaltına alındı. ‘M7’ koduyla gizli tanık yapıldı ve ABK çetesi hakkında çok detaylı bilgiler verdi. Çetenin polisteki bağlantılarını da anlattı. Bilgileri Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a veriyordu. Kısa süre sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

9 Ekim 2023- Bu süreçte Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik’in gizli tanık olduğunu anlamış ve avukatı Cengiz Haliç’e söylemişti. Cengiz Haliç ve Organize polisi Önder Polat, Serdar Sertçelik’ten kendi rollerini ABK’nin anlamaması için isimlerini vermesini istediler. Yani polis Önder Polat, devlet kaydına girmekten çok çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan’ın radarına girmekten çekiniyordu.

Bu tarihte Cengiz Haliç ile Serdar Sertçelik’in WhatsApp yazışmaları şöyle:

Serdar Sertçelik: Abi ne diyorlar son durum nedir.

Cengiz Haliç: Serdar herkes tutuklandı o niye serbest diyor herkes. ‘Ahmet Gündüz konusu, kumar işi vs. nereden bilecek emniyet’ diyor. Elmacı marketleri bu kadar kim bilir. Cinayetleri detaylı kim bilecek başka diyorlar.

SKANDAL FİRAR

21 Kasım 2023- Ev hapsinde olması gereken Serdar Sertçelik, Ankara’daki bir çorbacıda vuruldu.

4 Aralık 2023- Serdar Sertçelik, ev hapsinde olması gerekirken Edirne’den Yunanistan’a kaçtı. Aylar sonra ortaya çıkacak bir skandaldı.

17 Ocak 2024- ABK Suç Örgütü hakkındaki iddianame çıktı. İddianamede hakkındaki ağır suçlamaları gören Serdar Sertçelik, Avukat Cengiz Haliç’e tepki gösteriyordu.

Serdar Sertçelik: Maşallah abinin değil benim suç örgütüm sanar gören. Tüm suçlara beni de eklemişler. Kesin bu sizin işiniz. Orada kendi işinizi çözdünüz tüm suçları bana yıktınız.

Cengiz Haliç: Saçmalama Serdar. Bizle ne alakası var, gücümüz mü var.

Serdar Sertçelik: Senin mi yok. Her şeyi sen yaptın zaten. ‘Semih’in anasını rehin alın’ diyen sen, aklı veren sen. Çocuk anam rehin diye atladı sen sebep oldun. Esatta karakolda silahın iğnesini kırdıran sen. Çankaya Tolga ile görüşüp efendinin abisini kaçırtan sen. 15 Temmuz’da aynı adama bizim pikabı bıraktıran sen. Erkan Doğan’a Esatta zülmettirip evrakı bağlayan sen. Dönüp Önder’le işi başkasına yıkan sen. Gasp Serdar’ı ayarlayıp her şeyin yolunu açan sen. Her şeyin aklını veren sen. Semih’in telefonu yok eden sen Ayhan’ın mesajları görünmesin diye. Daha sorayım mı?

Serdar Sertçelik bir ses kaydı gönderdikten sonra devam ediyor:

Bak bu kayıtlardan bende çok var Cengiz.

Cengiz Haliç: Oğlum hasta mısın sen. Neler yazıyorsun sil şunları…

Serdar Sertçelik: Noldu abi utandın mı?

KUMPAS PLANI BAŞLIYOR

21 Ocak 2024- Avukat Cengiz Haliç, yurt dışındaki Serdar Sertçelik’e ABK’nin operasyonu yapan polislere yönelik kumpas planını anlatmaya başladı. Polislerin çeteye kurban edildiği skandal mesajlarla gözler önüne seriliyor.

Aynı tarihteki WhatsApp yazışmaları şöyle:

Avukat Cengiz Haliç: Neyse olan oldu. Şimdi abi haber gönderdi. ‘Serdar’ı affederim tek şartla. Plana uysun ne deniyorsa yapsın… Eğer dediklerimi tam olarak yapmazsa önce Selçuk (Serdar Sertçelik’in ağabeyini kastediyor) sonra babası, bacısı, çocuğu hepsinin başına ne gelir o bilir’ diyor. Ama yaparsan seni affedecek ve maddi olarak sana destek verecek. ‘Düzen kursun yurt dışında’ dedi.

Serdar Sertçelik: Cengiz abi elini öptüğüm. Beni vurdurttu güya ben de mecbur kaçtım. Tanık manık da değilim. Bu saatten sonra daha ne yapabilirim ki ben.

Cengiz Haliç: Tamam sen sakin ol kimseyle görüşme. Güzel bir planımız var. Anlatacağım.

Serdar Sertçelik: Tamam abi haber bekliyorum o zaman. Söz ne gerekirse yaparım. Aileme dokunmasınlar.

İSİMLERİ VER

12 Şubat 2024- Çetenin planına göre; Serdar Sertçelik, polis müdürleri ile Türkiye’ye dönmek için telefonla görüşecek ve onların seslerini kaydedecekti. Kumpas planı tüm detaylarıyla WhatsApp yazışmalarında yer alıyordu. Serdar Sertçelik’e Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile telefonla konuşup sesini kaydetmesi talimatı verilmişti. Ancak bunu bir türlü başaramıyordu.

28 Şubat 2024- Serdar Sertçelik, Şevket Demircan ile yaptığı telefon konuşmasının kayıtlarını çetenin avukatına gönderdi.

14 Nisan 2024- Serdar Sertçelik’i polis müdürleri, Türkiye’ye dönmeye ikna etmeye çalışıyordu ve görüşmeler yapılıyordu. Bu sırada Avukat Cengiz Haliç kumpasın yeni aşamasının talimatını verdi:

Cengiz Haliç: Mücahit Aslan, Osman Aslan, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca gibi isimleri vermesini istedi. Hatta “Bekir Bozdağ para verdik vs. de. Avukatım gitti, görüştü büroları var 300-400 bin euro. Böyle de ki isimler ayağa kalksın anladın mı mevzuyu aslanım.”

Serdar Sertçelik: Anladım abi.

Cengiz Haliç: Bir tarafta Reise yakın Mücahit var. Bekir Bozdağ var. Yani nasıl bu isimleri söylesem ki ama siz bilirsiniz adları geçsin mi diyorsunuz diye tersten dedirttir…

Serdar Sertçelik: O benim işim abi sen bana bırak… Abi beni s…mesinler bu isimleri söyleyince…

Cengiz Haliç: Sen merak etme. Önce sıra başkalarında. Biz planı kurduk.

19 Nisan 2024- Avukat Cengiz Haliç, Serdar Sertçelik’e yeniden Şevket Demircan ile görüşmesini söylüyor.

Cengiz Haliç: Serdar daha detaylı konuş bu Şevketle. Murat Ç. ile görüştürmüyor mu seni… O i..’nin sesi olsa süper olur. Kerem Müdür öyle demiş.

Serdar Sertçelik: Abi ancak bu kadar oluyor, dinledin değil mi?

‘ADIYAMANLI HÂKİM GEÇİM KAYNAĞIMIZ’

26 Nisan 2024- Cengiz Haliç, Serdar Sertçelik’ten özellikle Bekir Bozdağ konusuna girmesini istedi.

Cengiz Haliç: Özellikle Bekir Bozdağ konusuna gir. Eksik oldu dediklerimiz çünkü İsmail’i filan anlat. Yeniden yargılanma aldım vs. diye biliyorsun. İşte o zaman adalet bakanı idi diye ekle mutlaka. Av. Fatih öyle diyor. Adı geçince g.tü üçbuçuk atar bu kız Bekir’in diyor. Bunlar Gökçek yanında yetişmiş… Her fırıldaklık var.

Serdar Sertçelik: Tamam abi. Başka kimi söyleyeyim sence. Bu Ali İde vardı Fatih Atalay’ın adamı. Onu söyleyeyim mi? Adıyamanlı hâkim.

Cengiz Haliç: Hayır lan salak mısın sen o işler başımızı belaya sokar abi s.ker hepimizi. Onu kimse bilmiyor bir de geçim kaynağımız o.

Serdar Sertçelik: Abi bize düşmedi hiçbir pay oradan.

Cengiz Haliç: Düşecek merak etme. Sen bunu boş ver. Şu işi halledelim Ankara’da kral olacaksın sen. Sen Mücahit Arslan’ı söyle. Halkbank Osman Arslan, Bilal Arslan bunları özellikle diyor Fatih. Ama bu isimleri söylersem benim durumum ne olur? Bunlar güçlü vs. diye cümleler kur.

Bu yazışmalardan sonra Serdar Sertçelik konuşuyor ve ses kaydını mail ile gönderdiğini Cengiz Haliç’e yazıyor.

3 Mayıs 2024- ABK’nin talimatlarını ileten Avukat Cengiz Haliç, Serdar Sertçelik’ten yurt dışındaki gazeteci Erk Acarer’in programına katılmasını söylüyor. Erk.pdf diye bir dosya gönderen avukat, çaktırmadan bu metni okumasını istiyor.

4 Mayıs 2024- Avukat bu sefer Serdar Sertçelik’e kendi videolarını çekip videoları YouTube’tan yayınlayacaklarını söylüyor. Burada Sabah Gazetesi’ne yönelik ciddi iddialar yer alıyor. Avukat Cengiz Haliç, gazetecilerin onun videolarını haber yapacağını söylüyor. “Ayarladık hepsini OdaTV, Abdurrahman Şimşek ok. O ayarlayacak diğerlerini de” diyor. Serdar Sertçelik “O kimdi abi?” diye soruyor. Cengiz Haliç “Sabah Gazetesi, darbe marbe diyecek ki etkili olsun. Alp Müdürün elemanı o” yazıyor.

6 Mayıs 2024- Avukat Cengiz Haliç, Youtube kapak tasarımlarını Serdar Sertçelik’e gönderiyor.

‘İZZET ULVİ METNİ YAZIYOR’

13 Mayıs 2024- Kumpasın en büyük hamlesi başlıyor. Bir suç örgütü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasına sızıyor.

Avukat Cengiz Haliç: Yarın MHP Grup Toplantısı’nda iş patlayacak Serdar. Bugün ev araması vs. startı verildi.

Serdar Sertçelik: Nasıl olacak abi benim mesajlarımda ortaya çıkar. Sonra bana polislere iftiradan yürürler.

Cengiz Haliç: Necmi yarınki konuşma metnini birazdan atacak. Bana gelsin sana atcam.

Serdar Sertçelik: Abi kesin mi?

Cengiz Haliç: Kesin tabii. Merak etme. Samet arayıp haber vermiş. İzzet Ulvi tamamlamak üzere metni. Araya sıkıştıracakmış.

Serdar Sertçelik: Abi bir sorun olmaz değil mi? Bir de MHP’lileri başımıza dert etmeyelim.

Cengiz Haliç: Paraları yerken sorun olmadı şimdi de olmaz. Abi büyük indirmiş Necmi’ye. Büyük ihtimalle Selahattin i..’nden aldı diye duydum. G… sıkışınca. Ama gazeteci dövdür adam vurdur ülkücülerin yatacak yeri yok.

‘VEYSEL BAŞSAVCI DARBEDEN GİDELİM DEMİŞ’

Çete konuşmaların devamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’i tutuklatmaktan bahsediyor.

Avukat Cengiz Haliç: Tamam Teoman abi ile görüşecek yarın cezaevinde şu yavşak Murat müdürü tutuklatalım gerisi kolay. Herkes çıkacak zaten.

Serdar Sertçelik: Benim durum ne olur abi sence.

Cengiz Haliç: Hiç merak etme videolar çok etkili oldu başta Engin (Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’i kastediyor) g..ü olmak üzere hepsi patlayacak. Ondan sonra hepsi tutuklanır. Veysel başsavcı darbeden gidelim demişti başladı ufaktan ama İzzet Ulvi’ye genel başkandan talimat gelsin demiş. O da ‘Grup toplantısında tüm tuşlara basacak göreceksin’ demiş.

Serdar Sertçelik: Bu Veysel güvenilir mi abi sence satmasın bizi? Emniyet güçlü adliyede ama.

Cengiz Haliç: … Yüksel tek yemedi paraları yapmazsa seks kasetleri patlar.

Serdar Sertçelik: Ne bileyim abi Ahmet Yıkılmaz patladı bak gönderdiler.

Konuşmaların devamında Avukat Cengiz Haliç, MHP lideri Bahçeli’nin konuşma metninin fotoğrafını gönderiyor.

Serdar Sertçelik: Bunları Bahçeli mi diyecek abi? Demez vallahi de billahi de? Gizli Tanık diyoooo.

Cengiz Haliç: ‘Yarın sabah dinleyin’ dediler. Gözü karartmışlar belli ki bize ne ki desin.

Serdar Sertçelik: Abi derse işi bitiririz valla ne zaman diyecek ki…

Cengiz Haliç: Grup toplantısı varmış yarın sabah mecliste konuşacak mesajı Veysel Başsavcı alınca düğmeye basacak.

‘YAZIK OLDU GARİBANA’

Hemen bu konuşmanın devamında mafyanın korkunç gerçeği devam ediyor.

Cengiz Haliç: Erkan Doğan ve cinayet meselesi kapanınca sorun kalmıyor aslında.

Serdar Sertçelik: Adamı balkondan atlamazsan annen bu gece ölecek dediler. Çok yazık oldu garibana. Sende biliyorsun. Şimdi bende cinayetten yargılanıyorum.

Cengiz Haliç: Neyse Serdar aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Abi işte abi ahhh ah… Serdar gerçekten başımıza iş açtın. Sen neden anlattın bu kadar olayı.

Serdar Sertçelik: Abi neden olduğunu biliyorsun. Sen gaz verdin bana ‘Gel her şeyi anlat. Ankara bize kalır. ABK çıkamaz’ demedin mi. Hani Ahmet Yıkılmaz bize çalışıyordu. Hiçbir şey olmayacaktı. Harcadınız beni valla. Bu ABK çıkarsa hepimizi öldürür, nasıl olacak.

Cengiz Haliç: Abi affetti. ‘Söz’ dedi. Biz bu emniyetçileri patlatalım hepsi geçecek. Dışarıda olunca hâkim savcı ayar veriyorlar.

Serdar Sertçelik: ABK bu ya. Affetmez göreceksin. İkimizi de yok edecek süreçte. Ama başıma bir şey gelirse her şey kayıtlı bende. Hepsi yanacak bilsinler. Ben gemileri yakmışım. Kendileri o kadar parayı yiyemeyecek ben zaten sıfır bile değil, eksideyim.

14 Mayıs 2024- Devlet Bahçeli, MHP’nin grup toplantısında aynen çete yazışmalarında belirtilen konuşmayı yaptı. Bahçeli, ABK çetesini yapan polisleri hedef alarak şunları söyledi:

“Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklığı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin göz yumarsak gözümüz çıksın. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet ve yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini göstermek hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.”

18 Mayıs 2024- Serdar Sertçelik, yurt dışında ‘Cumhur İttifakı’na Kumpas’ başlıklı videolar çekiyordu. Bu videolarının montajını, kapağını Türkiye’deki Cengiz Haliç ve çetenin adamları yapıyordu.

Bu tarihte Cengiz Haliç videonun kapağını gönderdi.

Cengiz Haliç: Erkan Doğan ile görüşmüş Selo’nun adamı. Pazartesi ifadesini değiştirecek. Yazdığım ne varsa hepsini anlatacak duruşmada tek tek. ED ifadesinde Emniyet’in zorla ifade aldığını anlatacak kısaca. Yani dosya patladı. Serdar sen öyle bil artık… Sen filme bak pazartesi alem rezil olacaklar. Engin P.çi ve MÇ i.nesi. Hadi bakalım g.tü yiyorsa bakan Yerlikaya arkasında dursun bu y.vşakların:)

Serdar Sertçelik: Valla tehlikeli örgüt avukatısın Cengiz abi. Tutarsa film gibi ama tutmaz ise y… yediğiniz ben diyim size.

Cengiz Haliç: Başka çaremiz yok. Tutacak emin ol buna Serdar.

19 Mayıs 2024- Kumpas kurulan emniyet müdürleri tutuklandı. Çete başarmıştı. O gün çetenin yazışmaları şöyleydi:

Cengiz Haliç: Hepsi paket. (Bunu yazdıktan sonra ifade tutanakları ve tutuklama kararını gönderdi.

Serdar Sertçelik: Çok sevindim abi.

Cengiz Haliç: Oyun şimdi başlıyor.

20 Mayıs 2024- Serdar Sertçelik Erkan Doğan ifadesini değiştirmeyince öfkeleniyor. Şu mesajları Avukat Cengiz Haliç’e gönderiyor:

Serdar Sertçelik: Abi hani siz bu adamı ayarlamıştınız. Hani her şey tamamdı. Bu herifi parayı almıştı her şeyden vazgeçecekti. Siz sürekli bir kandırma içindesiniz. Bana elli tane yalan söylettiniz. Bekir Bozdağ, Hasan Doğan, Mücahit Aslan dedirttiniz. Sen bunların ismini geçir bizde Erkan’a para verdik ifadesinden vazgeçecek dediniz. Her şey bitecek dediniz hani abi.

Cengiz Haliç: Merak etme bu da bizim oyunumuz.

‘RESUL ABİ SAHİP ÇIKACAK DEĞİL Mİ?’

Serdar Sertçelik’in cep telefonunda Organize polisi Önder POLAT ile yazışmaları da tespit edildi. Çete ile bağlantılı polis

Serdar Sertçelik “Durumlar nasıl orada” diye soruyor.

Önder Polat: “Valla herkesi topluyorlar.”

Serdar Sertçelik: “Başka kimler var acaba.”

Önder Polat: “Beni de gönderdiler şubeden ama her şey kontrol altında.”

Sohbetin devamında Önder Polat kendisine yardımcı olunmamasından şikâyet ediyor. “İ…. Yusuf’a sahip çıkıyorlar baba çıkmıyorlar sanki her yere beraber gidip gelmedik. Düştüm sanıyorlar hiçbir şeyden haberleri yok.”

Serdar Sertçelik: “Abi Resul abi sahip çıkacak değil mi?”

Önder Polat: Çıkacak dedim ya oğlu ne konuştuysak o. Merak etme sen.”

Konuşmalarda çok yetkili bir isim olduğu anlaşılan Resul adı sürekli geçiyor.