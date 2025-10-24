SMA’lı çocuklara destek

BirGün EGE

Bornova Belediyesi tüm geliri SMA hastası iki çocuğun tedavisinde kullanılmak üzere özel bir organizasyona imza atıyor. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Bi’Hayat Fest”, 25 Ekim-2 Kasım arasında Büyükpark’ta gerçekleşecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Bi’Hayat Fest, hem eğlenceyi hem iyiliği bir araya getiriyor. Müzik, sanat ve dayanışma yoluyla hayatlara dokunmak istiyoruz. Bornova her zaman umut ve paylaşımın kentidir” dedi. Duyarlı tüm yurttaşları festivale davet eden Başkan Eşki, Bornova’nın dayanışma ve iyiliğin kenti olduğunu vurguladı.