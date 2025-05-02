Soğuk havalar cüzdanları yaktı

Berfin BAYSAN

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Ege Bölgesi’nde zirai dona yol açtı. Yaşanan don olayları, tarım ürünlerini olumsuz etkilerken, pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Artan fiyatlar, özellikle dar gelirli yurttaşlar ve emekliler için pazar alışverişini zorlaştırdı.

Yurttaşlar, temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandıklarını dile getirirken, pazar esnafı da hem alım gücünün düşmesinden hem de ürün tedarikindeki sıkıntılardan şikâyetçi. Ekonomik krizin etkileri, pazar yerlerinde daha da görünür hale geldi.

Alışverişlerini genellikle pazardan yaptığını dile getiren emekli Emine Kişkin, “Pazar daha ucuz oluyor diye pazarı tercih ediyorduk ama artık o da kalmadı. Artık akşama doğru geliyoruz pazara. Emekli maaşı ile geçinmek zor, meyve-sebze almak zor. Bir tane domates, bir tane salatalık alabildiklerim bu kadar. Mümkün mü sağlıklı beslenebilmek? Her yer pahalı, her şey pahalı.” diye konuştu.

Hayat pahalılığının artık kendilerini zorladığını belirten Zeynep Uçar ise, “Hayat pahalılığından memnun değiliz, hükümetten memnun değiliz. Bu kadar pahalı sebze, meyve tüketmek istemiyoruz. Alım gücümüz çok düştü. Maaşı alamadan her şeye zam geliyor zaten. Her hafta pazar fiyatları değişiyor.” şeklinde konuştu.

Pazarcılar da mağdur oldu. Satışlar zaten düşüktü, fiyatlar arttığı için daha da düşecek, biz eve ekmek götüremeyeceğiz.” dedi.

PAZARDA FİYATLAR YÜKSEK, MEYVE-SEBZE ÇÖPE GİDECEK

Pazardaki fiyatların emekliye göre olmadığını vurgulayan Aygün Bayer, “Pazar fiyatları bazıları için uygun olabilir ama büyük çoğunluk için çok pahalı. Özellikle bu fiyatlar emekliye göre değil. Mümkün değil artık pazardan alışveriş yapmak. Her hafta pazara geliyorum çünkü marketler pazardan da pahalı. Pazar eskiden ucuzdu, şimdi pazarlar da pahalılaştı.” diye konuştu.

PAZARCILAR DA MAĞDUR

Satış yapmakta zorlandıklarını dile getiren pazar esnafı ise zirai don nedeniyle hem ürün tedarik etmekte zorlandıklarını hem de satışların daha da düşeceğinden endişeli.

Uzun yıllar pazarcılık yaptığını ifade eden Emrah Yiğit, “Ne biz kazanıyoruz ne de çiftçi kazanıyor. Zirai don bizi mahvetti. Ürünler yok, var olan ürünleri de biz pahalıya alıyoruz, sonra satamıyoruz.” dedi.

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını dile getiren pazarcı Eyüp Tunç, “Yıllarca çalıştım, emekli oldum hâlâ çalışıyorum. Emekli maaşı yetmiyor. Çocuklarım çalışıyor ama bir evi döndüremiyoruz, mecbur çalışıyorum. Satışlar düşük, istediğimiz gibi satış yok. Pazar kalabalık ama hiç kimse bir şey alamıyor. Onları da suçlayamıyorum, haklılar. Pazar pahalı. Fiyatlar yüksek. Geçim herkes için zor.” diye konuştu.