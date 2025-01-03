Soğukta sıcak dayanışma

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Bornova Metro çıkışında sıcak çorba, su ve ekmek ikram ederek binlerce yurttaşa ulaşıyor.

Bornova Belediyesi’nin Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından özenle hazırlanan çorbalar, özellikle öğrenciler ve işe yetişen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Metro çıkışındaki çorba dağıtımına katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlarla sohbet ederek hizmetin önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, “Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın şehridir. Öğrencilerimiz ve emekçi vatandaşlarımız için bu hizmeti başlattık. Bu soğuk günlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için bu gibi projelerin çalışmalarını devam ettireceğiz” diye konuştu.