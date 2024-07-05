Sokak hayvanları için 3 önemli karar

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde verilen önerge ile kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu, temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Uğur Doğan, “Ferdi Zeyrek’in seçim programında da sunduğu en önemli konulardan biri, Sokak Hayvanları Komisyonu’nun kurulmasıydı. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın kurulması da zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilgili genelgesinde bütün CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyelerine talimat olarak ulaştı. Burada sevindirici olan taraf, bu genelge yayınlanmadan önce de bu projelerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in seçim programında yer almış olması” dedi.

Doğan, konuşmasının devamında “Bugün de komisyon olarak 3 temel kararımız oldu. Birincisi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın kurulması. Bununla ilgili bütçenin ayrılması ve bu çerçevede kurulacak daire başkanlığının bütçesi ile de Vetbüs Projesi’nin hayata geçirilmesi. Bir de uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması. Sokak Hayvanları Komisyonu’muzun sağlıklı sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Bunun en temel göstergesi de Ferdi Başkanımızın bu konuya çok duyarlı olması. Hatta şu anda Ferdi Başkanı temsilen eşi Nurcan Hanımın da burada bulunması bunun en önemli göstergesi.” ifadelerini kullandı.