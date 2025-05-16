Sokak hayvanları nefes alacak

BirGün EGE

Manisa’nın uzun süredir çözüm bekleyen sokak hayvanları sorununa nefes aldıracak Hayvan Yaşam Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı. Hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen, 117 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen merkezin inşaatı tamamlanan yüzde 50’lik bölümü açıldı.

Bu modern yaşam alanı, yalnızca sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da kapsayan bütüncül hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek.

Merkez bünyesinde geniş ve ferah barınakların yanı sıra tam donanımlı bir veteriner kliniği, iki ameliyathane ve bir laboratuvar da yer alıyor. Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde, Manisa’daki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve tehlikeli türlerin kontrol altına alınması sağlanacak.