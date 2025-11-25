Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sokaklar bugün mücadelenin sesiyle yankılanacak

Kadın
  • 25.11.2025 05:00
  • Giriş: 25.11.2025 05:00
  • Güncelleme: 25.11.2025 05:00
Sokaklar bugün mücadelenin sesiyle yankılanacak

Yurdun dört yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde sokaklarda olacak.

İstanbul’da Taksim Tünel, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı, İzmir’de Alsancak buluşma merkezi.

İL İL 25 KASIM EYLEM TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE:

• İSTANBUL 

SAAT: 19.30

YER: Taksim Tünel

• ANKARA 

SAAT: 19.00

YER: İnsan Hakları Anıtı

• ANKARA-ODTÜ 

SAAT: 20.00

YER: 5.Yurt Önü

• İZMİR 

SAAT: 18.30

YER: Penguen Kitabevi Önü

• SÖKE

SAAT: 16.00

YER: Hükümet Meydanı

• KOCAELİ

SAAT: 18.30

YER: İzmit Merkez Bankası Önü

• ESKİŞEHİR 

SAAT: 18.30

YER: Espark Bağlar Kapısı

• BURSA 

SAAT: 19.30

YER: Fomara Meydanı

• BALIKESİR MERKEZ

SAAT: 18.00

YER: Salih Tozan Kültür Merkezi

• EDREMİT 

SAAT: 16.30

YER: Edremit Cumhuriyet Meydanı

• BURHANİYE 

SAAT: 11.30

YER: Eski Kütüphane Önü

• GÖMEÇ 

SAAT: 15.00

YER: Saadettin Baycan Parkı

• ANTALYA 

SAAT: 18.00

YER: Kapalıyol Halkbankası Önü

• AYVALIK 

SAAT: 17.30

YER: Öğretmen Ev

• VAN 

SAAT: 18.00

YER: Van AVM Önü

• DİYARBAKIR 

SAAT: 16.00

YER: Eski Cezaevi

• ELAZIĞ 

SAAT: 16.00

YER: PTT Meydanı

• ADANA 

SAAT: 18.00

YER: Atatürk Parkı

• AYDIN 

SAAT: 17.30

YER: Taş Köprü

• DERSİM 

SAAT: 17.30

YER: Sanat Sokağı

• BOLU 

SAAT: 17.45

YER: İzzet Baysal Anıtı

• ÇANAKKALE 

SAAT: 19.30

YER: Eski Salı Pazarı

• KUŞADASI 

SAAT: 18.30

YER: Meteoroloji Kavşağı

• URFA 

SAAT: 17.30

YER: Novada Park ATM Önü

• DİDİM 

SAAT: 16.30

YER: Didim Belediye Önü

BirGün'e Abone Ol