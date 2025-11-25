Sokaklar bugün mücadelenin sesiyle yankılanacak
Yurdun dört yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde sokaklarda olacak.
İstanbul’da Taksim Tünel, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı, İzmir’de Alsancak buluşma merkezi.
İL İL 25 KASIM EYLEM TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE:
• İSTANBUL
SAAT: 19.30
YER: Taksim Tünel
• ANKARA
SAAT: 19.00
YER: İnsan Hakları Anıtı
• ANKARA-ODTÜ
SAAT: 20.00
YER: 5.Yurt Önü
• İZMİR
SAAT: 18.30
YER: Penguen Kitabevi Önü
• SÖKE
SAAT: 16.00
YER: Hükümet Meydanı
• KOCAELİ
SAAT: 18.30
YER: İzmit Merkez Bankası Önü
• ESKİŞEHİR
SAAT: 18.30
YER: Espark Bağlar Kapısı
• BURSA
SAAT: 19.30
YER: Fomara Meydanı
• BALIKESİR MERKEZ
SAAT: 18.00
YER: Salih Tozan Kültür Merkezi
• EDREMİT
SAAT: 16.30
YER: Edremit Cumhuriyet Meydanı
• BURHANİYE
SAAT: 11.30
YER: Eski Kütüphane Önü
• GÖMEÇ
SAAT: 15.00
YER: Saadettin Baycan Parkı
• ANTALYA
SAAT: 18.00
YER: Kapalıyol Halkbankası Önü
• AYVALIK
SAAT: 17.30
YER: Öğretmen Ev
• VAN
SAAT: 18.00
YER: Van AVM Önü
• DİYARBAKIR
SAAT: 16.00
YER: Eski Cezaevi
• ELAZIĞ
SAAT: 16.00
YER: PTT Meydanı
• ADANA
SAAT: 18.00
YER: Atatürk Parkı
• AYDIN
SAAT: 17.30
YER: Taş Köprü
• DERSİM
SAAT: 17.30
YER: Sanat Sokağı
• BOLU
SAAT: 17.45
YER: İzzet Baysal Anıtı
• ÇANAKKALE
SAAT: 19.30
YER: Eski Salı Pazarı
• KUŞADASI
SAAT: 18.30
YER: Meteoroloji Kavşağı
• URFA
SAAT: 17.30
YER: Novada Park ATM Önü
• DİDİM
SAAT: 16.30
YER: Didim Belediye Önü