Sol, halka verdiği umutla kazandı

Atul CHANDRA

Vijay PRASHAD

Sri Lanka tarihinde ilk kez Marksist gelenekten bir parti başkanlık seçimlerini kazandı. Anura Kumara Dissanayake, başkent Kolombo’ya hiç de yakın olmayan Kuzey Sri Lanka işçi sınıfından geliyor.

2022’de Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi hızla terk etmesiyle sonuçlanan eylemleri tetikleyen dinamik, gıda, yakıt ve ilaç gibi en temel maddelerin kıtlığı ile karşı karşıya kalan nüfusun ekonomik imkanlarındaki hızlı düşüş oldu. Sri Lanka dış borçlarını ödeyemediği için iflas etti. Eylemcileri memnun edebilecek bir politika üretilmedi, bunun yerine neoliberal ve Batı yanlısı Wickremesinghe’nin birkaç yıllık başkanlığı eylemlerin altını çizdiği hiçbir soruna çözüm üretmedi. Sri Lanka’yı 2023’te IMF’ye götürerek 2, milyar dolarlık kurtarma paketi imzaladı.

Dissanayake bu denklemi değiştirmeyi ve anlaşma maddeleri için yeniden pazarlık yapmayı hedeflediğini, asgari gelir vergisi eşiğini yükselterek, gıda ve sağlık gibi kimi temel maddeleri vergi artırımından muaf tutarak yabancı alacaklılara da yükü paylaştırmak istediğini belirtti. Eğer Dissanayake bunu yapabilirse ve devletteki yozlaşmayla mücadelesinde samimiyse, iç savaşla, siyasi egemenlerin ihanetleriyle yıpranmış Sri Lanka siyasetinde önemli bir iz bırakacaktır.

Halkın Kurtuluş Cephesi 1965’te Marksist-Leninist devrimci bir parti olarak kuruldu. Rohana Wijeweera’nın önderliğindeki parti iki silahlı ayaklanma girişiminde bulundu. İlki 1971’de ikincisi ise 1987’den 1989’a kadar sürecek olan iki ayaklanma da sisteme karşı gerçekleştirildi. Her iki ayaklanma da kanlı bir biçimde bastırıldı. 1989’dan sonra JVP silahlı mücadeleyi bırakarak demokratik siyaset alanına giriş yaptı. Dissanayake, seçimlerde ve toplumsal alanda sosyalist politikaları öne çıkaran bir sol parti inşası hedefini ilerletti. Partinin kurucularından 20 yaş küçük olan Dissanayake’nin kuşağı, işçi sınıfı, köylüler ve yoksullar arasında ideolojilerini geniş kesimlere duyurarak partiyi ciddi şekilde büyüttüler. Dissanayake’nin kişisel popülerliği ülkedeki egemenlerin yolsuzluğu ve kayırmacılığına kıyasla dürüst bir karakterde olmasından ve Sri Lanka siyasetini ulusal ayrımlar üzerinden tanımlamak istememesinden geliyor. JVP’nin yeniden kuruluşu bir anlamda sol sekterliğin de reddiyle oldu. Ulusal Halk İktidarı koalisyonunu, hepsi yolsuzlukla ve IMF’nin Sri Lanka halkına dayattığı borç ve kemer sıkma politikalarıyla mücadele etme hedefinde birleşen 21 sol ve merkez sol parti ile birlikte kurdu. İttifak içerisindeki kimi partiler arasındaki derin anlaşmazlıklara rağmen asgari siyaset ve politikalar programı üzerinde samimi bir ortaklaşma mevcut. Program kendine yetebilmeyi, sanayileşmeyi ve tarım reformunu önceleyen bir ekonomik modele dayanıyor. Koalisyona önderlik eden JVP, kimi sektörlerde kamulaştırma ve ilerici vergiler, artan sosyal harcamalarla zenginliğin yeniden bölüşümü için mücadele veriyor. Uzun zamandır etnik ayrımlarla bölünmüş halk, ekonomik bağımsızlık mesajını benimsedi.

Dissanayake’nin ekonomik bağımsızlık programını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini göreceğiz. Ancak zaferi yeni neslin yeniden nefes alabildiği, IMF dayatmalarının ötesine geçerek Küresel Güneyin diğer ülkelerine de model olabilecek bir Sri Lanka’nın kurulabileceği umudu verdi.

peoplesdispatch.org’dan kısaltılarak çevrilmştir.