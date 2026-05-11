Sol karşıtı gizli plan sızdı

Pablo MERIGUET

2024’te Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández, ABD’ye tonlarca kokain ithal edilmesindeki rolü nedeniyle bir federal ABD mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fakat şaşırtıcı bir biçimde, Hernández Aralık 2025’te Trump tarafından affedilip serbest bırakılırken; Trump, eski başkana karşı açılan davanın bir zulüm ve adaletsizlik vakası olduğunu iddia etmişti. Ancak Hondurasgate tarafından yakın zamanda sızdırılan ve çok sayıda medya kuruluşu tarafından yayımlanan ses kayıtları, Trump’ın itibarını yitirmiş eski Honduras devlet başkanını affetmesinin farklı motivasyonlara dayandığını ortaya koyuyor. Ses kayıtları, Trump yönetimi tarafından planlanan, İsrail sermayesi ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından finanse edilen ve Honduras’taki yerel elitlerle uzlaşı içinde yürütülen bir planın varlığına işaret ediyor. Bu planın amacı, eski devlet başkanını yeniden iktidara getirmek, sol muhalefeti baskı altına almak ve başta Claudia Sheinbaum ile Gustavo Petro’nun hükümetleri olmak üzere ilerici yönetimleri itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar yürütmek. Kayıtların adli incelemesi Phonexia Voice Inspector tarafından gerçekleştirilmiş ve kayıtların doğruluğu ile özgünlüğü teyit edilmiştir.

Kayıtlardan birinde Hernández, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun, kendisinin serbest bırakılmasıyla bağlantılı “her şeyle ilgisi olduğunu” ifade ediyor. Ayrıca şu sözleri dile getiriyor: “Af için para sizden bile gelmedi. Hahamlar konseyinden ve İsrail’i destekleyen kişilerden geldi.”

Ses kayıtları, Hernández’in serbest bırakılmasının, uzun vadeli hedefi onun yeniden devlet başkanı olmasının önündeki hukuki engelleri ortadan kaldırmak olan daha geniş bir planın yalnızca bir adımı olduğunu gösteriyor. Trump’ı bir tür lojistik destek olarak anan eski Honduras devlet başkanı, mevcut Devlet Başkanı Asfura’ya da sitemli bir biçimde şu ifadeleri kullanıyor: “Seni o koltuğa getiren ben olduğum için beni kenara itmeyeceğini ummak istiyorum. Başkan, o koltukta ben olacağım. Ve senin desteğini bekliyorum. Çünkü Başkan Trump ile konuştuğumuz buydu.” Bu “geri dönüş” ruhu içinde, Honduras Başkan Yardımcısı María Antonieta Mejía, Hernández’e şu sözleri söylüyor: “Hazırız. Dört yıl daha… Bunu hemen şimdi yeniden söylemeye başlamalıyız. Halk Başkan Juan Orlando’yu seviyor. Honduras’ta ona ihtiyaçları var.” Mejía’nın yanı sıra, Kongre Başkanı Tomás Zambrano ve Seçim Konseyi üyesi Cosette López-Osorio gibi isimler de kayıtlarda yer almakta; bazı uzmanlara göre bu kişiler söz konusu planın parçası.

KARŞILIĞINDA NE VAR?

Ses kayıtlarını yayımlayan Diario RED, kayıtların Trump’ın başkanlık danışmanı Roger Stone tarafından yönlendirilen siyasi manevrasının Washington’a fayda sağlayacak çeşitli hedefleri açık biçimde ortaya koyduğunu belirtmekte:

• Honduras’ta yeni bir Amerikan askeri üssünün inşası

• Bir Serbest Ticaret Anlaşması

• İstihdam ve Ekonomik Kalkınma için Özel Bölgelerin, diğer adıyla “Özel Devletlerin” genişletilmesi. Bu bölgelerde ülkeler, toprak egemenliklerinin bir kısmını özel sermayeye devretmektedir. Bu alanlarda iş kanunları, ücret düzenlemeleri, çevre koruma yasaları ve diğer mevzuatlar uygulanmıyor.

• Honduras’ta ABD ve İsrail yapay zeka şirketlerinin yatırımlarını destekleyen mevzuatın oluşturulması.

Ses kayıtlarından birinde, Devlet Başkanı Asfura, Hernández’e, her şeyin zaten kararlaştırıldığını ve büyük bir ABD şirketi lehine düzenlemelerin de dahil olduğunu söylüyor: “Hernández, sizinle konuşmak bir zevk. Yatırım çevreleriyle özel görüşme yaptık ve Roatán ile Comayagua’daki ZEDE’nin genişletilmesi konusunda olumlu bakıyorlar. Ayrıca Palmerola da. Orada Roatán’da özellikle gelişmekte olan bir Palmerola daha kuracağız. Ayrıca kıtalararası proje de var. Onu General Electric’e devredeceğiz.” Başka bir ses kaydında, eski devlet başkanı ve hükümlü Hernández, Honduras’taki başlıca müzakereci olarak, Kongre Başkanı Tomás Zambrano’ya muhalefete karşı yürütülen azil süreçlerinde Devlet Başkanı Asfura’nın karar alma yetkisini elinden alması için baskı yapıyor. Başka bir ses kaydında Hernández, Zambrano’ya şu sözleri söylüyor: “Tüm gücü geri kazanmalısın. Ve bunu yapacaksın, çünkü Başkan yapmayacak. Başkan meşgul, oraya buraya gidiyor. Benim gönderdiğim yardımlar var. Sana İsrail’den insanları gönderdim; para gönderdiler. Burada lobi yapan benim.” Bu gelişmeler muhalefet içinde büyük rahatsızlık yarattı. Bunun nedeni yalnızca eski bir devlet başkanının yasama kararları üzerindeki açık ve doğrudan etkisi değil, aynı zamanda Honduras sağının bir taktiği olarak kullanılan ve yargı sisteminin siyasi rakipleri ortadan kaldırmak için araçsallaştırılması olarak açıklanabilecek “yargı savaşının” açık biçimde uygulanması.

ULUSLARARASI KOMPLO MU?

Ancak ses kayıtları yalnızca Honduras, ABD ve İsrail’i değil, çok daha fazla ülkeyi de işin içine dahil ediyor. Hondurasgate platformu tarafından sızdırılan yeni kayıtlara göre anlaşmanın bir parçası da Gustavo Petro liderliğindeki Kolombiya ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimindeki Meksika gibi ilerici hükümetleri istikrarsızlaştırmak. Bu hedefe ulaşmak için, ses kayıtlarında ortaya konulduğu üzere, Trump’ın ve dolayısıyla Asfura’nın güçlü bir müttefiki olan Arjantin’in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei sürece dahil edilmiş durumda. Buna göre Honduras kamu kaynakları ve Milei tarafından finanse edilen iletişim ekibi, Kolombiya’daki Petro hükümeti ile Meksika’daki Sheinbaum yönetimine karşı bir “medya saldırısı” başlatmayı planlıyor. Bir ses kaydında, eski Devlet Başkanı Hernández bir telefon görüşmesinde Asfura’ya, Trump yönetimiyle bağlantılı bir Amerikalı Cumhuriyetçinin operasyona katılacağını söylüyor: “Lütfen Rosales’in hesabına yaklaşık 150 bin dolar göndermen gerekiyor, çünkü burada bir daire kiralayıp bir ofis kuracağız ve bir dijital gazetecilik birimi oluşturacağız. Buradan, ABD Başkanının ekibinden biri benim için bunu yönetecek. Cumhuriyetçilerden biri, bizimle iş birliği yapanlardan. Bizim için bir haber sitesi kuracaklar.”

Buna karşılık Asfura şu yanıtı veriyor: “Bunu bir arkadaşın hesabından sana aktarırım. Bakalım sana nakit verebilirler mi, ama bana açıklaman lazım, bununla ne yapacağız? Kazancımız ne olacak?”

Hernández ise şu şekilde yanıt veriyor: “Bir hücre kuracağız, Başkan. Buradan, ABD’den, izlenemeyeceğimiz bir yerden, bilgi odaklı bir yapı. Latin Amerika haber sitesi gibi olacak. Başkan Javier Milei ile bir görüşme yaptım ve iyi geçti. Çok, çok iyi geçti ve bu noktada tüm Latin Amerika için büyük şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Meksika’ya karşı davalar geliyor, Kolombiya’ya karşı davalar geliyor ve en önemlisi Honduras’a karşı, bu durumda Zelaya ailesine karşı.”

Başka bir ses kaydında Hernández, Honduras Başkan Yardımcısı Mejía’ya şunları söylüyor: “Cumhuriyetçilerin desteğiyle Honduras’ta ve tüm Latin Amerika’da solun kanserini ortadan kaldırmak ve yok etmek için. Başkan Asfura’ya Javier Milei ile görüşebildiğimizi söyledim ve o da 350.000 dolar katkı sağlıyor. Meksika’dan çok yakın bir dostumuz da bize destek veriyor, özellikle Meksikalılar meselesinde. Neredeyse hazırız ve bunun güçlü biçimde ilerlemesini bekliyoruz.”

Tüm bu kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, Latin Amerika soluna karşı siyasi koordinasyon, finansal destek ve medya etkisini içeren uluslararası bir komplo ile karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Kayıtların gerçek olması halinde, bu sesler söz konusu ulusötesi ağın bölgede seçim süreçlerini etkilediğini ve demokratik yollarla seçilmiş başkanlara karşı siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Kolombiya ve diğer ülkeler seçim süreçlerine ilerlerken, Hondurasgate yabancı müdahalenin sistematik niteliği ve özel sermayenin bölge siyasetini şekillendirmedeki rolü konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Peoplesdispatch.org’dan çeviren: Yusuf Tuna KOÇ