SOL Parti’den Halk Yürüyüşü

BirGün/EGE

SOL Parti’nin aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine bir çağrı niteliğindeki yürüyüşleri Aydın Söke’de devam edecek. “Soyguna, vurguna, karanlığa karşı; emek, toprak, doğa demokratik Türkiye için” sloganı ile düzenlenecek yürüyüş 28 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Söke Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Bu düzen çöküyor. Tek adam rejimi altında laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet’in kazanımları yok edilirken; halkın açlığı pahasına bir saltanat düzeni dayatılıyor. ABD güdümlü gerici rejim projelerine izin vermeyeceğiz. Emekçiler, köylüler, gençler, kadınlar ve tüm ezilenler olarak birleşeceğiz. Havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız ve geleceğimiz sermayeye peşkeş çekildi. Söke ve Aydın alarm veriyor: Jeotermal, RES-GES projeleri, madenler, çimento ve karton fabrikaları, Büyük Menderes’te kirlilik… Tarım bitiyor, sağlığımız tehdit altında. Çözüm bizim ellerimizde! Hak verilmez, alınır!” denildi.