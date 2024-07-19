SOL Parti’den kıyılar için çağrı

Ortak yaşam alanları olan kıyıların ticarileşmesine karşı SOL Parti Datça İlçe Örgütü, Datça Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı gibi Datça Belediyesi’nin de yetki almasını istedi.

Mahir KANAAT

Türkiye’nin tüm kıyı sahilleri çeşitli işletmeler tarafından işgal ediliyor ve plajlar halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor. Kıyıların halka kapatılarak ticarileştirilmesine karşı SOL Parti’den çağrı geldi. SOL Parti Datça İlçe Örgütü, Datça Belediyesi’ni kıyı işgallerinin sonlandırılması için çözüm üretmeye çağırdı.

SOL Parti Datça İlçe Örgütü’nden Abidin Akbulut, “Datça Belediyesi’nin Kumluk Sahili’nde uygulamaya koyduğu ve işletmelerin saat 18.00’a kadar masaları, şezlongları ve şemsiyeleri kaldırması ancak saat 18.00’dan sonra tekrar sahili müşterilerine açtığını hatırlattı.

Akbulut, “Datça Belediyesi, Taşlık Plajı’nda ve Karaincir Sahili’nde bulunan işletmelere yaptığı tebligatlarda önerdiği işletmenin önündeki alanı dikine ikiye bölme önerileri Datça Belediyesi’nin niyetinin sahillerdeki işgali sona erdirmek mi, yoksa sınırlamak görüntüsü altında meşrulaştırmak çabası mı olduğu konusunda soru işaretlerine neden oluyor” dedi.

Sahillerin işgalinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve Datça Belediyesi’nin bu doğrultuda uygulamalar için cesur adımlar atması gerektiğini savunduklarını belirten Akbulut, “İlk adım olarak her yerel yönetimin yapması gerektiği gibi Datça Belediyesi’nin Datça Yarımadası’ndaki tüm sahillerin kullanım hakkını ilgili kurumlardan alma konusu Datça Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda gündeme getirilmeli. Konu orada tartışılarak Meclis’ten yetki istenmeli” diye konuştu.

Meclis’ten alınacak yetki ile Datça Belediyesi’nin Muğla Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurarak Datça Yarımadası sahillerinin kullanım hakkını talep etmesi gerektiğini söyleyen Akbulut, “Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı uygulama bir örnek teşkil ediyor. Datça Belediyesi bu yetkiyi alarak uygulamayı burada gerçekleştirebilir. Belediye, Muğla Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların tarihlerini, içeriklerini ve verilen yanıtları Datçalılar ile paylaşmalı. Alınan kullanım yetkisi sonrasında bu yetkinin, yani sahillerin kullanımının nasıl olması gerektiğini 2024-2025 kış döneminde Datçalılar ile tartışarak belirlemeli. Bu yetkinin alınması sürecinde gerekli duyulan her konuda Datça’da referanduma gidilmesini öneriyoruz. Datça sahillerinin kullanımında nasıl bir uygulama olması gerektiğine yalnızca Datçalılar karar verebilir. Bu hak yalnızca onlara aittir” ifadelerini kullandı.