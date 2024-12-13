SOL Partililerden zeytin toplama dayanışması

BirGün EGE

Muğla Datça’da SOL Partililer tek başına yaşayan ve zeytinlerini toplayamayacak olan yurttaşlara dayanışmayla destek oluyor. Zeytinler toplandıktan sonra budanan ağaç dalları ihtiyacı olanlara yakacak olarak ulaştırılıyor.

SOL Parti Datça İlçe Başkanı Abidin Akbulut, “Biz yıllardır ‘Dayanışma yaşatır’ sloganı atıyoruz. Slogan yapılan işlerin söz olarak ifade edilmesidir. Bu da bizim için kuru kelimeden oluşan bir cümle değil. Hayatın içerisinde yaşayarak bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Burada zeytinleri toplayıp ağaçları buduyoruz. Bazı arkadaşlara zeytin, bazı arkadaşlara zeytinyağı bazı arkadaşlarımızın da yakacak ihtiyacını karşılama şeklinde dayanışma örneği sergiliyoruz” dedi.

Zeytinliğe bakan Süleyman Sözkesen de, “Burada zeytinler ziyan olmasın diye toplamak ve budamak istedim ama tek başıma yapamadım. SOL Partili arkadaşlar benimle dayanışma gösteriyorlar. Ben tek başıma olsaydım bu iş yapılamayacak ve kalacaktı” dedi.

SOL Partili Mehmet Erdal da, “Dayanışma bizim için soyut bir kavram değil, somut bir kavramdır. Hayata bakışımızın gereği, dayanışmaya çalışıyoruz insanlarla. Bu anlamda örnek olmaya, bu duyguyu tetiklemeye çalışıyoruz. İnsanların başka ihtiyaçları konusunda da dayanışma faaliyetleri yürütülebilir. Nitekim biz Hatay’dan depremzede üreticilerin ürünlerini bütün yaz boyu haftada bir gün İskele Mahallesi pazarında satarak bir dayanışma faaliyetini de yürüttük. Önümüzdeki dönem bunu devam ettireceğiz” dedi.