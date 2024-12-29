Solcu ve patron

12 Mart darbesinin ardından mı çıkmıştı ilk, hatırlamıyorum, fakat 12 Eylül’den sonra üniversiteyi bitirip çalışmaya başladığım için bugün gibi aklımda cümle: Solcudan patron olmaz!

Bu öncesinde solcu olup olmadığına bağlı elbette, bazen partilere verilen yüzer geçer oylar gibi geçici bir durum olur. Ortama uyup solcu takılanlar olur ya da yıllar sonra anlatılanlardan geri kalmamak için, şimdi iktidardakiler gibi yalanı yanlışa katıp “destan yazanlar” olur. Onlardan da her şey olur, patron da olur, solcu olmaz!

Fazla kahramanlık destanı üfürenlerin bugününe bakmak, kanımca geçmişlerine de hayli kuvvetli ışık tutar! Dağlardan ovalara, kırlardan kentlere bir anılar, anlatılar, sanırsın ki Che Guevara devrim yapmak için Bolivya yollarında!

Yok onlara daha fazla cümle harcamayacağım. Solcu ve patron birkaç tanıdıktan birini anacağım. Ersin Salman. 12 Mart öncesinde TRT’de çalışıyor. TİP’li, Behice Boran’ın metinlerini de yazıyor, konuşmalarını hazırlıyor, bir bakıma birkaç yıl sonra başlayacağı reklamcılık ve iletişime hazırlık yapıyor.

Devlet kuruluşlarında o kadar nitelikli insanın çalıştığı son dönem 12 Eylül öncesi olmalı. Sonrası askerî darbe, devamında bugün yaşadıklarımız da sivil darbe. Ankara’da TRT, üniversite ve başka kurumlardan işlerine son verilenler doğal olarak İstanbul’a geldiler, gazetelerde, ansiklopedilerde çalışmaya başladılar, yayınevi kuranlar oldu. Reklam sektörünün “duayen’i Eli Acıman’ın ‘solcuların eli kalem tutuyor” deyip Manajans’a aldığı solculardan biri de 12 Mart’ta TRT’den atılan Ersin Salman oldu.

Sonra Türkiye’nin en ayrıksı reklam ajanslarının başında gelen Ajans Ada’yı kurdu, Efes Pilsen reklamlarını yaptı. Arçelik, Sümerbank, SHP ve başka pek çok reklamverenle de çalıştı.

ODTÜ Sosyoloji’yi bitirdikten sonra Eskişehir’e döndüm, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yapmaya ve asistan olarak çalışmaya başladım. Reklam yazarlığı ve reklam kampanyaları derslerine İstanbul’dan Ersin Salman ve bir başka reklam cini Haluk Mesci geliyordu. Vakit de YÖK’e geliyordu! Akademisyen olmak için başladığım asistanlıktan istifamı verdim, Ersin Salman’ın çağrısına uyarak, “kötü yola düşmek üzere” İstanbul’a geldim.

Nesteren Davutoğlu, Erkan Oyal, Gökhan Akçura, Sevan Nişanyan, Oğuzhan Akay, Zeynep Karafakioğlu, Faruk Sipahi, Mehmet Günsür, Can Gürses, Alper Uygur, Levent Tuna, Sinan Ecer, Feryal Pere, W. B. Bayrıl gibi medyadan, kültür-sanat kolundan da tanıyacağınız kimi adların da aralarında olduğu 100’ü aşkın insanla Ajans Ada’da 4 yıla yakın çalıştım.

Bunu bir-iki kez daha yazdım. Pazartesi sabahları yaratıcı grubun da katıldığı hafta başı toplantısında, 1983 yılında, çalışanların pek çoğu da sol örgüt ve partilerden geldiği için kendimi ODTÜ Forumlarında sanıyordum! TİP, TSİP, TKP, birkaç da Maocu, Troçkist ve goşisti olduğu bir forum, eh neler konuşulduğunu, ve nasıl tartışıldığını uzunca anlatmaya gerek yok! 1-2 saat sonra ancak gelinirdi sadede!

Ersin Salman muzip kişiliğiyle o tartışmaları “fiştekleyen” adamdı, genel müdürümüz sevgili Çetin Ziylan, bir an önce gündeme geçmek için sabırsızlanır, fakat kışkırtıcı başı patron olunca, ne diyeceğini bilemezdi!

Solcuydu, demokrattı, Yurttaş Girişimi’nin öncüsüydü, “Aydınlık için 1 Dakika Karanlık” eylemi onun fikriydi, ne kadar koyu olunursa o kadar Fenerli’ydi, sol değerlere bağlı yaşadı hep, solcunun insanı da öncelediği için iyi patron olabileceğini de gösterdi, tıpkı yayıncım olan, ADAM Yayınlarının kurucusu, başka bir reklam ustası Nazar Büyüm gibi.

Yıllar sonra "Taşralı bir genç şairin kanına girip, onu kötü yola düşüren adam" diye söz edecektim Ersin Bey’den, hoşuna gidecekti, gülüşecektik! Misafir Terlikleri kitabıyla şiirden de arkadaş olduk, aklımda Akdenizli açıklığıyla yaşıyor, devirleri daim olsun, solcu ve patronlar, Ersin Salman ve Nazar Büyüm’ün.